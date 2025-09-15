Умный ход перед зимой: простой способ снизить счета за коммуналку

Идеальное время профилактики — начало осени, до включения отопления на полную мощность.

С наступлением холодов счета за коммуналку снова могут неприятно удивить. Чтобы не переплачивать за тепло, стоит воспользоваться одним простым способом.

Он почти ничего не стоит — дешевле, чем чашка кофе, но может серьёзно повлиять на эффективность отопления, пишет Express.

Простой инструмент — большой эффект

Вам понадобится всего лишь ключ для стравливания воздуха из радиатора. С его помощью можно удалить скопившийся внутри воздух, который мешает нормальной циркуляции горячей воды. Это улучшает работу системы отопления и снижает нагрузку на котел.

Почему это важно

Удаление воздуха позволяет радиаторам прогреваться равномерно.

Помогает избежать холодных зон в доме.

Снижает расход энергии, что особенно важно зимой.

Защищает систему от перегрузок.

Когда и как делать

Идеальное время — начало осени, до включения отопления на полную мощность. Процедура займет всего несколько минут:

Пошаговая инструкция:

Выключите отопление и дождитесь, пока радиаторы остынут.

Найдите выпускной клапан в верхней части радиатора.

Вставьте ключ и поверните его против часовой стрелки.

Дождитесь, пока из клапана выйдет воздух (услышите шипение), а затем появится вода.

Закрутите клапан обратно.

Проверьте давление в котле и при необходимости долейте воду.

Результат

Простая и быстрая процедура обеспечит более эффективное отопление, комфорт в доме и экономию в счетах за коммунальные услуги.

