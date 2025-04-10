Копеечное средство удивит результатом: чем отмыть старый жир с линолеума

Чем отмыть въевшийся жир с линолеума - чем отмыть старый жир с пола.

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Чем отмыть масло с линолеума / Коллаж: Главред, фото: epicentrk.ua, скриншот

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Чем отмыть въевшийся жир с линолеума

Чем отмыть старый жир с пола

Даже у самой аккуратной хозяйки может случиться так, что на линолеуме появляются жирные пятна — особенно на кухне.

Свежие загрязнения удаляются легко, но и въевшийся жир можно устранить, используя как подручные, так и бытовые средства, говорится в материале Главреда.

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Чем отмыть въевшийся жир с линолеума

Один из самых доступных способов — нанести на пятно немного обычного средства для мытья посуды. Оно эффективно растворяет жир, особенно если дать ему немного времени подействовать.

Однако если пятно не убрать сразу, со временем оно впитается в поверхность, и для его удаления уже понадобятся более мощные средства — такие как скипидар, спиртовые растворы и другие чистящие составы.

/ Инфографика Главред

Если на линолеуме осталось старое пятно от масла, майонеза или другого жирного продукта, хорошо помогает скипидар.

Порядок действий:

смочите скипидаром ткань или ватный диск;

аккуратно протрите загрязнение;

затем промойте участок тёплой водой с мылом.

Также можно приготовить простой, но эффективный раствор: в ведро с тёплой водой добавьте немного жидкости для мытья посуды и пару капель нашатырного спирта. Этот состав отлично справляется с жирными следами.

Чем отмыть старый жир с пола

Ещё один эффективный вариант — растворить в воде хозяйственное или жидкое мыло с добавлением нескольких капель аммиака. После такой обработки пол нужно ополоснуть чистой водой и вытереть насухо.

Чтобы линолеум дольше оставался чистым в местах, где он часто загрязняется (например, на кухне), рекомендуется регулярно:

протирать пол водой с небольшим количеством моющего средства;

время от времени мыть его раствором мыла и нашатырного спирта.

Полноценная очистка кухонного линолеума проходит в несколько этапов: сначала поверхность промывается водой, затем отдельно обрабатываются наиболее загрязнённые участки, и в завершение пол снова моется чистой водой.

Народные средства

Среди народных методов также есть действенные варианты. Один из них — использование свежей бузины. Листья и ягоды разминаются в кашицу, которой натирается загрязнённый участок. Это помогает избавиться от жира без применения химии.

Однако стоит помнить, что некоторые виды бузины могут быть ядовитыми. Поэтому использовать это средство нужно с осторожностью.

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Что такое скипидар? Скипидар, а также терпентиновое масло, терпентин – сложная смесь углеводородов, главным образом, терпеновых. Это бесцветная прозрачная летучая жидкость с характерным запахом соснового дерева. Скипидар получают из сосновой живицы (живичный скипидар) перегоном с водяным паром, а также из древесины путем сухой перегонки или экстрагирования растворителями. Очищенный скипидар называют "терпентином". Терпентин из лиственницы европейской называется "венецианский" ("венецианский терпентин"). Используют скипидар как растворитель лаков, красок, жиров. Скипидар – чрезвычайно густая и жирная смесь для чистки сильно загрязненных предметов. Также его используют как сырье для получения камфоры, в медицине и т.д., пишет Википедия.

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