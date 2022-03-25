Разрыв с Россией здесь и сейчас: ФРГ, Австрия и Венгрия против блокады импорта газа и нефти – Польша

Польша выступает за ограничения торговли нефтью, газом и углем с Россией / УНИАН

Германия, Австрия и Венгрия против запрета на импорт газа и нефти из России. Они не готовы к моментальному разрыву экономических отношений с российским государством. Варшава проявила самую жесткую позицию в вопросе прекращения торговли с Москвой. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Польша решительно подчеркивала необходимость ограничения торговли углеводородами, т.е. торговли нефтью, газом и углем с Россией. Я считаю, что наш голос был самым сильным в этом отношении", - цитирует польского премьер-министра Polsat.

По его словам, ряд стран, таких как Германия, Австрия и Венгрия не готовы к одномоментному прекращению поставок энергетических ресурсов из России.

"К сожалению, большие страны, в частности, Германия, и некоторые маленькие, такие как Австрия или Венгрия, более сдержаны, воздерживаются от требований порвать с здесь и сейчас, и как можно скорее прекратить торговлю с Россией", - подчеркнул Матеуш Моравецкий.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддерживает эмбарго на поставку российских энергоносителей в страны Европы. По его словам, для венгров этот вопрос – "красная линия".