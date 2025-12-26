Что посеять в январе на рассаду: роски будут самыми крепкими

Январь — идеальный месяц для старта огородного сезона.

Что посеять в январе на рассаду / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что посеять в январе на рассаду из овощей

Какие цветы можно сажать на рассаду в январе

Январь — отличное время, чтобы начать посев семян на рассаду и заложить основу для богатого урожая. Несмотря на зиму за окном, многие огородные и декоративные культуры уже можно высевать в домашних условиях.

Главред расскажет, что посеять в январе, чтобы получить крепкие саженцы и ранние плоды ранней весной.

Что посеять в январе на рассаду из овощей

В первую очередь в январе высевают культуры с длительным периодом вегетации:

Сладкий и острый перец

Одна из самых популярных культур для январского посева на рассаду. Семена прорастают долго, а первые всходы появляются через 10–14 дней. Ранний старт позволяет получить урожай уже в начале лета.

Баклажаны

Также требуют раннего посева. Баклажаны чувствительны к перепадам температур, поэтому январская рассада дает более устойчивые растения.

Сельдерей (корневой и черешковый)

Сеять сельдерей в январе — обязательное условие для формирования крупных корнеплодов.

Рассада цветов в январе: что можно сеять

Январь отлично подходит для посева декоративных культур на рассаду:

петуния

эустома

лобелия

бегония

гвоздика Шабо

вербена

Эти цветы развиваются медленно, и без раннего посева они могут не зацвести вовремя.

Зелень и травы для январской рассады

Если вы хотите свежую зелень уже весной, в январе можно сеять:

лук-порей

базилик

розмарин

мяту

шпинат для подоконника

Чтобы рассада в январе получилась крепкой, необходимо соблюдать несколько правил: использовать фитолампы — световой день должен быть не менее 12–14 часов, поддерживать температуру от +22 до +25°C, использовать легкий, обеззараженный грунт.

Также не нужно переливать всходы, чтобы не возникла "черная ножка".

Январь — идеальный месяц для старта огородного сезона. Если вы правильно подберете культуры и обеспечите рассаде свет и тепло, уже весной вас ждут сильные, здоровые растения и ранний урожай.

Смотрите видео о том, что посадить на рассаду в январе:

