Как хранить луковицы амариллиса: садоводы раскрыли секреты повторного цветения

Вы узнаете:
- Как заставить амариллис зацвести снова
- Нужно ли хранить луковицу отдельно
- Когда и как правильно обрезать листья
Амариллис - популярное комнатное растение, которое часто продают в садовых центрах в холодное время года. Этот цветок цветет зимой, а с приходом тепла переходит в фазу покоя. При этом амариллис считается неприхотливым, если придерживаться базовых правил ухода.
Главред решил выяснить, как правильно ухаживать за амариллисом после цветения, нужно ли выкапывать луковицу и что сделать, чтобы растение зацвело снова в следующем году. Советами поделились опытные садоводы, пишет Martha Stewart.
Особенности луковицы амариллиса
В отличие от многих других цветов, луковицу амариллиса нельзя полностью заглублять в почву. По словам экспертов, верхняя треть луковицы должна оставаться над поверхностью, иначе растение может плохо развиваться.
Что делать после цветения
После того как амариллис отцветет, горшок следует поставить в место с максимальным доступом к свету и продолжать умеренный полив.
"Это позволяет растению накопить достаточно крахмала и сахара, необходимых для повторного цветения в следующем году", - объясняет садовница Гейл Пабст.
В течение лета амариллис активно растет и набирает силы, а осенью ему нужен период покоя, чтобы зимой снова сформировать цветонос.
Когда обрезать листья и как хранить луковицу
О завершении фазы роста амариллис сигнализирует сам: цветы отмирают, а листья начинают желтеть. В этот момент листья можно обрезать у основания.
"Дайте луковице отдохнуть от 8 до 12 недель", - советует садовод Ребекка Симонсма.
Луковицу можно оставить в горшке или вынуть и хранить отдельно, однако специалисты отмечают: в большинстве случаев амариллис не требует выкапывания и спокойно зимует в горшке.
Об источнике: Martha Stewart
Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.
На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.
Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.
Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.
