Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Секрет тёплого дома: одна хитрость заметно улучшит работу радиаторов

Алексей Тесля
9 ноября 2026, 19:50
google news Подпишитесь
на нас в Google
Существует рациональный способ уменьшить потери тепла и сделать помещения комфортнее даже в холодное время года.
батарея
Как повысить эффективность работы батареи / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Небольшое дополнение способно помочь сохранить больше тепла в помещении
  • Где теплоотражающие экраны действительно полезны

Чтобы в доме было теплее, вовсе не обязательно выкручивать отопление на максимум или увеличивать температуру на каждом радиаторе. Существует более рациональный способ уменьшить потери тепла и сделать помещения комфортнее даже в холодное время года.

Речь идёт о специальном теплоотражающем материале, который устанавливается за батареями отопления. Это небольшое дополнение способно помочь сохранить больше тепла внутри помещения и сократить его потери через наружные стены, пишет Express.

видео дня

Принцип действия довольно прост: вместо того чтобы нагревать стену за радиатором, отражающий экран направляет часть теплового излучения обратно в комнату. Особенно полезным такое решение может оказаться в домах, где батареи расположены возле плохо утеплённых наружных стен.

Монтаж не требует сложных инструментов или специальных навыков. Радиаторная теплоотражающая изоляция обычно имеет тонкую основу, дополнительный теплоизоляционный слой и клеевую поверхность. Благодаря этому её можно быстро закрепить на стене за батареей.

Некоторые домовладельцы пытаются заменить специальные панели обычной кухонной фольгой. На первый взгляд это кажется бюджетной альтернативой, однако специалисты не рекомендуют такой вариант.

Дело в том, что пищевая фольга не рассчитана на длительную эксплуатацию в условиях постоянного нагрева. Она легко деформируется, рвётся, теряет форму и не обладает теплоизоляционной основой, которая необходима для более эффективной работы отражающего экрана. Поэтому лучше выбирать материалы, специально предназначенные для установки за отопительными приборами, и соблюдать инструкции производителя.

Где теплоотражающие экраны действительно полезны

Важно понимать, что устанавливать такие панели за всеми радиаторами подряд нет необходимости. Их эффективность во многом зависит от расположения батарей и состояния теплоизоляции дома.

На наружных стенах

  • В первую очередь теплоотражающие экраны стоит использовать за радиаторами, которые находятся у наружных стен, особенно если эти поверхности плохо утеплены. В таких местах часть тепла может уходить на прогрев самой стены и теряться через ограждающие конструкции. Отражающий слой помогает направить часть тепловой энергии обратно в помещение.

На внутренних перегородках устанавливать необязательно

  • Если радиатор расположен у стены, которая разделяет две комнаты внутри дома, дополнительный отражающий экран обычно не имеет практического смысла. Тепло, которое поглощает такая перегородка, в любом случае остаётся внутри здания и не уходит наружу.

Учитывайте уже имеющуюся теплоизоляцию

  • Если стены дома уже хорошо утеплены, например с помощью современной многослойной конструкции или утеплителя с фольгированным покрытием, дополнительная установка отражающих панелей за батареями может практически не повлиять на сохранение тепла.

Таким образом, теплоотражающая изоляция - это не универсальный способ заменить полноценное утепление или отопление, а дополнительная мера, которая помогает уменьшить ненужные теплопотери в определённых условиях. Главное - правильно подобрать материал и установить его там, где он действительно может принести пользу.

Смотрите видео - как утеплить окна:

В ролике показано, как завершить утепление окон перед наступлением холодов. Для повышения теплоизоляции автор использует листы пенопласта, которыми дополнительно закрывает оконные конструкции. После этого поверхность усиливается специальной армирующей сеткой и покрывается клеевой смесью. В результате формируется дополнительный изоляционный слой, который помогает уменьшить теплопотери и лучше защитить помещение от проникновения холода.

Как писал Главред, если вы не уверены, что радиаторы работают как надо, их стоит "прокачать" - то есть выпустить из них накопившийся воздух и улучшить отопление. Регулярное удаление воздуха (примерно два раза в год) помогает поддерживать отопление в рабочем состоянии и экономит на счетах за электроэнергию.

Напомним, ранее сообщалось о том, как уменьшить затраты на отопление. Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
отопление лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинцев предупредили о новых графиках: когда ждать отключений 10 ноября

Украинцев предупредили о новых графиках: когда ждать отключений 10 ноября

20:29Энергетика
Без перемирия: что на самом деле обсудят Украина и РФ в Абу-Даби

Без перемирия: что на самом деле обсудят Украина и РФ в Абу-Даби

20:07Политика
Четыре цели перед переговорами в Абу-Даби — Кушнер раскрыл план Трампа

Четыре цели перед переговорами в Абу-Даби — Кушнер раскрыл план Трампа

19:26Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Какой предмет одежды поможет снизить влажность в ванной: необычный лайфхак

Какой предмет одежды поможет снизить влажность в ванной: необычный лайфхак

Людей призывают протирать дверные ручки уксусом: в чем причина

Людей призывают протирать дверные ручки уксусом: в чем причина

Украина дала им славу и деньги, а они поддержали РФ: кто из российских актеров встал на сторону Путина

