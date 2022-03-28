Российский пленный: "командир приказал готовить мешки для трупов - для нас же"

Войска России / Reuters

Командир роты предупредил рядовых оккупантов, что они находятся на территории Украины неофициально.

В Украине во время допроса пленный российский оккупант рассказал, что после вторжения в нашу страну их командир приказал готовить мешки для своих же трупов.

Видео допроса опубликовали в Telegram Вооруженные Силы Украины.

По словам оккупанта, они ночью прибыли незаконно на территорию Украины, а их командир (подполковник Сенкин - ред) приказал готовить мешки.

Допрос российского оккупанта

Пленный: Командующий БТГром (Батальонная тактическая группа. — Ред.) выстроил, выставил патрули. Сказал, что мы неофициально, что мы на территории Украины и добавил, чтобы мы готовили мешки для трупов. Для себя.

Украинский военный: Вам ваш командир сказал готовить мешки для вас?

Пленный: Да.

Украинский военный: И как вы отреагировали?

Пленный: Все ох*ели.

Украинский военный: Как зовут командира?

Пленный: Подполковник Сенкин.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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