Чем убрать суперклей от линолеума или ламината: рабочий и эффективный способ

Вы узнаете, чем можно отмыть суперклей от пола, если попробуете простой способ, в котором понадобится использовать такое средство, как димексид.

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Как убрать засохший клей с пола без особых затрат и усилий / Скриншот YouTube

Суперклей один из самых хороших и надежных помощников по хозяйству. Однако он очень быстро действует, и стоит только где-то неудачно пролить этот клей, как сразу же придется его отмывать, что не так уж и просто. Поэтому возникает вопрос, чем отмыть суперклей в домашних условиях, когда он засох на полу. Мы расскажем об одном из способов.

Автор YouTube-канала NATAN GROUP показал, как можно отмыть суперклей от пола, и сделать это максимально быстро.

Как убрать засохший суперклей с ламината

Понадобится димексид

Нужно взять димексид и обильно налить его на поверхность, где остался суперклей или следы секундного клея.

Далее нужно подождать 10 минут, пока средство вступит в реакцию с засохшим суперклеем.

После этого можно смывать средство с пола полотенцем. Как показал автор, суперклей должен полностью оттереться от пола.

Смотрите видео, как отмыть секундный клей, который засох на полу:

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Что такое суперклей? Суперклей – прочный клеевой состав на основе цианакрилата. Такой клей можно использовать даже в сырой среде, поскольку он не боится перепадов температуры и губительного влияния окружающей среды, пишет 100idey.

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