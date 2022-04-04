Премия Дарвина для рашиста: мародер вместо защитной пластины в бронежилет вставил MacBook

/ УНИАН

Российские оккупанты занимаются мародерством в Украине, используя амуницию для перевозки награбленного.

Об этом рассказал один из защитников Украины, который осмотрел бронежилет противника.

По словам украинца, он хотел заменить в своем бронежилете пластину и использовал бронежилет оккупанта.

Достав пластину из вражеского бронежилета, он обратил внимание на то, что она необычной формы.

В конце концов украинский боец понял, что металлическую пластину в бронежилете оккупант РФ заменил на макбук.

"Чмо вытащил бронепластину и вместо нее засунул макбук. Вот такие вояки у кацапов", - добавил украинский военный.

Добавим, что судя по всему оккупант украл гаджет на оккупированной территории и хотел вывезти с собой. При этом в случае попадания пули в такой бронежилет у рашиста не было бы шансов выжить.

Напомним, ранее сообщалось о том, что один из российских оккупантов, который попал в плен в Украине и принял участие в обмене на украинских защитников, снова хочет воевать против ВСУ.

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