Возлюбленный Наталки Денисенко может повторить судьбу Андрея Фединчика

Юрий Савранский сделал новое заявление.

Юрий Савранский строит новые отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко, Юрий Савранский

Вы узнаете:

Юрий Савранский поделился своими мыслями

В чем его обвинили

Новый избранник актрисы Наталки Денисенко – бизнесмен Юрий Савранский – рассказал, каким он хочет быть в отношениях, но в Сети нашли скрытый смыл его слов.

На своей странице в соцсетях Юрий сделал публикацию, в которой заговорил о том, что будет всегда рядом, будет держать слово, находить время для возлюбленной, давать поддержку, а не контролировать, и делать себя только лучше.

"Пять вещей, которые стоит сделать в новом году с любимой. Быть рядом. Не только, когда все хорошо. Держать слово. Потому что доверие строится не из больших жестов, а из постоянства. Находить время. Несколько часов настоящего внимания значат больше, чем целый день рядом. Давать поддержку, а не контроль. Делать себя лучше. Спокойнее. Честнее. Сильнее", - написал Савранский.

Юрий Савранский об отношениях / фото: скрин instagram.com, Юрий Савранский

Наталка отреагировала на публикацию.

"Это сообщение следует сохранить, любимое", - отметила Денисенко.

Наталка Денисенко и Юрий Савранский / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

А вот пользователи соцсети посчитал, что слова Юрия выглядят так, будто он хочет показать, что лучше Андрея Фединчика, с которым Наталка ранее состояла в браке. Однако бизнесмен отметил, что они с бывшим мужем актрисы слишком разные.

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

