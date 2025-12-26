Что посеять в январе на рассаду: роски будут самыми крепкими

Вы узнаете:
Январь — отличное время, чтобы начать посев семян на рассаду и заложить основу для богатого урожая. Несмотря на зиму за окном, многие огородные и декоративные культуры уже можно высевать в домашних условиях.
Что посеять в январе на рассаду из овощей
В первую очередь в январе высевают культуры с длительным периодом вегетации:
Сладкий и острый перец
Одна из самых популярных культур для январского посева на рассаду. Семена прорастают долго, а первые всходы появляются через 10–14 дней. Ранний старт позволяет получить урожай уже в начале лета.
Баклажаны
Также требуют раннего посева. Баклажаны чувствительны к перепадам температур, поэтому январская рассада дает более устойчивые растения.
Сельдерей (корневой и черешковый)
Сеять сельдерей в январе — обязательное условие для формирования крупных корнеплодов.
Рассада цветов в январе: что можно сеять
Январь отлично подходит для посева декоративных культур на рассаду:
- петуния
- эустома
- лобелия
- бегония
- гвоздика Шабо
- вербена
Эти цветы развиваются медленно, и без раннего посева они могут не зацвести вовремя.
Зелень и травы для январской рассады
Если вы хотите свежую зелень уже весной, в январе можно сеять:
- лук-порей
- базилик
- розмарин
- мяту
- шпинат для подоконника
Чтобы рассада в январе получилась крепкой, необходимо соблюдать несколько правил: использовать фитолампы — световой день должен быть не менее 12–14 часов, поддерживать температуру от +22 до +25°C, использовать легкий, обеззараженный грунт.
Также не нужно переливать всходы, чтобы не возникла "черная ножка".
Январь — идеальный месяц для старта огородного сезона. Если вы правильно подберете культуры и обеспечите рассаде свет и тепло, уже весной вас ждут сильные, здоровые растения и ранний урожай.
