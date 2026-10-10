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Яркие цветы к Рождеству: когда сажать амариллис, чтобы он зацвел как раз вовремя

Дарья Пшеничник
10 октября 2026, 05:31
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Сроки посадки рекомендуется рассчитывать в обратном порядке от желаемой даты цветения.
Яркие цветы к Рождеству: когда сажать амариллис, чтобы он зацвел как раз вовремя
Когда сажать амариллис, чтобы он зацвел на Рождество / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео на YouTube

Вы узнаете:

видео дня
  • Когда сажать амариллис, чтобы он зацвел на Рождество
  • Сколько недель проходит от посадки до цветения
  • Какая температура ускоряет развитие бутонов

Амариллис распустится к 25 декабря только при условии точного расчета даты посадки: в зависимости от сорта и состояния луковицы от момента посадки до цветения проходит от шести до восьми недель. Садоводы советуют вести отсчёт в обратном порядке - от желаемой даты праздников, сообщает Zielony Ogródek.

На практике это означает, что для появления бутонов в конце декабря луковицы обычно высаживают в период с конца октября до первой половины ноября. Точные сроки все же колеблются - многое зависит от конкретного сорта и качества посадочного материала.

Если растение начинает развиваться слишком быстро, процесс можно замедлить - для этого горшок переносят в более прохладное помещение.

Горшок, почва и главная опасность для луковицы

Подготовка емкости и субстрата решает судьбу растения ещё до появления первого ростка. Горшок обязательно должен иметь дренажные отверстия, а почва - хорошо пропускать воду: застой влаги приводит к загниванию луковицы.

При посадке верхушку луковицы оставляют над поверхностью почвы. Сразу после посадки субстрат поливают, но в дальнейшем с водой обращаются осторожно: пока корни и побеги не начали активно расти, избыток влаги особенно опасен.

Для нормального развития амариллиса необходимы свет и тепло, а комфортный диапазон температур составляет примерно 20–22 °C. Полив в начале должен быть умеренным, и только с появлением активного роста побега объем воды постепенно увеличивают - почву при этом оставляют слегка влажной, а не мокрой.

Как продлить период цветения

Цветонос растет неравномерно, если растение получает свет только с одной стороны. Чтобы стебель формировался ровно, горшок рекомендуется периодически поворачивать, а слишком тяжелому соцветию может понадобиться опора.

Скорость появления бутонов напрямую зависит от температуры в комнате. В более тёплом помещении, при 23–25 °C, цветонос вытягивается заметно быстрее, поэтому при слишком стремительном росте горшок следует перенести в прохладу - примерно до 18 °C.

Когда бутоны начинают раскрываться, растение лучше всего переместить в светлое, но прохладное место: это замедляет раскрытие цветков и продлевает период цветения. Батарея отопления и прямые солнечные лучи дают противоположный эффект - высокая температура сокращает период цветения.

Отдельное правило действует для луковиц, которые уже цвели в прошлом сезоне. Перед повторным выращиванием они должны пройти период покоя продолжительностью не менее 8–12 недель в прохладе, с минимальным поливом или вообще без него после высыхания листьев. Только что приобретенные луковицы такую подготовку уже прошли, поэтому их высаживают сразу.

Смотрите видео обо всех тонкостях и нюансах посадки амариллиса:

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Об источнике: Zielony Ogrodek

Zielony Ogrodek - один из крупнейших польских порталов о садоводстве и огородничестве.

Работает с 2009 года. Издатель - польская медиагруппа AVT-Korporacja Sp. z o.o.

На какие темы можно найти информацию на портале:

  • сад и огород;
  • выращивание овощей и фруктов;
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