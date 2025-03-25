ТОП-5 детективных сериалов, от которых невозможно оторваться

У каждого сериала высокий рейтинг на сайте IMDb.

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ТОП-5 детективных сериалов / коллаж: Главред, фото: скриншот с imdb.com

За последние годы на экраны вышло множество сериалов в жанре детектива. Многие уже успели забыться, но некоторые приобрели статус современной классики и продолжают привлекать зрителей. Главред выбрал лучшие детективные сериалы, которые отличаются захватывающим сюжетом, блестящей актерской игрой и интересными визуальными решениями. К тому же у них высокий рейтинг на сайте IMDb.

"Лютер"

Британский сериал о детективе Джоне Лютере, который расследует жестокие преступления в Лондоне, борясь со своими внутренними демонами.

Рейтинг IMDb: 8.4.

"Белый лотос"

Хотя этот сериал больше сатира на современное общество, он имеет сильную детективную линию: в каждом сезоне есть загадочное убийство, которое раскрывается в финале. Сейчас выходит третий сезон (по серии в неделю).

Рейтинг IMDb: 8.0.

"Декстер"

Сериал о судмедэксперте, который ведет двойную жизнь серийного убийцы, охотящегося на преступников, избежавших правосудия. В главной роли Майкл Холл.

Рейтинг IMDb: 8.6.

"Элементарно"

Альтернативная интерпретация историй о Шерлоке Холмсе, где Джонни Ли Миллер играет детектива в современном Нью-Йорке, а Ватсон - это женщина (Люси Лью).

Рейтинг IMDb: 7.9.

"Ганнибал"

Стильный психологический триллер о взаимоотношениях детектива Уилла Грэма и культового серийного убийцы Ганнибала Лектера.

Рейтинг IMDb: 8.5.

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Что такое сериал? Сериал - распространенное и популярное явление современного искусства, которое используется (встречается) преимущественно в литературе, кино, телевидении и анимации; способ организации и построения художественных произведений, который заключается в том, что произведение состоит из многих отдельных частей, обычно относительно небольшого размера. Как правило, произведения сериала объединены общими персонажами, иногда общим антуражем событий или линейным сюжетом. Однако абсолютное большинство сериалов держится именно на персонажах, пишет Википедия.

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