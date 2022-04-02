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Попавший в плен и обменянный на воина ВСУ рашист снова хочет воевать против Украины

2 апреля 2022, 20:30

Андрей Кренделев прошел реабилитацию, ему также предоставили отпуск. После этого рашист выразил желание снова отправиться на службу.

/ Скриншот

Один из российских оккупантов, который попал в плен в Украине и принял участие в обмене на украинских защитников, снова хочет воевать против ВСУ.

Речь идет о 26-летнем военнослужащем из Саратовской области младшем сержанте Андрее Кренделеве. Теперь он снова рвется воевать с Украиной, сообщается в Telegram-канале InformNapalm.

Отмечается, что после обмена пленными россиянин прошел реабилитацию, ему также предоставили отпуск. После этого рашист выразил желание снова отправиться на службу.

Плен и обмен оккупанта

Обратим внимание, что в плен Кренделев сдался сам и тогда же записал видео, в котором раскаялся в своих преступлениях против украинского народа и призвал РФ не идти войной против Украины.

При этом когда русский оккупант был выменен, он признавался, что не верил, что вернется из украинского плена.

Он рассказал, как происходил обмен пленными. С завязанными глазами его доставили на точку обмена и передали российской стороне.

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