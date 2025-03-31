Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Кино и ТВ

Вышел трейлер фильма "Одна битва за другой" с Ди Каприо: дата премьеры

Виталий Кирсанов
31 марта 2025, 10:19
23
Ди Каприо в фильме Пола Томаса Андерсона перевоплотился в сумасшедшего революционера.
Вышел трейлер фильма "Одна битва за другой"
Вышел трейлер фильма "Одна битва за другой" / коллаж: Главред, фото: скриншот с трейлера

Вы узнаете:

  • Кто еще играет в фильме
  • О чем фильм
  • Когда премьера

Кинокомпания Warner Bros. презентовала трейлер фильма "Одна битва за другой". Главную роль в черной комедии режиссера Пола Томаса Андерсона сыграл оскароносный американский актер Леонардо Ди Каприо.

В съемках также приняли участие Шон Пенн, Бенисио Дель Торо, Регина Холл, Теяна Тейлор и Чейз Инфинити. Новая картина является экранизацией романа Томаса Пинчона "Уайнленд" 1990 года. Андерсон, кроме того, что срежиссировал картину, написал к ней сценарий и выступил продюсером вместе с Сарой Мерфи и Адамом Сомнером.

Кстати, это первая главная роль Ди Каприо после "Убийц цветочной луны" Мартина Скорсезе, который номинировали на кинопремию "Оскар", и первая его совместная работа с этим режиссером. У Андерсона уже есть опыт в адаптации книг Пинчона. В частности, он снимал комедию "Врожденный порок" 2014 года с Хоакином Фениксом, а также историческую драму "Лакричная пицца" 2021 года. Лента получила три номинации на премии "Оскар".

Как пишет издание Variety, "Лакричная пицца" так и не смогла возместить свой бюджет в 40 миллионов долларов, несмотря на положительные оценки критиков. А что касается фильма "Одна битва за другой", то это самый дорогой проект режиссера с его 140-миллионным бюджетом.

По сюжету события в картине, в отличие от книги, происходят в XXI веке. Ди Каприо в фильме перевоплотился в Боба Фергюсона - сумасшедшего революционера, который пытается спасти свою дочь. Группа бывших революционеров снова собираются вместе, чтобы помочь главному герою найти его дочь.

В трейлере изображен момент, как Фергюсон звонит своим союзникам и просит у них о помощи. После этого он возглавляет команду революционеров и начинает подготовку к борьбе со своими врагами.

Премьера ленты в мировом прокате была запланирована на август 2025 года, но сейчас стало известно, что ее перенесли на 26 сентября.

Трейлер фильма "Одна битва за другой"

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что звезда "Голодных игр", актриса Дженнифер Лоуренс, стала мамой. Это второй ребенок в ее браке с директором художественной галереи Куком Марони.

Также Таллула Уиллис, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, показала свежую фотографию тяжелобольного актера в день его 70-летия. Она трогательно поздравила Крепкого орешка с юбилеем.

Известная английская актриса Кейт Уинслет рассказала, что есть очень тяжело давалась сцена поцелуя с американцем Леонардо Ди Каприо в легендарной мелодраме Джеймса Кэмерона "Титаник".

Другие новости:

Леонардо Ди Каприо

Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (родился 11 ноября 1974 года) - легендарный голливудский актер и продюсер.
Лауреат многочисленных наград, включая премию "Оскар" (2016), BAFTA (2016), премию Гильдии киноактёров США (2016), три премии "Золотой глобус" (2005, 2014, 2016), а также "Серебряного медведя" (1997) Берлинского кинофестиваля, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Леонардо Ди Каприо лучшие фильмы новости шоу бизнеса новости кино
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Цена резко рванула вверх: популярный в Украине продукт подорожал на 11%

Цена резко рванула вверх: популярный в Украине продукт подорожал на 11%

11:15Экономика
Землю будет мощно "штормить": самые опасные даты магнитных бурь в апреле

Землю будет мощно "штормить": самые опасные даты магнитных бурь в апреле

10:54Синоптик
Армия РФ продвинулась в Донецкой и Харьковской областях - DeepState

Армия РФ продвинулась в Донецкой и Харьковской областях - DeepState

09:56Украина
Реклама

Популярное

Ещё
-4 градуса мороза и снег: синоптики назвали точную дату похолодания в Украине

-4 градуса мороза и снег: синоптики назвали точную дату похолодания в Украине

В Москве взорвался и загорелся лимузин Путина: СМИ раскрыли первые детали

В Москве взорвался и загорелся лимузин Путина: СМИ раскрыли первые детали

Гороскоп Таро на неделю с 31 марта по 6 апреля: Ракам - проблемы, Львам - риск

Гороскоп Таро на неделю с 31 марта по 6 апреля: Ракам - проблемы, Львам - риск

Карта Deep State онлайн за 31 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 31 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля: Рыб осыпят лаской, Девам - успех

Гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля: Рыб осыпят лаской, Девам - успех

Последние новости

11:15

Цена резко рванула вверх: популярный в Украине продукт подорожал на 11%

11:02

Китайский гороскоп на завтра 1 апреля: Лошадям - стресс, Змеям - отказы

10:59

Любовный гороскоп на неделю с 31 марта до 6 апреля

10:54

Землю будет мощно "штормить": самые опасные даты магнитных бурь в апреле

10:29

Какая самая маленькая пенсия в 2025 году: украинцам назвали сумму

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:27

Китайский гороскоп на апрель 2025: Змеям - решения, у Коз дела пойдут вверх

10:19

Вышел трейлер фильма "Одна битва за другой" с Ди Каприо: дата премьеры

10:15

Предательница Безрук родила ребенка и рассекретила нового избранника - детали

09:56

Армия РФ продвинулась в Донецкой и Харьковской областях - DeepState

Реклама
09:56

Почему разговоры о выборах в июле - ерундамнение

09:48

Финансовый гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля

09:44

"Начнется интересная игра": эксперт сказал, может ли Украина отказаться от перемирия

09:36

Путин хочет "выйти" на Одессу: аналитик назвал возможное направление удара РФ

09:32

Гороскоп на апрель 2025: Львам - везение, Рыбам - новый источник дохода

09:18

Стресс и дискомфорт: эксперты назвали вещи, которые нельзя хранить в спальне

09:13

"Аристократично красива": Кристина Орбакайте удивила видом 13-летней дочери

09:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 31 марта (обновляется)

08:37

Прекращение огня в Украине: Трамп установил Путину "психологический дедлайн"Видео

08:37

Карта Deep State онлайн за 31 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:26

Гороскоп на завтра 1 апреля: Скорпионам - успех, Рыбам - гениальная идея

Реклама
08:16

"Анорексия стучится в дверь": бывшую жену Тищенко осудили за похудение на 17 кг

07:56

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 8 секунд найти цифру 508

07:39

Украина хочет отказаться от соглашения об ископаемых: Трамп пригрозил ЗеленскомуВидео

06:51

Трамп угрожает Путину: это наш шанс?мнение

06:33

Харьков под массированной атакой дронов: есть повреждения и пожары, детали

06:15

-4 градуса мороза и снег: синоптики назвали точную дату похолодания в Украине

05:50

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках девушки за рулем джипа за 23 сек

05:27

Почему нельзя есть помело на ночь: неожиданный ответ

04:00

Чтобы быстро заснуть и выспаться: какая лучшая температура в комнате для сна

03:02

Без хлора и за считанные секунды: как эффективно уничтожить плесень в ваннойВидео

01:30

42-летняя звезда "Рассказа служанки" впервые стала мамойВидео

00:29

Звезда "Довбуша" признался, готов ли служить и почему сейчас не на фронте

30 марта, воскресенье
23:27

Дочь Елены Кравец раскрыла, вернется ли артистка в Студию Квартал-95

23:22

Ультиматумы Путина: Украина назвала четыре "требования" России

23:07

"Путину плевать на дипломатию": Зеленский сделал заявление о прекращении огняВидео

22:27

Третий президентский срок: Трамп сделал заявление

22:23

"Господи, помоги": Настя Приходько показала редкое фото дочери-подростка

22:10

В Киеве избили ветерана за замечание из-за русской музыки - что известно

21:18

Терпение Трампа на исходе: названо два условия удара по режиму Путина

21:05

Прощайте, иллюзии: почему Трамп хочет побыстрее "разрулить" Украинумнение

Реклама
20:51

Россияне будут массово идти в наступление уже в ближайшие дни: что задумал Путин

20:41

Почти по всей Украине будут ливни: синоптики назвали регионы, где будет сухо

20:04

"Будет местный пахан": эксперт оценил вероятность распада РоссииВидео

20:00

Урожай картофеля станет больше, если посадить его рядом с одним растением

19:30

Путин разозлил Трампа и детали помощи США: главные новости Украины (дайджест)

19:28

Гороскоп Таро на неделю с 31 марта по 6 апреля: Ракам - проблемы, Львам - риск

19:09

В РФ создали новый дрон, который может сбивать вертолеты - Defense Express

18:50

Авиация и флот Европы в Украине: в WP узнали о плане и раскрыли подробности

18:13

Как будет воевать РФ во втором полугодии 2025-го: Коваленко раскрыл планы врагаВидео

17:47

Гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля: Рыб осыпят лаской, Девам - успех

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять