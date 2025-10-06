Легкий способ сократить расходы: хитрый трюк уменьшит затраты на отопление

Вы узнаете:
Если радиаторы покрыты пылью или грязью, они греют хуже. Пыль действует как изоляция и мешает теплу распространяться по комнате.
В результате — прохлада в доме и рост затрат на отопление, пишет издание Express.
Что скапливается внутри
Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень. Это ухудшает их работу и создаёт сырость в помещении.
Чем это грозит
- Комната нагревается медленнее
- Система отопления работает с перегрузкой
- Счета за электроэнергию растут
Как быстро очистить радиатор
Снаружи:
Распылите универсальное средство или мыльную воду. Оставьте на пару минут, затем протрите тканью.
Внутри:
Пропылесосьте пыль под радиатором и между рёбрами. Для труднодоступных мест используйте фен, чтобы выдуть пыль.
Финальная протирка:
Протрите поверхность горячей мыльной водой, чтобы убрать остатки грязи.
Поддерживайте чистоту
Протирайте пыль вокруг радиаторов хотя бы раз в неделю зимой — это поможет сохранить их эффективность и снизить расходы.
Как сэкономить на коммуналке: советы экспертов
Стиральные машины считаются одними из наиболее "прожорливых" приборов в доме с точки зрения энергопотребления. Однако запуск стирки ночью может обойтись значительно дешевле — особенно если используется двухзонный или многозонный тариф, при котором ночные часы тарифицируются по сниженной ставке. Это время совпадает с минимальной нагрузкой на электросети и низким уровнем отопления.
Ранее сообщалось о том, какие приборы надо выключать перед выходом из дома. Отключение лишних приборов может быть необходимым, чтобы сохранить ваш дом в безопасности и поможет избежать лишних расходов.
Как сообщал Главред, ранее эксперты назвали 3 "прибора-вампира". "Устройства-вампиры" могут увеличить ваш годовой счет за электроэнергию, если их не выключать из розетки.
