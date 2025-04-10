Как проверить яйца свежие или нет: неожиданный трюк сразит просто наповал

Важно:
- Как определить свежесть яйца
- Проверка яйца с помощью воды
- Проверка яйца на свет
Куриные яйца являются одним из наиболее излюбленных продуктов и это не удивительно, ведь из них можно приготовить множество блюд.
Однако важным является вопрос о том, как определить свежесть яиц. Об этом идет речь в материале Главреда.
Как определить свежесть яйца
У свежего яйца желток будет плотным и приподнятым, окружённым упругим белком, который сохраняет форму.
Если же желток расплывчатый, а белок растекается по поверхности, это признак того, что яйцо уже не самое свежее — его стоит как можно скорее использовать в приготовлении.
Проверка яйца с помощью воды
Порядок действий:
- Опустите яйцо в стакан или банку с водой;
- Очень свежее яйцо останется лежать горизонтально на дне;
- Если яйцо приподнято или стоит под углом — оно уже полежало, но его всё ещё можно использовать, например, сварить вкрутую;
- Если яйцо всплывает, это говорит о том, что внутри образовались газы — оно испорчено и непригодно к употреблению.
Что значит, если яйцо стоит вертикально в воде
Когда яйцо не лежит, а стоит в воде вертикально — это сигнал, что срок хранения подходит к концу. Такие яйца лучше всего использовать как можно скорее — для жарки, омлетов или запеканок.
Почему слышно "хлюпанье" внутри яйца
Если потрясти яйцо возле уха и вы услышите булькающие или хлюпающие звуки — это значит, что внутри уже есть свободное пространство, и структура начала изменяться. У свежего яйца звуков быть не должно — оно полностью "тихое".
Проверка яйца на свет
Порядок действий:
- Просветите яйцо с помощью лампы или фонарика;
- У свежего яйца содержимое будет равномерным и чистым, без пятен, мутных участков и сгустков;
- Если видны затемнения, размытые границы или посторонние включения — яйцо, скорее всего, испорчено.
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Интересные факты о яйцах
Самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах).
Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки.
Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы – это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть.
Лучшее место для яиц – холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются.
Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо.
Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы.
Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, содержащийся в обильном количестве в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
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