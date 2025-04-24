Секрет свежих продуктов: как хранить все правильно

Как правильно хранить продукты в холодильнике для продления свежести.

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Правильное хранение продуктов в холодильнике / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Где хранить мясо, супы, овощи и соусы

Почему не стоит держать фрукты в пакетах

Как избежать смешивания запахов в холодильнике

Правильное хранение продуктов в холодильнике - это не только вопрос удобства, но и эффективного сохранения свежести пищи.

Многие недооценивают важность организации в холодильнике, однако именно правильное размещение продуктов поможет избежать порчи, продлить срок их хранения и уменьшить расходы на питание, пишет Главред со ссылкой YouTube-канал @8Канал.Украина.

Как правильно разложить продукты в холодильнике: где и что хранить

Кажется, в этом нет ничего сложного, однако есть некоторые тонкости, которые стоит учесть. В холодильнике хранится много разных продуктов, поэтому, чтобы запахи не смешивались, рекомендуется раскладывать еду в контейнеры.

"Для этого можно использовать как стеклянные, так и пластиковые емкости. Такой способ хранения не только эффективнее, но и существенно экономит место в холодильнике" - отмечается на канале.

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Стоит отметить, что каждая полочка имеет свою температуру. Самая холодная расположена возле морозильной камеры - на ней лучше хранить продукты, которые быстро портятся. На других полках стоит размещать супы и каши. В выдвижных ящиках лучше всего держать овощи.

На дверце холодильника целесообразно хранить соусы, соки, консервы, маринады и т.д., ведь из-за частого открывания температура там нестабильна, и продукты могут испортиться.

Чтобы продукты хранились дольше, соблюдайте простые правила

Сыр лучше всего хранить, завернув в фольгу или пищевую пленку.

Сырокопченую колбасу стоит смазать маслом - так она дольше сохранит свежесть и вид.

Хлеб сохраняет свежесть и вкусовые качества в морозильной камере.

Не рекомендуется хранить овощи и фрукты в полиэтиленовых пакетах.

Соблюдение этих простых советов поможет уменьшить количество пищевых отходов и сэкономить средства на питании.

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