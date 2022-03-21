УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Венгрия устроит блокаду закрытия неба над Украиной и эмбарго на газ из России

21 марта 2022, 23:24

Будапешт выступает и против поставок оружия Киеву через свою территорию.

Венгрия
Венгрия выступит против запрета ЕС на покупку российского газа / Фото: УНИАН

Венгрия не поддержит возможное создание бесполетной зоны в небе над Украиной и запрет для европейских стран на покупку российских энергоносителей. При этом страна также против поставок оружия Киеву через свою территорию. Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сиярто.

Как сообщает hirado.hu, глава МИД сказал о том, что создание закрытие воздушного пространства несет опасность для Венгрии и ее граждан на украинском Закарпатье.

Кроме того, Будапешт против проведения миротворческих миссий, поскольку такие мероприятия могут привести к сухопутному конфликту Североатлантического альянса с Россией.

Также Венгрия не поддерживает поставки оружия Украине через свою территорию. Она опасается ответа Москвы.

"Поскольку такие грузы считаются военными объектами, подлежащими уничтожению", - сказал Сиярто.

Примечательно, венгерское государство не поддержит и санкции ЕС в отношении российских энергоносителей. Для венгров этот вопрос – "красная линия".

Помимо прочего, он пожаловался, что Евросоюз не финансирует поддержку беженцев из Украины в Венгрии и Польше.

"Пока мы (Польша и Венгрия ) несем это бремя от имени Европейского Союза, мы являемся двумя странами, которым не выделяются средства ЕС (на это)", - подчеркнул Питер Сиярто.

Напомним, ранее в посольстве Венгрии в Украине заявили, что Будапешт поддерживает отключение России от межбанковской системы платежей SWIFT.

viber
новости России газ Венгрия новости Украины
Реклама
Популярное
Приметы на 19 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 19 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду Лунный гороскоп на неделю 21-27 марта: Скорпионам – время чудес, Близнецам – судьбоносные знакомстваЛунный гороскоп на неделю 21-27 марта: Скорпионам – время чудес, Близнецам – судьбоносные знакомства Приметы на День весеннего равноденствия 20 марта: что категорически нельзя делатьПриметы на День весеннего равноденствия 20 марта: что категорически нельзя делать Готовят еще одну попытку штурма Киева: войска РФ подходят к границе Беларуси с УкраинойГотовят еще одну попытку штурма Киева: войска РФ подходят к границе Беларуси с Украиной "Станьте предателями и пойдите на компромисс": президент Сербии обратился к Зеленскому и Путину"Станьте предателями и пойдите на компромисс": президент Сербии обратился к Зеленскому и Путину

Последние новости

23:51

Без встречи с Путиным непонятно, на что готова РФ для прекращения войны - Зеленский

23:32

Груз 200 для Феодосии: ликвидирован подполковник - командир штурмового батальона оккупантовВидео

23:24

Венгрия устроит блокаду закрытия неба над Украиной и эмбарго на газ из России

23:21

"Пусть сын Лукашенко воюет!": Оля Полякова призвала белорусов отказаться воевать в УкраинеВидео

23:18

Когда состоится встреча Зеленского и Путина: в Офисе президента объяснили ситуацию

Реклама
23:09

Невероятно вкусная и хрустящая закуска из черствого хлеба за 10 минут: простой рецептВидео

22:46

Экс-директор ЦРУ назвал причину массового отстрела генералов РФ в УкраинеВидео

22:17

Гороскоп на апрель 2022 года для Львов: назван самый травмоопасный и самый прибыльный деньВидео

21:59

Угроза атаки Беларуси: в Украине анонсировали создание армии добровольцев и свержение ЛукашенкоВидео

21:49

Россия может напасть на Польшу, Варшава готовится к такому сценарию – посол

21:36

"Эй, Путин, в Одессе вы - обычный поц": Коля Серга остроумно подколол президента РФ и оккупантовВидео

