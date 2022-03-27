Эмбарго на газ и нефть из РФ: эксперт рассказал, как ЕС может остановить войну против Украины

Если ЕС откажется от газа и нефть из России, война против Украины будет остановлена - экономист / Reuters

Европейский Союз может остановить войну России против Украины, если введет запрет на покупку российских газа и нефти. Такое решение приведет к тому, что у Москвы не будет денег на финансирование военной агрессии. Эмбарго вынуждены будут оплатить и европейцы, однако издержки не станут критическими. Об этом заявил экономист, профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев.

В материале для IntelliNews он написал о том, что прекращение Европой закупок газа и нефти в России может стать самым быстром способом завершить войну Москвы против Киева.

"Прекращение закупок российской нефти и газа, вероятно, станет самым быстрым способом остановить путинскую войну в Украине. Он также является наиболее экономически эффективным", - считает эксперт.

По его словам, за это придется заплатить и европейцам, но затраты будут оптимальными. По расчетам немецких экономистов, отказ от российских энергоресурсов будет обойдется Германии в 0,5-3% ВВП – около 120-1200 евро на душу населения. Это сравнимо с умеренной рецессией, также подобный показатель ниже экономических потерь, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

Мнение Гуриева поддерживает лауреат Нобелевской премии Пол Круман. Он также полагает, что затраты не критичны. Как показывают исследования, реальные доходы европейцев в результате отказа от газа и нефти из РФ снизятся менее чем на 1%. Полный отказ европейских стран от российского газа сократит внутренний валовой продукт европейской зоны на 2%.

К примеру, ФРГ может справиться с отказом от газа и нефти из России.

"У правительства Германии достаточно финансовых ресурсов, чтобы оздоровить немецких потребителей за счет субсидирования более высоких расходов на энергию из альтернативных источников и компенсировать негативные последствия для производства и рынка труда, как это было во время рецессии COVID. Поскольку зима закончилась и потребность в газе для отопления уменьшилась, это идеальный момент, чтобы заменить потребление газа и запасти как можно больше природного газа на следующую зиму" – указывает Гуриев.

Также он напомнил, что сейчас Москва получает 500 миллионов нефтедолларов в день от Евросоюза. Санкции ударили по накопленным запасам денег, но казна продолжает пополняться.

"Несмотря на то, что санкции устранили накопленный запас российских нефтедолларов, поток по-прежнему составляет более 500 млн евро в день от поставок в Европейский Союз", - добавил Сергей Гуриев.

Подчеркивается, что если цены на нефть останутся на сегодняшнем уровне, России удастся решить свои фискальные проблемы и сложности с платежным балансом. Нефтегазовые доходы являются базой российского бюджета. В прошлом году, когда цены на нефть были ниже, прямые налоги на энергоносители составляли 40% бюджета РФ при серьезных косвенных поступлениях от налога на прибыль организаций, НДС и налога на доходы физических лиц.

Бюджет России держит баланс на уровне 44 доллара за баррель. Если доходы от газа и нефть будут поступать и в дальнейшем, Москва выйдет на профицит бюджета.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что такие страны, как Германия, Австрия и Венгрия не готовы сразу отказаться от российских нефти и газа.