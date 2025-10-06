Легкий способ сократить расходы: хитрый трюк уменьшит затраты на отопление

Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень.

https://glavred.info/lifehack/legkiy-sposob-sokratit-rashody-hitryy-tryuk-umenshit-zatraty-na-otoplenie-10704284.html Ссылка скопирована

Как отчистить радиатор / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина и грязь

Распылите универсальное средство или мыльную воду

Протирайте пыль вокруг радиаторов хотя бы раз в неделю зимой

Если радиаторы покрыты пылью или грязью, они греют хуже. Пыль действует как изоляция и мешает теплу распространяться по комнате.

В результате — прохлада в доме и рост затрат на отопление, пишет издание Express.

видео дня

Что скапливается внутри

Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень. Это ухудшает их работу и создаёт сырость в помещении.

Чем это грозит

Комната нагревается медленнее

Система отопления работает с перегрузкой

Счета за электроэнергию растут

Как быстро очистить радиатор

Снаружи:

Распылите универсальное средство или мыльную воду. Оставьте на пару минут, затем протрите тканью.

Внутри:

Пропылесосьте пыль под радиатором и между рёбрами. Для труднодоступных мест используйте фен, чтобы выдуть пыль.

Финальная протирка:

Протрите поверхность горячей мыльной водой, чтобы убрать остатки грязи.

/ Инфографика: Главред

Поддерживайте чистоту

Протирайте пыль вокруг радиаторов хотя бы раз в неделю зимой — это поможет сохранить их эффективность и снизить расходы.

Как сэкономить на коммуналке: советы экспертов

Стиральные машины считаются одними из наиболее "прожорливых" приборов в доме с точки зрения энергопотребления. Однако запуск стирки ночью может обойтись значительно дешевле — особенно если используется двухзонный или многозонный тариф, при котором ночные часы тарифицируются по сниженной ставке. Это время совпадает с минимальной нагрузкой на электросети и низким уровнем отопления.

Смотрите видео - промывка радиаторов:

Ранее сообщалось о том, какие приборы надо выключать перед выходом из дома. Отключение лишних приборов может быть необходимым, чтобы сохранить ваш дом в безопасности и поможет избежать лишних расходов.

Как сообщал Главред, ранее эксперты назвали 3 "прибора-вампира". "Устройства-вампиры" могут увеличить ваш годовой счет за электроэнергию, если их не выключать из розетки.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред