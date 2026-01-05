Возлюбленный Наталки Денисенко может повторить судьбу Андрея Фединчика

Вы узнаете:
- Юрий Савранский поделился своими мыслями
- В чем его обвинили
Новый избранник актрисы Наталки Денисенко – бизнесмен Юрий Савранский – рассказал, каким он хочет быть в отношениях, но в Сети нашли скрытый смыл его слов.
На своей странице в соцсетях Юрий сделал публикацию, в которой заговорил о том, что будет всегда рядом, будет держать слово, находить время для возлюбленной, давать поддержку, а не контролировать, и делать себя только лучше.
"Пять вещей, которые стоит сделать в новом году с любимой. Быть рядом. Не только, когда все хорошо. Держать слово. Потому что доверие строится не из больших жестов, а из постоянства. Находить время. Несколько часов настоящего внимания значат больше, чем целый день рядом. Давать поддержку, а не контроль. Делать себя лучше. Спокойнее. Честнее. Сильнее", - написал Савранский.
Наталка отреагировала на публикацию.
"Это сообщение следует сохранить, любимое", - отметила Денисенко.
А вот пользователи соцсети посчитал, что слова Юрия выглядят так, будто он хочет показать, что лучше Андрея Фединчика, с которым Наталка ранее состояла в браке. Однако бизнесмен отметил, что они с бывшим мужем актрисы слишком разные.
О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
