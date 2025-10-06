Укр
Легкий способ сократить расходы: хитрый трюк уменьшит затраты на отопление

Алексей Тесля
6 октября 2025, 14:59
Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень.
Радиатор, батарея
Как отчистить радиатор / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина и грязь
  • Распылите универсальное средство или мыльную воду
  • Протирайте пыль вокруг радиаторов хотя бы раз в неделю зимой

Если радиаторы покрыты пылью или грязью, они греют хуже. Пыль действует как изоляция и мешает теплу распространяться по комнате.

В результате — прохлада в доме и рост затрат на отопление, пишет издание Express.

Что скапливается внутри

Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень. Это ухудшает их работу и создаёт сырость в помещении.

Чем это грозит

  • Комната нагревается медленнее
  • Система отопления работает с перегрузкой
  • Счета за электроэнергию растут

Как быстро очистить радиатор

Снаружи:

Распылите универсальное средство или мыльную воду. Оставьте на пару минут, затем протрите тканью.

Внутри:

Пропылесосьте пыль под радиатором и между рёбрами. Для труднодоступных мест используйте фен, чтобы выдуть пыль.

Финальная протирка:

Протрите поверхность горячей мыльной водой, чтобы убрать остатки грязи.

отопление, отопительный сезон, как подготовить дом к отопительному сезону инфографика
/ Инфографика: Главред

Поддерживайте чистоту

Протирайте пыль вокруг радиаторов хотя бы раз в неделю зимой — это поможет сохранить их эффективность и снизить расходы.

Как сэкономить на коммуналке: советы экспертов

Стиральные машины считаются одними из наиболее "прожорливых" приборов в доме с точки зрения энергопотребления. Однако запуск стирки ночью может обойтись значительно дешевле — особенно если используется двухзонный или многозонный тариф, при котором ночные часы тарифицируются по сниженной ставке. Это время совпадает с минимальной нагрузкой на электросети и низким уровнем отопления.

Смотрите видео - промывка радиаторов:

Ранее сообщалось о том, какие приборы надо выключать перед выходом из дома. Отключение лишних приборов может быть необходимым, чтобы сохранить ваш дом в безопасности и поможет избежать лишних расходов.

Как сообщал Главред, ранее эксперты назвали 3 "прибора-вампира". "Устройства-вампиры" могут увеличить ваш годовой счет за электроэнергию, если их не выключать из розетки.

РФ ударила по Харькову и области дронами: разрушены дома, есть жертвы и пострадавшиеФото

08:41

Полнолуние в октябре 2025 принесет 3 знакам зодиака большой куш: кто счастливчик

08:37

Карта Deep State онлайн за 6 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:27

Эффективность РФ на фронте упадет: в ISW сказали, что нужно сделать ВСУ

08:23

Взрывы прогремели в РФ: под удар попал стратегический завод в ДзержинскеВидео

07:56

Неуязвимы для РЭБ: Краматорск был впервые атакован FPV-дроном на оптоволокнеФото

06:55

В Крыму - мощнейшие взрывы: горит нефтебаза, атакована воинская частьВидео

06:22

РПЦ устала от себя самой - просит звать полным именеммнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке, где мальчик строит песочные замки, за 31 с

05:00

Все в огне, везде руины: страшные кадры с первыми минутами после удара по Львовщине

