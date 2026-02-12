В Днепр придет потепление, но с характером: что приготовила погода на выходные

После длительных морозов воздух прогреется выше нулевой отметки.

https://glavred.info/synoptic/v-dnepr-pridet-poteplenie-no-s-harakterom-chto-prigotovila-pogoda-na-vyhodnye-10740281.html Ссылка скопирована

Влажный воздух усилит ощущение холода, несмотря на потепление днем / Фото: facebook.com/fajnemistodnipro

Кратко:

14–15 февраля в Днепре холодно и облачно, возможны осадки

Температура будет колебаться от 0 °C до +7 °C

Ветер усилится в воскресенье до 7,5 м/с, вероятен дождь

В эти выходные, 14 и 15 февраля, Днепр окажется под влиянием влажного воздуха и плотной облачности. По данным ресурса Sinoptik, погода будет холодной, с мокрыми осадками и переменной атмосферой.

Суббота, 14февраля

Утро начнется под дождем при температуре +2 °C и влажности 98%, что сделает воздух особенно тяжелым. К обеду осадки уменьшатся, температура поднимется до +3 °C, однако из-за влажности воздух будет ощущаться как 0 °C. Вечером небо постепенно прояснится, а вероятность осадков снизится до минимума.

видео дня

Предки говорили: "Если выпадал снег, это расценивали как предупреждение о дождливой весне. Если к концу дня небо покрывалось туманной прослойкой белых облаков, ожидали вскоре хорошей погоды". В целом по погоде субботы можно предсказать атмосферу до конца зимы.

Погода в Днепре 14 января / Фото: скриншот sinoptik

Воскресенье, 15 февраля

Воскресенье будет облачным с утра до вечера. Утро начнется при 0 °C, но ветер будет создавать ощущение -3 °C. Днем температура поднимется до +4 °C, осадки маловероятны, хотя сохранится небольшая вероятность дождя.

Вечер обещает быть неспокойным: температура поднимется до +7 °C, но вместе с этим придут дождь и сильный ветер со скоростью до 7,5 м/с. Порывы ветра и вероятность осадков (85%) стоит учесть при планировании прогулок.

Как отмечают народные приметы: "Какая сегодня погода – такой будет весна. Если дорогу переметывает – весна будет поздней и холодной, а если тепло – ранней и теплой. Если в этот день снежок – весной будет дождик".

Погода в Днепре 15 января / Фото: скриншот sinoptik

Когда мороз пойдет на спад – прогноз синоптика

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что период самых суровых морозов в Украине постепенно заканчивается. По ее оценке, в ближайшие дни ожидается повышение температуры. Несмотря на то, что зима еще может напомнить о себе кратковременными холодными волнами, общая тенденция — к постепенному потеплению.

Антициклон обеспечит преимущественно сухую погоду по всей стране, за исключением Закарпатья, где возможен небольшой мокрый снег. В Киеве сильные морозы отступают: ночью еще возможны до -20 °C, но днем ожидается ясная и сухая погода с температурами около -10 °C. Во второй половине дня прогнозируется усиление южного ветра, что следует учитывать при планировании активности на улице.

Другие новости Днепра

Как писал Главред, в ночь на 12 февраля Киевская и Днепропетровская области стали объектами баллистических атак. Взрывы прогремели в Днепре и столице. О приближении воздушных целей к городам неоднократно предупреждали Воздушные силы Украины.

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 7 февраля атаковали беспилотниками несколько городов Украины. Уже известно о повреждениях предприятий и инфраструктуры в Запорожье, Днепре и Киевской области.

Кроме того, оккупационная армия страны-агрессора России продолжает убивать мирных жителей Украины в прифронтовых городах. До конца 2026 года враг может достать артиллерией и до двух городов-миллионников.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред