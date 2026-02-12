Новый MacBook 2026: Apple готовит бюджетный ноутбук дешевле MacBook Air

Вы узнаете:
- Инсайдеры назвали примерную дату релиза
- Характеристики нового MacBook
Компания Apple планирует представить новый MacBook 2026 года, который станет самым доступным ноутбуком в линейке. По данным инсайдеров и публикаций Bloomberg, устройство может выйти уже в первой половине 2026 года и будет стоить значительно дешевле нынешнего MacBook Air за 999 долларов.
Эксперты считают, что бюджетный MacBook 2026 сможет составить конкуренцию Chromebook и недорогим ноутбукам на Windows, пишет macrumors.
Каким будет новый MacBook 2026
По предварительной информации, новый MacBook 2026 получит:
- дисплей около 13 дюймов (чуть меньше 13,6-дюймового MacBook Air);
- стандартный LCD-экран без mini-LED и ProMotion;
- процессор A18 Pro — тот же чип, что используется в iPhone 16 Pro;
- поддержку Apple Intelligence;
- 8 ГБ оперативной памяти;
- один или два порта USB-C.
Дизайн MacBook 2026
Apple может сделать акцент на ярких цветах корпуса — серебристом, синем, розовом или желтом. Некоторые аналитики предполагают, что компания может даже вернуться к пластиковому корпусу, чтобы снизить стоимость устройства.
Толщина корпуса пока неизвестна, но эксперты не исключают, что ноутбук сохранит компактный форм-фактор, сопоставимый с MacBook Air.
Процессор A18 Pro: хватит ли мощности?
Главная особенность нового MacBook 2026 — использование чипа A18 Pro, а не процессора серии M.
По тестам Geekbench 6:
- производительность одного ядра сравнима с M3 Ultra;
- многопоточная производительность превосходит M1;
- графика сопоставима с первым MacBook Air на Apple Silicon.
Это означает, что бюджетный MacBook 2026 отлично подойдет для:
- работы с документами;
- учебы;
- просмотра видео;
- серфинга в интернете;
- легкого монтажа видео;
- обработки фото;
- игр Apple Arcade.
Однако для тяжелых профессиональных задач и ресурсоемких игр он будет уступать моделям на чипах M-серии.
Автономность нового MacBook 2026
Чип A18 Pro отличается высокой энергоэффективностью. В сочетании с 13-дюймовым корпусом это может обеспечить автономность на уровне MacBook Air — до 18 часов воспроизведения видео или даже больше.
Для бюджетного ноутбука это станет серьезным преимуществом перед Windows-конкурентами.
Цена MacBook 2026: сколько будет стоить новинка
Официальная цена пока не раскрыта, однако известно, что она будет:
значительно ниже 1000 долларов - вероятно, в диапазоне 499–799 долларов.
Для сравнения:
- MacBook Air стоит от 999 долларов;
- iPad Air — 799 долларов;
- iPad mini с чипом A17 Pro — 499 долларов.
Таким образом, новый MacBook 2026 может стать самым доступным ноутбуком Apple за последние годы.
Когда выйдет новый MacBook 2026
По слухам, релиз ожидается в первой половине 2026 года. Возможен анонс одновременно с обновлением MacBook Air.
Вам может быть интересно:
- Почему в смартфонах iPhone и Samsung слабые батареи: ответ удивил экспертов
- Мужчина заказал iPhone на Temu и был готов к худшему — результат сильно удивил
- Секрет маленькой буквы: что на самом деле означает "i" в iPhone, iPad и iPod
Об источнике: MacRumors
MacRumors — американский новостной сайт, посвящённый новостям, слухам и информации о компаниях Apple, Mac, iPhone, iPad, iOS, macOS и сопряжённых продуктах. Он публикует ежедневные обновления о возможных новинках, программном обеспечении, событиях Apple и аналитические материалы, а также обзоры, руководства и советы.
Сайт был запущен в 2000 году и с тех пор стал одним из самых популярных источников Apple-новостей в сети, привлекая миллионы читателей и активное сообщество в собственных форумах.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред