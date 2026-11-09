Секрет тёплого дома: одна хитрость заметно улучшит работу радиаторов

Существует рациональный способ уменьшить потери тепла и сделать помещения комфортнее даже в холодное время года.

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Как повысить эффективность работы батареи / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Небольшое дополнение способно помочь сохранить больше тепла в помещении

Где теплоотражающие экраны действительно полезны

Чтобы в доме было теплее, вовсе не обязательно выкручивать отопление на максимум или увеличивать температуру на каждом радиаторе. Существует более рациональный способ уменьшить потери тепла и сделать помещения комфортнее даже в холодное время года.

Речь идёт о специальном теплоотражающем материале, который устанавливается за батареями отопления. Это небольшое дополнение способно помочь сохранить больше тепла внутри помещения и сократить его потери через наружные стены, пишет Express.

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Принцип действия довольно прост: вместо того чтобы нагревать стену за радиатором, отражающий экран направляет часть теплового излучения обратно в комнату. Особенно полезным такое решение может оказаться в домах, где батареи расположены возле плохо утеплённых наружных стен.

Монтаж не требует сложных инструментов или специальных навыков. Радиаторная теплоотражающая изоляция обычно имеет тонкую основу, дополнительный теплоизоляционный слой и клеевую поверхность. Благодаря этому её можно быстро закрепить на стене за батареей.

Некоторые домовладельцы пытаются заменить специальные панели обычной кухонной фольгой. На первый взгляд это кажется бюджетной альтернативой, однако специалисты не рекомендуют такой вариант.

Дело в том, что пищевая фольга не рассчитана на длительную эксплуатацию в условиях постоянного нагрева. Она легко деформируется, рвётся, теряет форму и не обладает теплоизоляционной основой, которая необходима для более эффективной работы отражающего экрана. Поэтому лучше выбирать материалы, специально предназначенные для установки за отопительными приборами, и соблюдать инструкции производителя.

Где теплоотражающие экраны действительно полезны

Важно понимать, что устанавливать такие панели за всеми радиаторами подряд нет необходимости. Их эффективность во многом зависит от расположения батарей и состояния теплоизоляции дома.

На наружных стенах

В первую очередь теплоотражающие экраны стоит использовать за радиаторами, которые находятся у наружных стен, особенно если эти поверхности плохо утеплены. В таких местах часть тепла может уходить на прогрев самой стены и теряться через ограждающие конструкции. Отражающий слой помогает направить часть тепловой энергии обратно в помещение.

На внутренних перегородках устанавливать необязательно

Если радиатор расположен у стены, которая разделяет две комнаты внутри дома, дополнительный отражающий экран обычно не имеет практического смысла. Тепло, которое поглощает такая перегородка, в любом случае остаётся внутри здания и не уходит наружу.

Учитывайте уже имеющуюся теплоизоляцию

Если стены дома уже хорошо утеплены, например с помощью современной многослойной конструкции или утеплителя с фольгированным покрытием, дополнительная установка отражающих панелей за батареями может практически не повлиять на сохранение тепла.

Таким образом, теплоотражающая изоляция - это не универсальный способ заменить полноценное утепление или отопление, а дополнительная мера, которая помогает уменьшить ненужные теплопотери в определённых условиях. Главное - правильно подобрать материал и установить его там, где он действительно может принести пользу.

Смотрите видео - как утеплить окна:

В ролике показано, как завершить утепление окон перед наступлением холодов. Для повышения теплоизоляции автор использует листы пенопласта, которыми дополнительно закрывает оконные конструкции. После этого поверхность усиливается специальной армирующей сеткой и покрывается клеевой смесью. В результате формируется дополнительный изоляционный слой, который помогает уменьшить теплопотери и лучше защитить помещение от проникновения холода.

Как писал Главред, если вы не уверены, что радиаторы работают как надо, их стоит "прокачать" - то есть выпустить из них накопившийся воздух и улучшить отопление. Регулярное удаление воздуха (примерно два раза в год) помогает поддерживать отопление в рабочем состоянии и экономит на счетах за электроэнергию.

Напомним, ранее сообщалось о том, как уменьшить затраты на отопление. Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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