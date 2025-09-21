Ночью, когда отопление работает на минимуме, а спрос на электроэнергию снижен, тарифы на электричество могут быть значительно ниже.

Стиральные машины — одни из самых энергозатратных бытовых приборов

Один из простых способов сэкономить — стирка в вечерние часы в холодное время года

Стиральные машины — одни из самых энергозатратных бытовых приборов, поэтому правильный подход к стирке может существенно снизить потребление электроэнергии и, как результат, уменьшить счета за коммуналку.

Один из простых способов сэкономить — стирка в вечерние часы в холодное время года, пишет Express.

Ночью, когда отопление работает на минимуме, а спрос на электроэнергию снижен, тарифы на электричество могут быть значительно ниже, особенно если у вас двухзонный или многозонный тариф.

Самое невыгодное время для стирки — с 16:00 до 19:00 в будние дни, когда большинство людей возвращаются домой, включают освещение, технику и другие устройства, создавая пик нагрузки на электросеть.

Наиболее выгодный период для стирки — поздний вечер или ночь, когда потребление энергии в целом снижается. Однако конкретная экономия зависит от условий вашего договора с поставщиком электроэнергии.

Дополнительные способы сэкономить на стирке:

Стирайте при 30°C, так как большая часть энергии тратится именно на нагрев воды. Это особенно актуально для повседневной одежды.

Для полотенец, постельного белья и детских вещей лучше использовать режим не ниже 60°C, чтобы эффективно уничтожить микробы и бактерии.

Используйте интенсивный отжим, чтобы одежда выходила из машинки менее влажной — это ускорит сушку и может полностью устранить необходимость в сушильной машине.

Если вы немного подкорректируете свой график стирки и отдадите предпочтение более низким температурам, уже этой осенью сможете заметно сократить затраты на электроэнергию.

Способ для экономии: советы экспертов

Всё, что вам нужно — это специальный ключ для выпуска воздуха из радиатора. С его помощью можно удалить воздушные пробки, нарушающие циркуляцию горячей воды. Это помогает системе отопления работать эффективнее и уменьшает нагрузку на котел.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