21:29

"Идея-фикс": у Зеленского назвали главную цель Путина в войне против УкраиныВидео

21:03

США отправят Украине тайно приобретенные советские системы ПВО - WSJ

21:00

Диалога РФ и Японии по Курилам больше не будет: Москва заявила о разрыве переговоров с Токио

20:49

Компромиссы на переговорах с РФ: Зеленский анонсировал референдум по ключевым вопросамВидео

20:33

Украинцы с флагами и призывом "Нет войне" пытались остановить пришвартовку яхты Абрамовича в Турции

20:22

Задержан TikTok-"наводчик", сливший видео с расположением позиций ВСУ у ТРЦ RetrovilleВидео

19:54

Приметы на 23 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:44

Нелюди воюют с детьми: оккупанты открыли огонь по автобусам с детьми

19:38

Байки России о гиперзвуковом оружии: почему метание "Кинжалами" – это очковтирательствомнение

Реклама
19:22

Подоляк назвал самые эффективные способы воздействия на российскую элиту

18:51

Армия Украины в 7-й раз разбила оккупантов России в Чернобаевке

18:38

Гороскоп на апрель 2022 для Раков: переезд, непредвиденный финансовый кризис и новый статус

18:38

Украина не будет выполнять ультиматумы России – ЗеленскийВидео

18:30

Басков, Киркоров, Лорак и другие: Зеленского призвали лишить званий артистов, поддерживающих РФ

18:18

Китай – глобальная держава: Украина призвала Пекин оказать помощь Киеву для завершения войны с РФ

17:56

В украинских черноморских портах частично обрабатываются имеющиеся суда

17:37

В Чернигове замироточили иконы Вифлеемской Божией Матери и святого Антония Печерского

17:14

Спрятал в Италии: у Путина нашли яхту "Шехерезада" за 700 миллионов долларов

16:38

Facebook и Instagram официально запретили на территории России

16:07

Провоцирует столкновение с НАТО: российский истребитель вторгся в воздушное пространство Польши

15:40

Беларусь отводит десант от украинской границы

15:30

Почему война с Украиной для России в любом случае закончится катастрофоймнение

15:26

Гороскоп на апрель 2022 для Близнецов: болезнь уйдет, а в финансах повторится прошлое 9-летней давности

15:13

РФ закрашивает на кораблях названия и бортовые номера, чтобы совершать провокации и обвинить УкраинуВидео

15:11

Какие консервы можно есть, чтобы не заболеть ботулизмом во время войны – признаки непригодных продуктов

14:51

Как остановить Путина: премьер-министр Чехии назвал единственный способ

14:29

Перевод часов на летнее время 2022 – когда переходим в Украине

14:16

Переговоры Украины и России сегодня продолжались полтора часа - СМИ

14:09

Лорак, Тодоренко, Мураев и другие: появился список звезд, поддерживающих РФ или умалчивающих войну в Украине

Реклама
14:07

В Херсоне оккупанты расстреляли людей на мирном митингеВидео

14:00

РФ не будет прекращать огонь на время переговоров с Украиной – Песков

13:36

Даже Гитлеру такое в голову не приходило: Макаревич предупредил Путина о судьбе фюрера

13:27

"Понял, что язык – это оружие": актер "Дизель-шоу" Крутоголов перешел на украинский из-за войны

13:27

Кто из мужчин может выехать из Украины во время войны: список

13:27

Последний довод Кремля: почему Путин все ближе к применению ядерного оружиямнение

13:20

Украина уничтожила четыре армии России - Арестович

13:00

В Украине потеплеет до +14, но начнутся дожди: синоптик назвала дату

12:43

Россияне уже не мечтают занять Киев, а Мариуполь спасает столицу, Днепр и Одессу - Резников

12:43

"Гоним в бой вшивых солдат": "кадыровец" рассказал, чем на самом деле занимается в УкраинеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять