Путинистка Снежана Егорова показалась без макияжа и высмеяла женщин

Неадекватная Снежана Егорова вызверилась на женщин, которые ухаживают за собой.

Снежана Егорова никогда не вернется в Украину / коллаж: Главред, фото: t.me/SnezhanaEgorova

Путинистка и пропагандистка, когда-то украинская ведущая Снежана Егорова, выдала очередной бред.

На своей странице в Facebook, где она занимается пропагандой и тиражированием ненависти к Украине, она выложила собственное фото без макияжа, которое посчитала красивым.

В то же время, она попыталась высмеять людей, которые ухаживают за собой и своей внешностью. В частности, оголтелая путинистка написала, что "людей превратили в призраков, которых никогда не существовало".

За путинисткой Егоровой плачет тюрьма / Фото Facebook/Егорова

"Отфотшопленные, сгенерированные, с толстым слоем штукатурки на лицах, с накладными ресницами, гиалуроновыми губами и линзами в глазах, люди стали похожи на отфильтрованные ходячие пустые барабаны, превратились в натянутые кожей пузыри, сформированные по заданному образцу…..И оставаться собой в это время - подвиг", - считает путинистка.

Сама же на фото она выглядит безлико, а ее морщины вокруг глаз сразу же бросаются в глаза.

Как сейчас выглядит путинистка Егорова / Фото Facebook/Снежана Егорова

Кто такая Снежана Егорова Снежана Егорова - бывшая украинская телеведущая. Родилась в Новой Каховке. После аннексии Крыма Россией и начала войны на востоке Украины неоднократно заявляла о том, что поддерживает политику президента РФ Владимира Путина. Как пишет Википедия, 19 октября 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, Снежана Егорова включена в санкционный список Украины лиц "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины.

