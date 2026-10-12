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Зачем осенью накрывать грядки картоном: что произойдет с сорняками к весне

Дарья Пшеничник
12 октября 2026, 17:13
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Этот метод прерывает цикл роста сорняков и улучшает состояние почвы, но неправильное применение может нанести вред растениям и почве.
Зачем осенью накрывать грядки картоном: что произойдет с сорняками к весне
Садоводы осенью накрывают свои грядки картоном / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

видео дня
  • Зачем садоводы укрывают грядки картоном осенью
  • Как уложить картон, чтобы он разложился к весне
  • Какой картон может отравить почву

Осеннее укрытие грядок обычным коричневым картоном полностью блокирует солнечный свет и не дает сорнякам прорасти ни осенью, ни ранней весной. К поздней весне или началу лета сам картон разлагается и улучшает структуру почвы, поэтому весной садовод получает подготовленную землю без многочасовой прополки, сообщает The Coolist.

Большинство огородников в сентябре очищают грядки до голой земли и вывозят растительные остатки в компост. Такая уборка кажется полезной, однако на самом деле добавляет работы весной. Поэтому садоводы-профессионалы и фермеры, практикующие регенеративное земледелие, всё чаще применяют мульчирование картоном.

Стефани Сазерленд, садовница из Frederik Meijer Gardens & Sculpture Park, советует сначала убрать крупные растения, такие как помидоры, кукуруза или бархатцы. Мелкие растения, в частности сорняки или свекла, которая так и не выросла, можно просто накрыть картоном: за зиму они погибнут и перегниют.

Триша Нидер, мастер-садовник и владелица Nieder Farms, отмечает, что осенний период позволяет действовать в унисон с природой. Короткий световой день и так замедляет рост, а картон лишь ускоряет этот процесс.

Кэтлин Галлал, вице-президент по уходу за землёй компании FireHawk Bioherbicide, обращает внимание ещё на один фактор. Именно осенью часть сорняков сбрасывает семена, а другие укореняются, чтобы начать рост весной. Укрытие прерывает этот цикл и даёт картону несколько месяцев на разложение до начала сезона.

Опасный картон и излишняя толщина

Не каждый картон подходит для грядок. Сазерленд предупреждает о риске загрязнения почвы "вечными химикатами" PFAS и тяжелыми металлами: некоторые краски содержат металлы, а глянцевое покрытие может иметь пластиковую основу и тормозить разложение. Безопасным эксперты считают только простой коричневый гофрокартон, с которого заранее сняли наклейки, скотч и скобы.

Отдельная проблема - многолетние растения. Под сплошным тяжелым слоем они могут не пробиться весной, поэтому Нидер раскладывает картон вокруг них, а не поверх, и накрывает его мульчей.

Уорд Дилмор, основатель и главный ландшафтный дизайнер Petrus Landscaping, отмечает, что при определённом климате или типе почвы картон разлагается значительно дольше, чем ожидается, а без дополнительных слоёв ещё и портит вид сада. К тому же он может привлекать термитов и других насекомых, а избыток влаги под толстым слоем способен вызвать заболевания в верхнем слое почвы.

Галлал добавляет, что сплошной барьер ограничивает доступ кислорода, газообмен и движение воды между почвой и воздухом. Если укрыть слишком большую площадь или уложить слишком много слоев, почва будет плохо проветриваться, что может нанести вред почвенным организмам и корням. Чтобы картон начал разлагаться, он также должен получать достаточно влаги.

Как правильно укладывать картон

От техники укладки зависит, разложится ли картон вовремя. Нидер советует срезать растения до уровня земли, но оставлять корни, ведь они полезны для почвы. Участок следует разровнять граблями, убрав ямы и бугры, а крупные сорняки и траву скосить как можно ниже.

Коробки нужно разрезать, чтобы они лежали ровно, и укладывать внахлест, чтобы свет нигде не проникал сквозь щели. После этого все слои обильно поливают: мокрый картон становится тяжелее и быстрее разлагается.

Сазерленд рекомендует засыпать картон слоем компоста или плодородной почвы толщиной около 2,5 см, затем положить примерно 7,5 см перепревшей листовой мульчи, а сверху - солому или сухую листву. По словам Дилмора, если картон недостаточно покрыть компостом, разложение существенно замедлится, и весной на грядке могут остаться куски неперегнившего материала. Поэтому материал стоит заготовить с запасом ещё до начала работ.

Эксперты считают картон оптимальным материалом для такого мульчирования: он, как правило, бесплатен, разлагается менее чем за год и в целом безопасен. В качестве альтернативы подойдут газеты (с учётом возможных загрязняющих веществ), мешковина, древесная щепа, листья и солома. Нидер использует бумажные мешки из-под корма для кур - они так же подавляют рост сорняков, но разлагаются быстрее, поэтому лучше подходят для участков с многолетниками.

Галлал советует избегать пластиковых агротканей и покрывных материалов, которые со временем разрушаются и выделяют микропластик. Черную пленку иногда применяют на больших площадях, однако для домашнего огорода, по оценке экспертов, вполне достаточно картона в сочетании с органической мульчей.

Как использовать картон в саду
Как использовать картон в саду / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как используют картон в цветнике, чтобы не росла сорная трава:

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Об источнике: TheCoolist

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