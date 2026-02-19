Сколько на самом деле еще может воевать Кремль: аналитик развенчал нарратив о "двух годах"

Главное из новости:
- Кремль продвигает фейковый нарратив о "готовности воевать еще два года", чтобы давить на Украину и Запад
- Данные с фронта показывают истощение ресурсов РФ и падение наступательного потенциала
Кремль активно пытается навязать Западу и Украине мнение о том, что российская армия якобы способна воевать еще два года. По оценке военного аналитика Владислава Селезнева, это элемент информационно-психологической операции, направленной на создание давления на украинское руководство.
В эфире "Киев 24" он объяснил, что появление подобных материалов в европейских СМИ не случайно. По его словам, Москва пытается компенсировать реальные проблемы армии и экономики информационными манипуляциями.
"Учитывая, что в последнее время в ведущих европейских СМИ появляются заявления о готовности Путина воевать еще чуть ли не два года, это выглядит как спланированная информационно-психологическая операция", — отметил Селезнев.
Аналитик отмечает, что реальная картина на фронте демонстрирует постепенное истощение российских возможностей. Он подчеркивает, что темпы наступления РФ снижаются, а экономические проблемы только усиливаются. По его словам, российская оборонная промышленность работает на пределе, а мобилизационный ресурс не способен компенсировать потери.
Селезнев обращает внимание, что изменения на карте боевых действий свидетельствуют о потере динамики российских наступательных операций.
"Если посмотреть на карту и ее динамику, становится очевидно: враг постепенно теряет свой наступательный потенциал. Масштабных изменений на поле боя, которые могли бы кардинально изменить ситуацию в пользу РФ, не происходит. Российская экономика входит в стадию стагнации, а физических ресурсов для поддержания высокой интенсивности войны хватит максимум на ближайшие шесть месяцев", - подчеркнул он.
Несмотря на это, эксперт предупреждает, что недооценивать противника нельзя. Россия продолжает искать способы влиять на ситуацию как на поле боя, так и в информационном пространстве, пытаясь создать иллюзию стратегического преимущества.
Мирные переговоры в Женеве - что известно
Как писал Главред, 17-18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры между США, Украиной и РФ.
Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что разговор был "непростым, но важным". По его словам, украинская команда готовится к продолжению встреч уже в ближайшее время.
По данным The New York Times, стороны пытались найти решение по контролю над Донбассом. В частности, Украина и Россия обсудили возможность создания демилитаризованной зоны на Донбассе, которая не будет контролироваться ни одной из сторон.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах стороны продвинулись в вопросах военного направления. Однако в политических вопросах - в частности в том, что касается Донбасса - у всех сторон разная позиция.
По словам Зеленского, Россия предлагает Украине самостоятельно выйти из Донбасса, после чего война якобы закончится. Однако Киев не может на это пойти и не будет юридически признавать территории российскими.
Зеленский также сообщил, что новый раунд переговоров состоится в Швейцарии.
О персоне: Владислав Селезнев
Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.
До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верным украинской присяге и переехал в Киев.
После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.
В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с окончанием контракта.
