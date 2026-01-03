"На замужество": Наталка Денисенко неожиданно сделала заявление о свадьбе

Недавно актриса подтвердила отношения с Юрием Савранским.

Наталка Денисенко заговорила о замужестве

Кто предсказал ей свадьбу

Украинская актриса Наталка Денисенко неожиданно проговорилась в Instagram о свадьбе. Недавно знаменитость рассекретила свои отношения с Юрием Савранским и, похоже, имеет на него серьезные планы.

Недавно украинский режиссер Алексей Комаровский, музой которого является Денисенко, опубликовал пост о том, что звезды предсказывают ему свадьбу в этом году.

"В 2026 году я женюсь. Так сказала астролог, которой сказали звезды. Какие именно звезды, она не сказала. А еще меня ждет большой обман. Надеюсь, одно и другое не связано", — пошутил он.

Наталка Денисенко готовится к свадьбе / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Наталка неожиданно прокомментировала его пост и выдала собственные планы на этот год. Оказалось, что актриса тоже собирается замуж. Она попросила своего друга обсудить даты заранее, чтобы не возникло накладок с торжествами.

"Давай только с перерывами между свадьбами, потому что у меня тоже транзиты на замужество от астролога", — написала в ответ Денисенко.

Наталка Денисенко про свадьбу / фото: instagram.com, Алексей Комаровский

Наталка Денисенко — отношения

После скандального развода с актером Андреем Фединчиком Наталка Денисенко начала встречаться с бизнесменом и моделью Юрием Савранским. Пара недавно перестала скрывать свои отношения и начала появляться в соцсетях друг у друга.

О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

