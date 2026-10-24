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Воск и грязь растворятся за 15 минут: как быстро очистить гранитный памятник

Руслана Заклинская
24 октября 2026, 17:02
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Накануне 1 ноября украинцы могут воспользоваться простым способом очистки гранитных памятников.
Воск и грязь растворятся за 15 минут: как быстро очистить гранитный памятник
Как очистить гранитный памятник / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, magnific.com

Вы узнаете:

  • Как очистить гранитный памятник от воска, жирных пятен и птичьего помета
  • Какое недорогое домашнее средство поможет удалить стойкие загрязнения
  • Чем нельзя мыть гранитное надгробие

Перед Днём всех святых, который отмечается 1 ноября, люди приводят в порядок могилы близких. Однако убрать пыль и грязь гораздо проще, чем удалить застывший воск от свечей, жирные пятна и птичий помет. Для очистки гранитного надгробия можно использовать недорогое домашнее средство.

Главред выяснил, как очистить гранитный памятник перед 1 ноября с помощью простых бытовых средств.

видео дня

Как очистить гранитный памятник от воска и пятен

Гранит считается прочным и долговечным материалом, который хорошо выдерживает погодные условия и не требует сложного ухода. Для обычной очистки достаточно воды и небольшого количества средства для мытья посуды. Однако со стойкими загрязнениями, в частности с воском от свечей и птичьим пометом, справиться сложнее, пишет SE.pl.

В таких случаях можно воспользоваться пищевой содой. Согласно рекомендации, приведенной в издании, достаточно взять с собой на кладбище примерно половину банки порошка.

Соду нужно смешать с водой в равных пропорциях и нанести на загрязнённый участок. Оставить смесь примерно на 15 минут, а затем очистить поверхность.

Если на камне остался свежий воск, его можно осторожно поддеть деревянной лопаточкой. Использовать острые металлические предметы не стоит, ведь они могут поцарапать гранит.

Чем нельзя мыть гранитное надгробие

Несмотря на популярность домашних чистящих средств, не все они подходят для каменных поверхностей. В частности, следует избегать уксуса, поскольку из-за кислотности он может повредить поверхность надгробия и сделать её тусклой.

Если под рукой нет чистящих средств, альтернативой может стать меламиновая губка, которую часто называют "волшебной". Она помогает удалять загрязнения с помощью небольшого количества воды. В то же время из-за её абразивных свойств следует сначала проверить действие на незаметном участке и не тереть полированный камень с усилием.

Если надгробие старое, покрыто мхом или лишайниками или имеет глубокие пятна, домашняя чистка может не дать желаемого результата. В таком случае лучше обратиться к специалистам по уходу за камнем, которые подберут подходящие средства и помогут избежать повреждений.

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Об источнике: SE.pl

SE.pl - польский информационно-развлекательный новостной портал, являющийся онлайн-версией газеты Super Express. Сайт входит в медиагруппу ZPR Media и освещает политику, общественные события, бизнес, спорт, развлечения, кулинарию, путешествия и темы стиля жизни.

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