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Зацветут пышнее, чем в прошлом году: какие три растения нужно обрезать в октябре

Руслана Заклинская
12 октября 2026, 16:26
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Эксперт по садоводству назвала три группы растений, которым стоит уделить внимание в октябре.
Зацветут пышнее, чем в прошлом году: какие три растения нужно обрезать в октябре
Три растения, которые нужно обрезать в октябре / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Какие три растения нужно обрезать в октябре
  • Как правильно обрезать розы и декоративные кустарники
  • Когда лучше обрезать фруктовые деревья, чтобы не снизить урожайность

В октябре садоводам стоит уделить внимание обрезке растений, чтобы удалить сухие и поврежденные ветки и подготовить сад к зиме. Правильный уход поможет поддержать здоровье растений, а некоторым из них - лучше развиваться и обильнее цвести в следующем сезоне.

Главред выяснил, какие три растения нуждаются в обрезке осенью, как правильно выполнить эту работу и каких ошибок следует избегать.

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Какие растения нужно обрезать в октябре

Советами по осеннему уходу за садом поделилась эксперт по садоводству Фиона Дженкинс, пишет Express. По её словам, в этот период важно определить растения, которые нуждаются в обрезке до наступления заморозков.

"Обрезка - это важная работа, которую нужно выполнить в течение этого месяца. Есть несколько растений, которым может понадобиться обрезка в это время", - отметила эксперт.

В список входят розы, лиственные кустарники, которые уже отцвели, а также фруктовые деревья. При этом для каждой группы растений важно учитывать оптимальные сроки и особенности обрезки.

Как обрезать розы осенью

В октябре садоводам стоит осмотреть розы, особенно плетистые сорта, и удалить мертвые и больные ветки. Обрезка также поможет придать кустам аккуратную форму.

Фиона Дженкинс советует использовать чистый и острый секатор. По её рекомендациям, стебли можно укоротить примерно до 15–30 сантиметров от земли, удалив поврежденную и больную древесину.

Как подготовить розы к зиме инфографика
Как подготовить розы к зиме / Инфографика: Главред

При этом важно учитывать сорт роз и климатические условия. Чрезмерная обрезка перед зимой может сделать растения более уязвимыми к морозам, поэтому не все розы стоит сильно укорачивать осенью. Основное формирование некоторых сортов лучше проводить весной.

Какие кустарники нужно обрезать в октябре

Октябрь подходит для обрезки лиственных кустарников, которые уже закончили цветение. Во время работы нужно удалить отмершие части, а также убрать лишние ветки, чтобы сохранить аккуратную форму растения.

Однако эксперт предостерегает от слишком сильной обрезки. Она может ослабить кустарник и негативно повлиять на его дальнейшее развитие.

Если растению не требуется срочное удаление поврежденных ветвей, часть работ можно перенести на весну. Перед обрезкой также стоит выяснить особенности конкретного вида, ведь некоторые кустарники заранее формируют цветочные почки.

Когда обрезать фруктовые деревья

Обрезка плодовых деревьев помогает поддерживать форму кроны, улучшать доступ солнечного света к ветвям и способствовать циркуляции воздуха. Также правильный уход может положительно влиять на урожайность.

Во время обрезки необходимо удалять сухие, поврежденные и больные ветки. При необходимости крону прореживают, чтобы свет лучше проникал внутрь дерева.

В то же время Фиона Дженкинс отмечает, что плодовые деревья обычно лучше обрезать в конце зимы или в начале весны. Чрезмерная обрезка может ослабить растение и снизить его урожайность, поэтому не стоит спешить с масштабной формировкой кроны в октябре.

В этот период целесообразно осмотреть деревья, удалить поврежденные ветки и определить, какие работы необходимо выполнить позже.

Какие еще работы нужно выполнить в саду в октябре

Помимо обрезки, осенью садоводам следует сгребать опавшие листья, провести последнюю стрижку газона перед зимой и посадить луковицы весенних цветов.

Важно также осмотреть растения и удалить поврежденные части до наступления устойчивых холодов. При этом обрезку следует проводить с учетом вида растения, ведь неподходящее время или чрезмерное удаление ветвей могут навредить его развитию.

Правильный уход в октябре поможет подготовить сад к зиме и создать благоприятные условия для роста растений в следующем сезоне.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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