Путинистка Снежана Егорова показалась без макияжа и высмеяла женщин

Кратко:
- Что сказала Егорова
- Как она выглядит
Путинистка и пропагандистка, когда-то украинская ведущая Снежана Егорова, выдала очередной бред.
На своей странице в Facebook, где она занимается пропагандой и тиражированием ненависти к Украине, она выложила собственное фото без макияжа, которое посчитала красивым.
В то же время, она попыталась высмеять людей, которые ухаживают за собой и своей внешностью. В частности, оголтелая путинистка написала, что "людей превратили в призраков, которых никогда не существовало".
"Отфотшопленные, сгенерированные, с толстым слоем штукатурки на лицах, с накладными ресницами, гиалуроновыми губами и линзами в глазах, люди стали похожи на отфильтрованные ходячие пустые барабаны, превратились в натянутые кожей пузыри, сформированные по заданному образцу…..И оставаться собой в это время - подвиг", - считает путинистка.
Сама же на фото она выглядит безлико, а ее морщины вокруг глаз сразу же бросаются в глаза.
Кто такая Снежана Егорова
Снежана Егорова - бывшая украинская телеведущая. Родилась в Новой Каховке.
После аннексии Крыма Россией и начала войны на востоке Украины неоднократно заявляла о том, что поддерживает политику президента РФ Владимира Путина. Как пишет Википедия, 19 октября 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, Снежана Егорова включена в санкционный список Украины лиц "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины.
