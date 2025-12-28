Как хранить луковицы амариллиса: садоводы раскрыли секреты повторного цветения

Эксперты рассказали, как ухаживать за амариллисом после цветения, чтобы он без проблем зацвел следующей зимой.

Когда обрезать листья амариллиса и как подготовить растение к периоду покоя / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Амариллис - популярное комнатное растение, которое часто продают в садовых центрах в холодное время года. Этот цветок цветет зимой, а с приходом тепла переходит в фазу покоя. При этом амариллис считается неприхотливым, если придерживаться базовых правил ухода.

Главред решил выяснить, как правильно ухаживать за амариллисом после цветения, нужно ли выкапывать луковицу и что сделать, чтобы растение зацвело снова в следующем году. Советами поделились опытные садоводы, пишет Martha Stewart.

Особенности луковицы амариллиса

В отличие от многих других цветов, луковицу амариллиса нельзя полностью заглублять в почву. По словам экспертов, верхняя треть луковицы должна оставаться над поверхностью, иначе растение может плохо развиваться.

Что делать после цветения

После того как амариллис отцветет, горшок следует поставить в место с максимальным доступом к свету и продолжать умеренный полив.

"Это позволяет растению накопить достаточно крахмала и сахара, необходимых для повторного цветения в следующем году", - объясняет садовница Гейл Пабст.

В течение лета амариллис активно растет и набирает силы, а осенью ему нужен период покоя, чтобы зимой снова сформировать цветонос.

Когда обрезать листья и как хранить луковицу

О завершении фазы роста амариллис сигнализирует сам: цветы отмирают, а листья начинают желтеть. В этот момент листья можно обрезать у основания.

"Дайте луковице отдохнуть от 8 до 12 недель", - советует садовод Ребекка Симонсма.

Луковицу можно оставить в горшке или вынуть и хранить отдельно, однако специалисты отмечают: в большинстве случаев амариллис не требует выкапывания и спокойно зимует в горшке.

