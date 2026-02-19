Фильмы для яркого киновечера: 5 лучших ролей Бенисио дель Торо

Киноподборка от Главред, посвященная яркому таланту Бенисио дель Торо.

https://glavred.info/movies/filmy-dlya-yarkogo-kinovechera-5-luchshih-roley-benisio-del-toro-10742255.html Ссылка скопирована

Бенисио дель Торо фильмы - что посмотреть с Бенисио дель Торо / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Пуэрто-риканский актер Бенисио дель Торо сегодня отпраздновал свой 59 День Рождения. Почти сорок лет своей жизни он посвятил кино, за что был удостоен множеством премий. Характерная внешность, взгляд с прищуром и харизма позволяют имениннику блестяще справляться с любым сценическим амплуа.

В честь артиста Главред собрал лучшие фильмы с Бенисио дель Торо.

Подозрительные лица (1995)

После взрыва на корабле выживает только один человек - мелкий мошенник с параличом, который рассказывает детективу запутанную историю об ограблении. В центре всех событий стоит Кайзер Созе - легендарный криминальный авторитет, которого все боятся, но никто не видел лично.

видео дня

Подозрительные лица / фото: imdb.com

Страх и ненависть в Лас-Вегасе (1998)

Журналист и его адвокат отправляются в Лас-Вегас освещать мотогонки, прихватив с собой чемодан, полный наркотиков всех возможных видов. Путешествие превращается в психоделический кошмар, где реальность растворяется в галлюцинациях и абсурде.

Страх и ненависть в Лас-Вегасе / фото: imdb.com

Большой куш (2000)

Украденный алмаз, подпольные боксерские бои и несколько банд не очень умных преступников, которые пытаются друг друга обмануть. Все сюжетные линии сталкиваются в хаотичном клубке насилия, случайностей и комедийных эпизодов.

Большой куш / фото: imdb.com

Убийца (2015)

Идеалистка из ФБР присоединяется к секретной операции на границе США и Мексики, где спецназ и таинственный консультант ведут войну с наркокартелями. Постепенно главная героиня понимает, что методы ее коллег, выходят за рамки закона, а она сама - лишь пешка в большой игре.

Убийца / фото: imdb.com

Финикийская схема (2025)

Авантюрист едва избегает очередного покушения и решает наладить отношения с дочерью, которая готовится стать монахиней. Он просит ее возглавить бизнес, но для этого ей придется оставить церковь, простить ему убийство матери и помочь ему осуществить рискованную схему по застройке Финикии.

Финикийская схема / фото: imdb.com

Читайте также:

О персоне: Бенисио дель Торо Бенисио дель Торо - пуэрто-риканский актер. Среди его наград — премия "Оскар", премия BAFTA, премия "Золотой глобус", премия "Гойя", а также премии за лучшую мужскую роль на Берлинском международном кинофестивале и Каннском кинофестивале. Фильмы с его участием собрали в мировом прокате более 5,9 миллиарда долларов, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред