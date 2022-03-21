Венгрия устроит блокаду закрытия неба над Украиной и эмбарго на газ из России

Венгрия выступит против запрета ЕС на покупку российского газа / Фото: УНИАН

Венгрия не поддержит возможное создание бесполетной зоны в небе над Украиной и запрет для европейских стран на покупку российских энергоносителей. При этом страна также против поставок оружия Киеву через свою территорию. Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сиярто.

Как сообщает hirado.hu, глава МИД сказал о том, что создание закрытие воздушного пространства несет опасность для Венгрии и ее граждан на украинском Закарпатье.

Кроме того, Будапешт против проведения миротворческих миссий, поскольку такие мероприятия могут привести к сухопутному конфликту Североатлантического альянса с Россией.

Также Венгрия не поддерживает поставки оружия Украине через свою территорию. Она опасается ответа Москвы.

"Поскольку такие грузы считаются военными объектами, подлежащими уничтожению", - сказал Сиярто.

Примечательно, венгерское государство не поддержит и санкции ЕС в отношении российских энергоносителей. Для венгров этот вопрос – "красная линия".

Помимо прочего, он пожаловался, что Евросоюз не финансирует поддержку беженцев из Украины в Венгрии и Польше.

"Пока мы (Польша и Венгрия ) несем это бремя от имени Европейского Союза, мы являемся двумя странами, которым не выделяются средства ЕС (на это)", - подчеркнул Питер Сиярто.

Напомним, ранее в посольстве Венгрии в Украине заявили, что Будапешт поддерживает отключение России от межбанковской системы платежей SWIFT.