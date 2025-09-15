Умный ход перед зимой: простой способ снизить счета за коммуналку

Вы узнаете:
С наступлением холодов счета за коммуналку снова могут неприятно удивить. Чтобы не переплачивать за тепло, стоит воспользоваться одним простым способом.
Он почти ничего не стоит — дешевле, чем чашка кофе, но может серьёзно повлиять на эффективность отопления, пишет Express.
Простой инструмент — большой эффект
Вам понадобится всего лишь ключ для стравливания воздуха из радиатора. С его помощью можно удалить скопившийся внутри воздух, который мешает нормальной циркуляции горячей воды. Это улучшает работу системы отопления и снижает нагрузку на котел.
Почему это важно
- Удаление воздуха позволяет радиаторам прогреваться равномерно.
- Помогает избежать холодных зон в доме.
- Снижает расход энергии, что особенно важно зимой.
- Защищает систему от перегрузок.
Когда и как делать
Идеальное время — начало осени, до включения отопления на полную мощность. Процедура займет всего несколько минут:
Пошаговая инструкция:
- Выключите отопление и дождитесь, пока радиаторы остынут.
- Найдите выпускной клапан в верхней части радиатора.
- Вставьте ключ и поверните его против часовой стрелки.
- Дождитесь, пока из клапана выйдет воздух (услышите шипение), а затем появится вода.
- Закрутите клапан обратно.
- Проверьте давление в котле и при необходимости долейте воду.
Результат
Простая и быстрая процедура обеспечит более эффективное отопление, комфорт в доме и экономию в счетах за коммунальные услуги.
Как сэкономить на коммуналке: советы экспертов
Эксперты назвали пять наиболее часто используемых бытовых приборов, а также сколько электричества они потребляют. Стиральные машины, посудомойки и сушилки составляют примерно 14% от общего счета за электричество. Эти устройства потребляют много энергии, потому что используют её для нагрева воды или воздуха во время работы.
Ранее сообщалось о том, какие приборы надо выключать перед выходом из дома. Отключение лишних приборов может быть необходимым, чтобы сохранить ваш дом в безопасности и поможет избежать лишних расходов.
Как сообщал Главред, ранее эксперты назвали 3 "прибора-вампира". "Устройства-вампиры" могут увеличить ваш годовой счет за электроэнергию, если их не выключать из розетки.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
