Мелания Трамп оказалась в центре неприятной ситуации: что произошло

Кратко:
- Где появилась Мелания Трамп
- Что с ней сделали на стадиона
Первая леди США и жена американского президента Дональда Трампа - Мелания, оказалась в центре неприятного эпизода во время спортивного мероприятия в Луизиане.
Как пишет Radar online, ее появление на большом экране стадиона Tiger Stadium в Батон-Руже вызвало неоднозначную реакцию болельщиков: сначала раздались аплодисменты, однако вскоре их сменили громкие неодобрительные возгласы.
Инцидент произошел 7 ноября 2026 года во время матча между командами Louisiana State University (LSU) и Alabama. Мелания приехала на мероприятие не только как зрительница: перед игрой она объявила о партнерстве своего проекта Fostering the Future с университетом.
Когда ведущие представили первую леди публике, часть зрителей начала свистеть и освистывать ее. На видеозаписях, распространившихся в социальных сетях, слышно, как негативные возгласы постепенно становятся громче. В какой-то момент на стадионе включили музыку через громкоговорители, которая, судя по кадрам, должна была перекрыть шум трибун.
При этом реакция публики была неоднородной: некоторые болельщики аплодировали Мелании, другие встретили ее появление неодобрительно.
В сети раскритиковали Меланию Трамп
После матча видео с реакцией зрителей быстро разошлись по социальным сетям. Пользователи обсуждали поведение публики и сам визит первой леди.
Некоторые комментаторы сравнивали реакцию на Меланию с отношением к ее супругу Дональду Трампу. Другие называли первую леди "бессердечной притворщицей" и задавались вопросом, почему она решила посетить именно это мероприятие.
Впрочем, эти резкие характеристики принадлежат пользователям социальных сетей, а не являются оценкой организаторов матча или официальных представителей университета.
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О персоне: Мелания Трамп
Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 по 2021 год, и с 2025 года в качестве жены Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс, и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.
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