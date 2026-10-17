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Чего нельзя делать на кладбище: 7 народных примет и древних запретов

Марина Иваненко
17 октября 2026, 21:18
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Народные приметы о кладбище включают семь древних запретов. Почему не советовали надевать новую обувь, забирать вещи с кладбища и устраивать свидания.
Чего не следует делать на кладбище
Чего не стоит делать на кладбище / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Чего не рекомендуется делать на кладбище
  • Древние поверья о цветах и огне
  • Каких традиций придерживались предки

Посещение кладбища - это время тишины, почтения памяти и размышлений. Наряду с религиозными традициями и правилами этикета существует ряд древних примет и народных запретов, которых старались придерживаться наши предки. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает польское издание Fakt.pl, большинство таких правил происходит из фольклора и символических верований. В то же время они отражают стремление людей сохранять уважение к умершим, соблюдать традиции и поддерживать спокойствие во время посещения мест захоронения.

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7 народных запретов при посещении кладбища

1. Не забирать вещи с территории кладбища

Согласно народным представлениям, всё, что находится на кладбище, в частности цветы, ветки, листья, каштаны или камни, не следует уносить домой. Считалось, что вынос таких предметов за пределы кладбища может принести в дом неприятности.

Это поверье относится к народным суевериям и не имеет научного подтверждения. В то же время не брать чужие вещи, элементы оформления могил и предметы, оставленные в память об умерших, - это проявление уважения к умершим и их близким.

Об источнике: Fakt

Самая популярная национальная польская ежедневная газета и веб-сайт Fakt.pl. "Fakt" публикует национальные и местные новости в сфере личных финансов, жизни знаменитостей, политики, а также социальных вопросов, здравоохранения, культуры, бизнеса и спорта.

2. Не приносить кладбищенские цветы домой

В народных традициях цветы, возложенные на могилы, символизируют память и почтение к умершим. Поэтому в некоторых местностях существовал запрет заносить ритуальные букеты в жилые помещения.

Отдельные цветы, в частности хризантемы, во многих странах ассоциируются с похоронными церемониями и почтением умерших. Однако отношение к ним зависит от культурных традиций, а убеждение о том, что такие растения нельзя держать дома, является лишь суеверием.

3. Не садиться на надгробия и не вставать на могилы

Это правило имеет прежде всего этическое значение. Надгробия и места захоронения являются частью пространства памяти, поэтому сидеть на них, ставить ноги или использовать в качестве опоры считается проявлением неуважения.

Во время посещения кладбища следует передвигаться по дорожкам, не повреждать могилы, не трогать венки и цветы и не нарушать покой других посетителей.

4. Соблюдать особые традиции, касающиеся огня

В некоторых народных верованиях особое значение придавали огню, который использовали во время ритуалов памяти. В частности, существовали представления о том, что лампадки на могилах нужно зажигать отдельными спичками или специальной зажигалкой, не предназначенной для бытового использования.

Такие обычаи связаны с символическим разграничением повседневной жизни и ритуалов почитания умерших. Однако обязательного требования использовать отдельные средства для зажигания лампад нет.

При использовании открытого огня важно соблюдать правила пожарной безопасности, не оставлять свечи без присмотра и учитывать местные ограничения.

Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

5. Не устраивать романтические встречи на кладбище

В народных традициях кладбище считалось местом скорби, тишины и памяти, поэтому его не воспринимали как подходящее место для романтических свиданий.

По некоторым приметам, отношения, зародившиеся во время таких встреч, якобы могли быть недолговечными. Однако это лишь народные поверья, не имеющие доказательной базы.

Сегодня такой запрет, прежде всего, отражает культурные представления о том, как следует вести себя в местах захоронения.

6. Не надевать совершенно новую обувь

Еще одно суеверие касается новой обуви, в которой человек впервые приходит на кладбище. В некоторых традициях считалось, что такая вещь может символически ассоциироваться с негативными событиями или приносить неудачу.

Научных доказательств такой связи нет. На практике же при посещении кладбища лучше выбирать удобную обувь, подходящую для неровных дорожек, грунта и длительных прогулок.

7. Учитывать традиции, касающиеся дня похорон

В древних региональных верованиях существовали представления о желательных сроках проведения похоронных обрядов. В частности, в отдельных местностях старались организовать похороны до конца недели, чтобы не оставлять тело умершего дома в воскресенье.

Такие обычаи зависели от местных традиций, религиозных представлений и организации похоронного обряда. Они не являются универсальными правилами и не означают, что похороны в определенный день приносят несчастье.

Сегодня дату похорон определяют с учётом обстоятельств, возможностей семьи, требований законодательства и религиозных традиций.

Почему народные приметы о кладбище сохранились до наших дней

Многие запреты, связанные с посещением кладбища, передавались из поколения в поколение. Часть из них помогала формировать правила поведения в местах захоронения, другие отражали религиозные убеждения, культурные символы и страх перед неизвестным.

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