Попавший в плен и обменянный на воина ВСУ рашист снова хочет воевать против Украины

Андрей Кренделев прошел реабилитацию, ему также предоставили отпуск. После этого рашист выразил желание снова отправиться на службу.
Один из российских оккупантов, который попал в плен в Украине и принял участие в обмене на украинских защитников, снова хочет воевать против ВСУ.
Речь идет о 26-летнем военнослужащем из Саратовской области младшем сержанте Андрее Кренделеве. Теперь он снова рвется воевать с Украиной, сообщается в Telegram-канале InformNapalm.
Отмечается, что после обмена пленными россиянин прошел реабилитацию, ему также предоставили отпуск. После этого рашист выразил желание снова отправиться на службу.
Плен и обмен оккупанта
Обратим внимание, что в плен Кренделев сдался сам и тогда же записал видео, в котором раскаялся в своих преступлениях против украинского народа и призвал РФ не идти войной против Украины.
При этом когда русский оккупант был выменен, он признавался, что не верил, что вернется из украинского плена.
Он рассказал, как происходил обмен пленными. С завязанными глазами его доставили на точку обмена и передали российской стороне.
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