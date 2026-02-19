Его хотел "Шахтер": "Полесье" в шаге от подписания перспективного игрока

Полесье готовится усилить состав накануне весенней части УПЛ.

Житомирское Полесье завершает переговоры и готовится подписать 21-летнего полузащитника / Коллаж: Главред, фото:facebook.com/ruslan.rotan, facebook.com/fcshakhtar

Житомирское Полесье близко к подписанию Олега Федора

Ориентировочная сумма трансфера – 2 млн евро, Карпаты получат 25% от продажи

Переход может состояться после матча Карпат против Шахтера 22 февраля

Житомирское Полесье на финишной прямой переговоров с 21-летним центральным полузащитником львовских Карпат Олегом Федором. Переход игрока может состояться сразу после матча Карпат против Шахтера в 17-м туре УПЛ, который запланирован на 22 февраля, сообщает ТаТоТаке.

По данным источников, ориентировочная сумма трансфера составит 2 миллиона евро, а Карпаты также получат 25% от следующей продажи игрока.

В текущем сезоне Олег Федор провел 10 матчей за львовский клуб, оформив один ассист, а за молодежную сборную Украины сыграл 8 поединков. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

Олег Федор / Фото: instagram.com/karpaty.lviv

Ранее появлялись слухи, что интерес к 21-летнему полузащитнику проявляет и Шахтер, однако пока лидер переговоров — житомирский клуб. Полесье завершило зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице УПЛ, а весенняя часть чемпионата стартует уже в эти выходные.

ФК Полесье / Инфографика: Главред

ФК "Полесье" — клуб с многолетней историей ФК "Полесье" — украинский футбольный клуб из Житомира, основанный в 1959 году. Команда прекратила выступления в 2005 году, но возобновила их в 2016-м как МФК "Житомир", а с 2017-го вернула историческое название. С сезона 2023/24 играет в Украинской Премьер-лиге, занимая высокие места. Клуб начинал как "Авангард", затем имел названия "Полесье", "Автомобилист", "Спартак", "Химик". Наивысшие успехи в СССР: чемпион УССР 1967 года, обладатель Кубка УССР 1972 и 1990 годов. После восстановления быстро поднялся: второе место во Второй лиге 2019/20, Первая лига — 2022/23, пятое в УПЛ 2023/24. Достижения Чемпионат УССР: 1-е (1967), 2-е (1973, 1975).

Кубок УССР: победитель (1972, 1990), финалист (1974).

УПЛ: 5-е (2023/24), 4-е (2024/25).

Еврокубки: участие в Лиге конференций УЕФА, вылет в плей-офф раунде 2025/26 от "Фиорентины".

