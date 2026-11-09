Мелания Трамп оказалась в центре неприятной ситуации: что произошло

Супругу президента Трампа решили освистать во время матча, на который она прибыла.

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Мелания Трамп попала в неприятный инцидент/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/melaniatrump

Кратко:

Где появилась Мелания Трамп

Что с ней сделали на стадиона

Первая леди США и жена американского президента Дональда Трампа - Мелания, оказалась в центре неприятного эпизода во время спортивного мероприятия в Луизиане.

Как пишет Radar online, ее появление на большом экране стадиона Tiger Stadium в Батон-Руже вызвало неоднозначную реакцию болельщиков: сначала раздались аплодисменты, однако вскоре их сменили громкие неодобрительные возгласы.

видео дня

Инцидент произошел 7 ноября 2026 года во время матча между командами Louisiana State University (LSU) и Alabama. Мелания приехала на мероприятие не только как зрительница: перед игрой она объявила о партнерстве своего проекта Fostering the Future с университетом.

Мелания Трамп попала в неловкий инцидент / скрин из видео

Когда ведущие представили первую леди публике, часть зрителей начала свистеть и освистывать ее. На видеозаписях, распространившихся в социальных сетях, слышно, как негативные возгласы постепенно становятся громче. В какой-то момент на стадионе включили музыку через громкоговорители, которая, судя по кадрам, должна была перекрыть шум трибун.

При этом реакция публики была неоднородной: некоторые болельщики аплодировали Мелании, другие встретили ее появление неодобрительно.

В сети раскритиковали Меланию Трамп

После матча видео с реакцией зрителей быстро разошлись по социальным сетям. Пользователи обсуждали поведение публики и сам визит первой леди.

Некоторые комментаторы сравнивали реакцию на Меланию с отношением к ее супругу Дональду Трампу. Другие называли первую леди "бессердечной притворщицей" и задавались вопросом, почему она решила посетить именно это мероприятие.

Впрочем, эти резкие характеристики принадлежат пользователям социальных сетей, а не являются оценкой организаторов матча или официальных представителей университета.

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О персоне: Мелания Трамп Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 по 2021 год, и с 2025 года в качестве жены Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс, и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.

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