Красивые, но опасные: какие деревья не стоит высаживать на участке

Перед посадкой стоит оценить размеры участка, особенности почвы и климатические условия.

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Названы деревья, которые не подходят для сада / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

При выборе дерева важно учитывать не только внешний вид, но и особенности роста

Стоит обращать внимание на устойчивость к болезням и возможный вред

Выбирая деревья для сада, важно учитывать не только их внешний вид, но и особенности роста.

Также стоит обращать внимание на устойчивость к болезням и возможный вред для окружающих растений, пишет Martha Stewart.

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Плакучая ива

Быстро разрастается, требует много места и обладает мощными корнями, способными повреждать канализационные трубы и септики. Лучше подходит для просторных территорий у водоёмов.

Ясень

Несмотря на привлекательный внешний вид, это дерево подвержено нападению ясеневого изумрудного жука. Для сохранения здоровья ему может потребоваться регулярная обработка специальными препаратами.

Ломбардский тополь

Часто страдает от грибковых заболеваний, которые повреждают кору и древесину. В результате ствол и ветви становятся хрупкими. Предпочтительнее выбирать местные разновидности тополя, лучше приспособленные к климату.

Груша Брэдфорда

Отличается красивым цветением, однако имеет непрочные развилки, из-за которых ветви часто ломаются. Кроме того, дерево может агрессивно распространяться, а его цветки обладают неприятным запахом.

/ Инфографика: Главред

Серебристый клён

Растёт очень быстро, но его ветви плохо переносят сильный ветер. Поверхностная корневая система способна создавать проблемы рядом с дорожками, подъездными путями и другими объектами.

Шелковица

Даёт обильный урожай, но созревшие ягоды пачкают газоны, дорожки и террасы. Плоды привлекают птиц, а разрастающиеся корни конкурируют с соседними растениями за воду и питательные вещества.

Перед посадкой стоит оценить размеры участка, особенности почвы и климатические условия. Правильно подобранные деревья помогут создать красивый сад без лишних проблем с уходом и содержанием территории.

Смотрите видео - важные советы садоводам:

Автор рассказывает о принципах создания сада, который будет радовать своей красотой в течение всего года. Грамотная организация пространства позволяет сформировать не только привлекательную, но и комфортную зону для отдыха, отражающую характер и вкусы владельца.

Важное место занимает учет сезонных преобразований садового ландшафта. Рекомендуется выбирать растения с учетом изменений их окраски, форм и фактур в разные периоды года, чтобы сад сохранял визуальную выразительность, а все его элементы образовывали единую гармоничную композицию.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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