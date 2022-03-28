Российский пленный: "командир приказал готовить мешки для трупов - для нас же"

По словам оккупанта, они ночью прибыли незаконно на территорию Украины, а их командир приказал готовить мешки.
Командир роты предупредил рядовых оккупантов, что они находятся на территории Украины неофициально.
В Украине во время допроса пленный российский оккупант рассказал, что после вторжения в нашу страну их командир приказал готовить мешки для своих же трупов.
Видео допроса опубликовали в Telegram Вооруженные Силы Украины.
По словам оккупанта, они ночью прибыли незаконно на территорию Украины, а их командир (подполковник Сенкин - ред) приказал готовить мешки.
Допрос российского оккупанта
Пленный: Командующий БТГром (Батальонная тактическая группа. — Ред.) выстроил, выставил патрули. Сказал, что мы неофициально, что мы на территории Украины и добавил, чтобы мы готовили мешки для трупов. Для себя.
Украинский военный: Вам ваш командир сказал готовить мешки для вас?
Пленный: Да.
Украинский военный: И как вы отреагировали?
Пленный: Все ох*ели.
Украинский военный: Как зовут командира?
Пленный: Подполковник Сенкин.
Война в Украине 2022
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.
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Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
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В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.
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