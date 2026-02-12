Новый MacBook 2026: Apple готовит бюджетный ноутбук дешевле MacBook Air

Новый MacBook может стать важным шагом для Apple в сегменте доступных ноутбуков.

Новый MacBook 2026 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, macrumors.com

Вы узнаете:

Инсайдеры назвали примерную дату релиза

Характеристики нового MacBook

Компания Apple планирует представить новый MacBook 2026 года, который станет самым доступным ноутбуком в линейке. По данным инсайдеров и публикаций Bloomberg, устройство может выйти уже в первой половине 2026 года и будет стоить значительно дешевле нынешнего MacBook Air за 999 долларов.

Эксперты считают, что бюджетный MacBook 2026 сможет составить конкуренцию Chromebook и недорогим ноутбукам на Windows, пишет macrumors.

Каким будет новый MacBook 2026

По предварительной информации, новый MacBook 2026 получит:

дисплей около 13 дюймов (чуть меньше 13,6-дюймового MacBook Air);

(чуть меньше 13,6-дюймового MacBook Air); стандартный LCD-экран без mini-LED и ProMotion;

без mini-LED и ProMotion; процессор A18 Pro — тот же чип, что используется в iPhone 16 Pro;

— тот же чип, что используется в iPhone 16 Pro; поддержку Apple Intelligence ;

; 8 ГБ оперативной памяти;

один или два порта USB-C.

Дизайн MacBook 2026

Apple может сделать акцент на ярких цветах корпуса — серебристом, синем, розовом или желтом. Некоторые аналитики предполагают, что компания может даже вернуться к пластиковому корпусу, чтобы снизить стоимость устройства.

Толщина корпуса пока неизвестна, но эксперты не исключают, что ноутбук сохранит компактный форм-фактор, сопоставимый с MacBook Air.

Предполагаемые характеристики нового макбука / Фото: x.com/theapplehub

Процессор A18 Pro: хватит ли мощности?

Главная особенность нового MacBook 2026 — использование чипа A18 Pro, а не процессора серии M.

По тестам Geekbench 6:

производительность одного ядра сравнима с M3 Ultra;

многопоточная производительность превосходит M1;

графика сопоставима с первым MacBook Air на Apple Silicon.

Это означает, что бюджетный MacBook 2026 отлично подойдет для:

работы с документами;

учебы;

просмотра видео;

серфинга в интернете;

легкого монтажа видео;

обработки фото;

игр Apple Arcade.

Однако для тяжелых профессиональных задач и ресурсоемких игр он будет уступать моделям на чипах M-серии.

Автономность нового MacBook 2026

Чип A18 Pro отличается высокой энергоэффективностью. В сочетании с 13-дюймовым корпусом это может обеспечить автономность на уровне MacBook Air — до 18 часов воспроизведения видео или даже больше.

Для бюджетного ноутбука это станет серьезным преимуществом перед Windows-конкурентами.

Цена MacBook 2026: сколько будет стоить новинка

Официальная цена пока не раскрыта, однако известно, что она будет:

значительно ниже 1000 долларов - вероятно, в диапазоне 499–799 долларов.

Для сравнения:

MacBook Air стоит от 999 долларов;

iPad Air — 799 долларов;

iPad mini с чипом A17 Pro — 499 долларов.

Таким образом, новый MacBook 2026 может стать самым доступным ноутбуком Apple за последние годы.

Когда выйдет новый MacBook 2026

По слухам, релиз ожидается в первой половине 2026 года. Возможен анонс одновременно с обновлением MacBook Air.

Об источнике: MacRumors MacRumors — американский новостной сайт, посвящённый новостям, слухам и информации о компаниях Apple, Mac, iPhone, iPad, iOS, macOS и сопряжённых продуктах. Он публикует ежедневные обновления о возможных новинках, программном обеспечении, событиях Apple и аналитические материалы, а также обзоры, руководства и советы. Сайт был запущен в 2000 году и с тех пор стал одним из самых популярных источников Apple-новостей в сети, привлекая миллионы читателей и активное сообщество в собственных форумах.