Украина дала им славу и деньги, а они поддержали РФ: кто из российских актеров встал на сторону Путина

"Вернулась Alyosha": Елена Тополя приняла важное решение

"Вернулась Alyosha": Елена Тополя приняла важное решение

Одних ждет взлет, других — испытания: прогноз Таро на 2027 год

Одних ждет взлет, других — испытания: прогноз Таро на 2027 год

Последние новости

21:23

Счета за электроэнергию заметно снизятся: простые хитрости окупятся с лихвой

21:19

Дело "Карфаген" может оказаться гораздо масштабнее: в НАБУ сделали заявление

20:47

Горе приходит: дочь Синди Кроуфорд отреагировала на смерть брата

20:47

Без денег для Украины не будет бюджета - какой ультиматум Мерц поставил ЕС

20:29

Украинцев предупредили о новых графиках: когда ждать отключений 10 ноября

Провал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по ИрануПровал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по Ирану
20:21

Метеозависимым следует подготовиться: какой будет магнитная активность 10–11 ноября

20:07

Без перемирия: что на самом деле обсудят Украина и РФ в Абу-Даби

19:50

Секрет тёплого дома: одна хитрость заметно улучшит работу радиаторовВидео

19:37

Быстрые закуски на Новый год: три праздничных идеи, которые готовятся за 15 минут

Реклама
19:26

Четыре цели перед переговорами в Абу-Даби — Кушнер раскрыл план Трампа

19:17

Зачем вешать старые колготки на окна: простой трюк для экономии тепла

19:10

628 тел за 1 км²: Коваленко раскрыл цену наступления РФ в начале ноябрямнение

18:31

Утюг покрылся чёрным нагаром: простое кухонное средство поможет его очистить

18:29

Рисовая вода для растений: чем она полезна и почему не заменит удобрения

18:25

Какие страны на прицеле Кремля: политолог предупредил о риске новой войны

17:58

"Бронь сняли": звезда "Парочки слідчих" в слезах рассказала о мобилизации мужа

17:58

Картофель не долежит до весны: с каким овощем его нельзя хранить

17:26

Большинство делает это неправильно: чем на самом деле нужно взбивать яйца

17:23

Брат Подоляка был полковником армии РФ: где и при каких обстоятельствах он погиб

17:15

Стилистка показала 5 моделей брюк для модных и теплых зимних образов 2027Видео

Реклама
17:13

Одна ошибка при стирке портит белые простыни: как этого избежать

16:57

В доме станет заметно теплее без лишних затрат: раскрыта простая хитростьВидео

16:41

В Музее Гончара стартовала выставка работ победителей всеукраинского конкурса "Я – Мамай" - Игнат Коробко

16:40

Почему 10 ноября нельзя выносить из дома мусор: какой церковный праздник

16:33

Кто лоббирует поставки китайской техники для сил обороны Украины - СМИ

16:29

Плесень в вазонах и мелкие мошки исчезнут: поможет обычная кухонная специя

16:24

В Абу-Даби пройдут не только переговоры с Россией: Умеров раскрыл подробности

16:23

"Боль этой утраты": известный украинский актер умер от тяжелой болезни

16:21

Наступает благоприятный период для пяти знаков зодиака: кому повезет больше всего

16:09

Не только записка в шампанском: 12 способов загадать желание на Новый год

16:04

Доллар, евро и злотый резко подорожали: новый курс валют на 10 ноября

15:58

В семье известного украинского танцора произошло горе – что случилось

15:30

Лавров назвал главную тему мирных переговоров в Абу-Даби

15:14

Известная блогерша упала на сцене "Голосу країни" — чем закончилось выступлениеВидео

15:08

Трамп может пойти на крупную сделку с Путиным: в Европе опасаются последствий – СМИ

15:03

Заварник будет словно новый: как убрать даже застарелый чайный налетВидео

14:41

Гиацинты пышно зацветут весной: когда сажать и нужно ли выкапывать луковицы

14:38

ЕС выбил себе место на переговорах по Украине - кто поедет в Абу-Даби

14:19

Гороскоп Таро на завтра 10 ноября: Близнецам - меньше говорить, Водолеям - отвлечься

14:11

Два ведра и одна морозная ночь: как сделать роскошный ледяной фонарь для двораВидео

Реклама
14:01

"Вернулась Alyosha": Елена Тополя приняла важное решение

13:55

ВСУ поразили важное звено в производстве российских ракет - что известно

13:50

Копия отца: сын Шварценеггера показал фигуру и мускулы

13:44

Политический эксперт О. Постернак заявил о глубоком кризисе добросовестности украинской антикоррупционной среды

13:22

Мелания Трамп оказалась в центре неприятной ситуации: что произошло

13:16

Почему "Искандеры" попадают в мосты: "Флеш" раскрыл секрет точных ударов РФ

13:15

"Верю, что справимся": Ребрик высказалась о переезде из Киева с тремя детьми

13:12

Картонные рулоны от туалетной бумаги не стоит выбрасывать — как их использовать

13:11

В Кремле заговорили об изменении границ Украины после слов Трампа о "другой форме"

13:10

Кормушка из сосновой шишки: чем наполнить, чтобы птицы слеталисьВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять