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"Кладбище для вкуса": почему нельзя класть помидоры в холодильник

Анна Ярославская
19 августа 2026, 14:40
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Холодильник разрушает аромат и текстуру плодов. В течение недели томаты теряют до 60% аромата.
Помидоры в холодильнике
Помидоры не стоит хранить в холодильнике - названа причина / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, pexels.com

Читайте в материале:

  • Помидоры в холодильнике теряют до 60% своего аромата
  • Пектин разрушается, текстура становится мучнистой
  • Вкус помидора исчезает безвозвратно уже через неделю охлаждения

Свежесорванный помидор теряет до 60% своего аромата уже после недели хранения в холодильнике, и этот эффект необратим. Об этом свидетельствует исследование 2016 года, которое подтвердило то, о чем годами говорят опытные садоводы: охлаждение разрушает клеточную структуру плода и безвозвратно уничтожает соединения, формирующие его вкус.

О механизме этого процесса и правилах правильного хранения помидоров рассказала главный редактор портала Rural Sprout Трейси Бессемер.

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Почему помидор в холодильнике теряет аромат

Вкус томата – это сложная комбинация сахаров, кислот и летучих соединений, которые улавливает обоняние, а не вкусовые рецепторы. Именно эти микроскопические молекулы, которые переносятся по воздуху, придают помидору характерную свежесть и глубину вкуса. Однако они чрезвычайно чувствительны к низким температурам,.

В холодильнике у помидоров происходит настоящий сбой на клеточном уровне.

"Когда вы кладете помидоры в холодильник, низкие температуры повреждают специальные мембраны внутри клеток, которые удерживают на месте вкусовые соединения и ферменты. На холоде эти мембраны начинают протекать, и как только они повреждены, восстановить их невозможно - помидор больше не способен выделять те летучие соединения, которые нужны для хорошего вкуса", - объяснила Бесемер.

Почему текстура помидора становится мучнистой

Помимо аромата, охлаждение изменяет и структуру плода. В помидорах содержится пектин.

"Большинство из нас, кто варил варенье, знакомы с пектином и тем, как он придает варенью ту приятную гелеобразную текстуру, к которой мы стремимся", - рассказала Бесемер.

В свежем плоде пектин работает по схожему принципу.

Низкая температура ускоряет распад пектина, и вместо приятной гелеобразной структуры помидор получает совсем другие свойства.

"Вместо приятного геля, который содержится в помидорах, после охлаждения он становится зернистым и мучнистым. Эта текстура влияет и на вкус, делая сладость менее яркой, а кислинку более мягкой", - отметила специалист.

Ученые проверили это предположение экспериментально еще в 2016 году, сравнив спелые помидоры, неделю пролежавшие в холодильнике, с теми плодами, которые хранились при комнатной температуре.

"Помидоры, хранившиеся в холодильнике, потеряли значительную часть своих летучих соединений - кое-где более 60%. Самый неприятный вывод исследования заключался в том, что эти соединения не восстанавливались даже после возвращения помидоров к комнатной температуре. Если этот вкус потерян, то он исчезает навсегда", - отмечает Бесемер.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике инфографика
Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике / Инфографика: Главред

Как хранить помидоры, чтобы не потерять их вкус

Специалисты Rural Sprout советуют хранить свежесобранные помидоры при комнатной температуре, примерно 13-24°C, подальше от прямых солнечных лучей и в один слой, чтобы плоды не касались друг друга. Если места не хватает, помидоры можно сложить в картонную коробку, переложив слои смятой бумагой, срезом вниз – это предотвращает потерю влаги и появление плесени.

Если помидоров много, их следует разложить по степени спелости: полностью созревшие плоды съедают сразу, а недозрелые кладут плодоножкой вниз, чтобы избежать плесени и потери влаги.

"Холодильник может казаться раем для овощей и фруктов, но для помидоров это скорее кладбище вкуса. Обращайтесь с ними бережно, держите в тепле и наслаждайтесь их вкусом, когда они на пике своего замечательного домашнего томатного аромата", - резюмировала Трейси Бесемер.

Ранее Главред писал, как правильно разложить продукты в холодильнике: где и что хранить.

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О персоне: Трейси Бесемер

Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout.

Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений.

Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков.

Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании.

Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов.

В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

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