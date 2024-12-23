Чем убрать суперклей от линолеума или ламината: рабочий и эффективный способ

Суперклей один из самых хороших и надежных помощников по хозяйству. Однако он очень быстро действует, и стоит только где-то неудачно пролить этот клей, как сразу же придется его отмывать, что не так уж и просто. Поэтому возникает вопрос, чем отмыть суперклей в домашних условиях, когда он засох на полу. Мы расскажем об одном из способов.
Автор YouTube-канала NATAN GROUP показал, как можно отмыть суперклей от пола, и сделать это максимально быстро.
Как убрать засохший суперклей с ламината
Понадобится димексид
Нужно взять димексид и обильно налить его на поверхность, где остался суперклей или следы секундного клея.
Далее нужно подождать 10 минут, пока средство вступит в реакцию с засохшим суперклеем.
После этого можно смывать средство с пола полотенцем. Как показал автор, суперклей должен полностью оттереться от пола.
Смотрите видео, как отмыть секундный клей, который засох на полу:
Другие новости:
- Как удалить суперклей с одежды: 7 способов от свежих и засохших пятен
- Как снять суперклей с кожи за минуты: простые способы, которые помогут за минуты
- Как правильно клеить супер клеем: простые, но очень полезные советы для хозяина
Что такое суперклей?
Суперклей – прочный клеевой состав на основе цианакрилата. Такой клей можно использовать даже в сырой среде, поскольку он не боится перепадов температуры и губительного влияния окружающей среды, пишет 100idey.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред