Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Путинистка Снежана Егорова показалась без макияжа и высмеяла женщин

Алена Кюпели
12 февраля 2026, 11:38
70
Неадекватная Снежана Егорова вызверилась на женщин, которые ухаживают за собой.
Снежана Егорова
Снежана Егорова никогда не вернется в Украину / коллаж: Главред, фото: t.me/SnezhanaEgorova

Кратко:

  • Что сказала Егорова
  • Как она выглядит

Путинистка и пропагандистка, когда-то украинская ведущая Снежана Егорова, выдала очередной бред.

На своей странице в Facebook, где она занимается пропагандой и тиражированием ненависти к Украине, она выложила собственное фото без макияжа, которое посчитала красивым.

видео дня

В то же время, она попыталась высмеять людей, которые ухаживают за собой и своей внешностью. В частности, оголтелая путинистка написала, что "людей превратили в призраков, которых никогда не существовало".

За путинисткой Егоровой плачет тюрьма
За путинисткой Егоровой плачет тюрьма / Фото Facebook/Егорова

"Отфотшопленные, сгенерированные, с толстым слоем штукатурки на лицах, с накладными ресницами, гиалуроновыми губами и линзами в глазах, люди стали похожи на отфильтрованные ходячие пустые барабаны, превратились в натянутые кожей пузыри, сформированные по заданному образцу…..И оставаться собой в это время - подвиг", - считает путинистка.

Сама же на фото она выглядит безлико, а ее морщины вокруг глаз сразу же бросаются в глаза.

Как сейчас выглядит путинистка Егорова
Как сейчас выглядит путинистка Егорова / Фото Facebook/Снежана Егорова

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее российский комик Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, не устает радовать своих фоловеров красивыми фото.

Накануне украинская певица Алина Гросу, которая недавно объявила о своей беременности, рассекретила пол своего будущего малыша.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Снежана Егорова

Снежана Егорова - бывшая украинская телеведущая. Родилась в Новой Каховке.

После аннексии Крыма Россией и начала войны на востоке Украины неоднократно заявляла о том, что поддерживает политику президента РФ Владимира Путина. Как пишет Википедия, 19 октября 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, Снежана Егорова включена в санкционный список Украины лиц "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Снежана Егорова новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине масштабная воздушная тревога: россияне, вероятно, запустили Орешник

В Украине масштабная воздушная тревога: россияне, вероятно, запустили Орешник

12:36Украина
"Фламинго" накрыли арсенал ГРАУ: Генштаб подтвердил удары по военным объектам в РФ

"Фламинго" накрыли арсенал ГРАУ: Генштаб подтвердил удары по военным объектам в РФ

11:52Украина
Украина усиливает свою ПВО: Сырский рассказал о плане действий и эффективности

Украина усиливает свою ПВО: Сырский рассказал о плане действий и эффективности

11:30Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Когда отменят графики отключений света - назван "идеальный сценарий"

Когда отменят графики отключений света - назван "идеальный сценарий"

Курс валют 12 февраля резко изменится: новые прогнозы от НБУ

Курс валют 12 февраля резко изменится: новые прогнозы от НБУ

Наталья Могилевская "сбежала" от детей и мужа - причина

Наталья Могилевская "сбежала" от детей и мужа - причина

"Закрытая информация": в Раде раскрыли планы РФ на Украину и сроки окончания войны

"Закрытая информация": в Раде раскрыли планы РФ на Украину и сроки окончания войны

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 февраля (обновляется)

Последние новости

12:41

"Идем вместе по жизни": путинист Киркоров признался в любви мужчине

12:36

В Украине масштабная воздушная тревога: россияне, вероятно, запустили Орешник

12:32

Собака вернулась с прогулки и тронула всех своим поступком - что она сделала

12:32

Гороскоп Таро на завтра 13 февраля: Скорпиону - новая жизнь, Ракам - действие

12:08

"Мы не дуэт": Джанабаева сделала признание о браке с Меладзе

Украине придется жить с графиками отключений от 3 до 7 лет - ХарченкоУкраине придется жить с графиками отключений от 3 до 7 лет - Харченко
11:57

