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Червивых яблок станет значительно меньше: зачем садоводы обертывают яблони картоном

Дарья Пшеничник
19 октября 2026, 13:26
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Гусеницы вредителя ищут укрытие на зиму, и эту их привычку можно использовать против них.

Червивых яблок станет значительно меньше: зачем садоводы обертывают яблони картоном
Как осенью защитить яблони от вредителей / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, скриншот из видео

Вы узнаете:

видео дня
  • Где прячутся на зиму гусеницы яблоневой плодожорки
  • Как за четверть часа сделать ловушку из картона
  • Когда снять пояс, чтобы он не стал убежищем для вредителя

Пояс из гофрированного картона на стволе яблони помогает избавиться от яблоневой плодожорки. Из-за этого вредителя плоды падают с дерева с тёмным отверстием на кожице. Осенью гусеницы ищут место для зимовки, поэтому сейчас самый подходящий момент, чтобы перехватить их без химии и без затрат, сообщает польское издание WP.pl.

Увидев червивые яблоки, многие садоводы опускают руки или весной обрабатывают цветущие деревья агрессивными препаратами. Метод с картоном, напротив, обращает против насекомого его собственную биологию.

Оставив надгрызенный плод, личинка ищет безопасное, сухое и теплое укрытие. Там она плетет кокон и пережидает морозы. Весной из него выходит бабочка, которая откладывает сотни яиц на завязях нового урожая.

Обычно гусеницы спускаются по стволу или поднимаются с опавших листьев и забираются в мельчайшие трещины коры. Если же на их пути встречается более удобное укрытие, чем твёрдая древесина, они охотно им пользуются. Именно такое укрытие и создаёт картонный пояс.

Как сделать ловушку из картона

Процедура занимает около четверти часа и не требует специальных инструментов. Лучше всего подходит обычный толстый гофрокартон, например из коробки от посылки. Он должен быть серым, без печати, пластика и остатков клейкой ленты.

Из картона вырезают полосу шириной 15–20 см. Её длина равна обхвату ствола плюс 2–3 см на напуск.

Полосу прикладывают к стволу на высоте 30–50 см над землей. Канальцы внутри картона должны идти вертикально, так как именно по этим узким туннелям гусеницы будут заползать внутрь.

Пояс фиксируют джутовым шпагатом или мягкой проволокой, желательно в двух местах: сверху и снизу. Он должен плотно прилегать к коре, но не врезаться в ствол. Очень шероховатую кору старого дерева перед этим следует осторожно выровнять ладонью или деревянной щеткой.

Как использовать картон в саду
Как использовать картон в саду / Инфографика: Главред

Когда снимать пояс и чего не стоит делать

Новички часто допускают одну и ту же ошибку: устанавливают картон и забывают о нём вплоть до лета. Результат в таком случае прямо противоположен ожидаемому.

"Пояс, оставленный на зиму, перестает быть ловушкой", - отмечают авторы материала.

Под картоном гусеницы получают надежное укрытие от морозов и птиц. Поэтому полосы снимают поздней осенью, после первых сильных заморозков, обычно в конце октября или в начале ноября. Делать это следует осторожно, над расстеленной пленкой или ведром, чтобы ни один кокон не упал в траву.

Снятый пояс сразу уничтожают: сжигают в отведенном месте или плотно упаковывают в мешок для смешанных отходов. Вместе с картоном садовод избавляется от сотен вредителей, которые в следующем сезоне атаковали бы яблони.

Смотрите видео о защите яблонь и груш от вредителей и болезней:

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Об источнике: WP.pl

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