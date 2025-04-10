Копеечное средство удивит результатом: чем отмыть старый жир с линолеума

Важно:
- Чем отмыть въевшийся жир с линолеума
- Чем отмыть старый жир с пола
Даже у самой аккуратной хозяйки может случиться так, что на линолеуме появляются жирные пятна — особенно на кухне.
Свежие загрязнения удаляются легко, но и въевшийся жир можно устранить, используя как подручные, так и бытовые средства, говорится в материале Главреда.
Чем отмыть въевшийся жир с линолеума
Один из самых доступных способов — нанести на пятно немного обычного средства для мытья посуды. Оно эффективно растворяет жир, особенно если дать ему немного времени подействовать.
Однако если пятно не убрать сразу, со временем оно впитается в поверхность, и для его удаления уже понадобятся более мощные средства — такие как скипидар, спиртовые растворы и другие чистящие составы.
Если на линолеуме осталось старое пятно от масла, майонеза или другого жирного продукта, хорошо помогает скипидар.
Порядок действий:
- смочите скипидаром ткань или ватный диск;
- аккуратно протрите загрязнение;
- затем промойте участок тёплой водой с мылом.
Также можно приготовить простой, но эффективный раствор: в ведро с тёплой водой добавьте немного жидкости для мытья посуды и пару капель нашатырного спирта. Этот состав отлично справляется с жирными следами.
Чем отмыть старый жир с пола
Ещё один эффективный вариант — растворить в воде хозяйственное или жидкое мыло с добавлением нескольких капель аммиака. После такой обработки пол нужно ополоснуть чистой водой и вытереть насухо.
Чтобы линолеум дольше оставался чистым в местах, где он часто загрязняется (например, на кухне), рекомендуется регулярно:
- протирать пол водой с небольшим количеством моющего средства;
- время от времени мыть его раствором мыла и нашатырного спирта.
Полноценная очистка кухонного линолеума проходит в несколько этапов: сначала поверхность промывается водой, затем отдельно обрабатываются наиболее загрязнённые участки, и в завершение пол снова моется чистой водой.
Народные средства
Среди народных методов также есть действенные варианты. Один из них — использование свежей бузины. Листья и ягоды разминаются в кашицу, которой натирается загрязнённый участок. Это помогает избавиться от жира без применения химии.
Однако стоит помнить, что некоторые виды бузины могут быть ядовитыми. Поэтому использовать это средство нужно с осторожностью.
Больше новостей:
- 3 самых лучших способа, чем отмыть жирный пол на кухне: не будет ни капли грязи
- Пена для бритья, сода и уксус: чем отмыть старые пятна на диване
- Будет блестеть как новая: как легко отмыть решетку газовой плиты от жира
Что такое скипидар?
Скипидар, а также терпентиновое масло, терпентин – сложная смесь углеводородов, главным образом, терпеновых. Это бесцветная прозрачная летучая жидкость с характерным запахом соснового дерева.
Скипидар получают из сосновой живицы (живичный скипидар) перегоном с водяным паром, а также из древесины путем сухой перегонки или экстрагирования растворителями. Очищенный скипидар называют "терпентином". Терпентин из лиственницы европейской называется "венецианский" ("венецианский терпентин").
Используют скипидар как растворитель лаков, красок, жиров. Скипидар – чрезвычайно густая и жирная смесь для чистки сильно загрязненных предметов. Также его используют как сырье для получения камфоры, в медицине и т.д., пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред