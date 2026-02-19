Россия требует не только территории: в Кремле выставили ультиматум Украине и НАТО

РФ продолжает настаивать на ультимативных требованиях к НАТО и США, требуя юридически зафиксированного отказа от расширения альянса, указали в ISW.

В Кремле озвучили новые условия для завершения войны / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр имени короля Данила, скриншот из видео

В РФ хотят в рамках мирного соглашения зафиксировать фактический развал НАТО

Россия не согласится на какие-либо мирные соглашения

В Кремле дали понять, что Москва не ограничится только территориальными уступками и настаивает на реализации своих первоначальных военных целей, среди которых — фактический демонтаж альянса НАТО. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

17 февраля посольство России в Бельгии заявило российской государственной газете "Известия", что Москва будет требовать от НАТО юридически зафиксировать отказ от дальнейшего расширения в соответствии с проектом договора, подготовленным в декабре 2021 года. Речь идет об ультимативных требованиях, выдвинутых Россией накануне полномасштабного вторжения в США и Североатлантический альянс.

"Эти ультиматумы привели к разрушению нынешнего альянса НАТО, требуя от НАТО прекратить развертывание войск или систем вооружения в государствах-членах, присоединившихся к НАТО после 1997 года. Эти ультиматумы также имели целью заставить Запад отказаться от политики "открытых дверей", исключить расширение на восток и отказаться от партнерства на восточном фланге НАТО, включая Украину", - говорится в отчете.

В Институте изучения войны подчеркнули, что такие условия в отношении Украины и НАТО являются составной частью первоначальных военных требований Москвы. Повторяя их в ходе нынешних переговоров, российская сторона сигнализирует, что не согласится ни на какую договоренность, которая не будет предусматривать полного выполнения ее требований к Украине, НАТО и США, даже если часть территориальных претензий будет удовлетворена.

17–18 февраля российские официальные представители, в частности пресс-секретарь МИД Мария Захарова, ссылались на якобы "дух" или "договоренности", достигнутые делегациями США и России во время саммита на Аляске в августе 2025 года.

"Представители Кремля часто пытаются воспользоваться нечеткостью результатов саммита на Аляске, чтобы утверждать, что на саммите было достигнуто общее понимание и договоренность между США и Россией о прекращении войны в Украине, и представляют эту договоренность в выгодном для России свете, в частности скрывая собственные усилия России, направленные на препятствование мирному процессу", - указали аналитики.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что это "понимание" остается спорным, ведь по результатам встречи не было подписано никаких официальных соглашений, а Трамп после саммита сообщил, что договоренностей между сторонами достигнуто не было.

"Представители Кремля постоянно повторяют свою приверженность достижению своих первоначальных военных или дипломатических целей войны и не проявляют никакой готовности идти на компромиссы в отношении этих целей для достижения мира в Украине", - резюмировали в отчете.

Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Путин поднимает ставки - мнение эксперта

Как писал Главред, диктатор и военный преступник Владимир Путин начал выступать с угрозами в адрес Украины и европейских стран относительно возможного обострения войны. Такие заявления свидетельствуют о том, что действия Путина продиктованы страхом. Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог Игорь Рейтерович.

По его мнению, Путина могла обеспокоить инициатива США по переговорному процессу, который развивается быстрее и эффективнее, чем рассчитывало руководство России. Именно поэтому он пытается продемонстрировать, что ситуация якобы более сложная и содержит много нерешенных вопросов.

"Мы конструктивно работаем с американцами, и Путин испугался, что таким образом мы сформируем документ, от которого России будет трудно отказаться. Или же, если она откажется, то в США будет возникать все больше вопросов о том, кто виноват в том, что война не заканчивается", - пояснил Рейтерович.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, европейские спецслужбы с осторожностью оценивают возможность завершения войны в Украине в 2026 году, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что заключение мирного соглашения якобы уже близко. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на разговоры с руководителями пяти европейских разведок.

В то же время Украина, США и Россия достигли определенного прогресса в согласовании механизма прекращения огня. По информации CNN, это стало результатом трехсторонних переговоров в Женеве.

Президент Владимир Зеленский, комментируя итоги встреч 17-18 февраля, отметил, что стороны продвинулись в обсуждении военных вопросов. Однако в политическом блоке, в частности в отношении ситуации на Донбассе, позиции остаются разными. Следующий раунд переговоров также планируют провести в Швейцарии.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