Дешево только на бумаге: сколько на самом деле стоила жизнь в СССР

11:52

"Фламинго" накрыли арсенал ГРАУ: Генштаб подтвердил удары по военным объектам в РФ

11:38

Белый налет на листьях: чем опасна мучнистая роса и как спасти растения

11:38

Путинистка Снежана Егорова показалась без макияжа и высмеяла женщин

Реклама
11:30

Украина усиливает свою ПВО: Сырский рассказал о плане действий и эффективности

11:18

Новый MacBook 2026: Apple готовит бюджетный ноутбук дешевле MacBook Air

10:58

"Американцы дожмут": эксперт спрогнозировал отказ большой страны от нефти РФ

10:37

Алина Гросу рассекретила пол будущего ребенка

10:37

Скандал набрал обороты: украинского спортсмена выгнали с Олимпиады из-за шлема

10:29

Китайский гороскоп на завтра 13 февраля: Кроликам - испытания, Собакам - лень

10:21

Ситуация катастрофическая: что происходит в Киеве после обстрела

09:54

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 февраля (обновляется)

09:53

В разгар боевых действий Путин изменил систему управления силовым блоком - ISW

09:52

Можно ли убирать в праздник 13 февраля: приметы, которые уберегут от беды

09:39

Василий Вирастюк показал свою жену и высказался о ее фигуре

Реклама
09:28

Разрушения серьезные: РФ атаковала 31-ю подстанцию ДТЭК на ОдесчинеФото

09:25

Их время пришло: три знака зодиака, которым февраль принесёт заслуженную победу

09:13

Гороскоп на завтра 13 февраля: Львам - внезапная прибыль, Стрельцам - проблемы

09:00

Конец экспорту нефти и конец России: Загородний – о том, как Трамп убивает российскую нефтянку

08:51

Пятница 13-е: можно ли работать и что нельзя делать в этот день

08:50

Россия ударила по Одессе: разрушен жилой дом, горели рынок и супермаркетФото

08:37

Московский режим подготовил для россиян сюрприз в 2027 годумнение

08:13

Карта Deep State онлайн за 12 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:50

Отключение света в Украине — графики на 12 февраля (обновляется)

07:38

РФ атаковала Киев и Днепр дронами и ракетами: пострадал младенец и 4-летняя девочкаФото

06:54

Серия взрывов прогремела в РФ: горит военный арсенал и атакован оборонный заводВидео

06:27

Затмение в Водолее 17 февраля: кого ждёт прорыв, а кого — серьёзные испытанияВидео

06:10

Ситуация в РФ не является критической: что задумал Путинмнение

05:55

"Упал в этой жизни": путиниста Ефремова взяли под охрану после колонии

05:21

Зачем класть шарики из фольги в посудомоечную машину - проверенный лайфхак

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке летящей птицы за 31 секунду

03:21

Будут рядом до самого конца: самые преданные знаки зодиака

03:13

Почему блины рвутся и прилипают: хитрый трюк, чтобы этого избежать

02:36

Пожары, взрывы, среди пострадавших дети: Киев и Днепр под массовой атакойФото

02:36

Учёные ошеломлены: новая жизнь может существовать в самом неожиданном уголке

Реклама
02:03

РФ стянула силы четырех армий на важное направление: в ВСУ рассказали о ситуации

02:00

Наталья Могилевская "сбежала" от детей и мужа - причина

01:45

Растет гурманом: Леся Никитюк показала 8-месячного сына за трапезой

01:30

Обрывает последние концы: возвращение Бритни Спирс под угрозой

01:08

МОК сказал "нет" еще одному шлему украинского спортсмена: какова причина на этот раз

00:51

После провала в финале: Khayat признался, вернется ли на Национальный отбор

00:16

Секрет маленькой буквы: что на самом деле означает "i" в iPhone, iPad и iPod

00:00

Умер 48-летняя звезда "Бухты Доусона" Джеймс Ван Дер Бик

11 февраля, среда
23:27

"Тактика дает результат": Сырский раскрыл задачу ВСУ и назвал главную цель

23:20

Позиции крепчают: что изменилось в прогнозах букмекеров на Евровидение-2026

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять