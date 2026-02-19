Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Россия требует не только территории: в Кремле выставили ультиматум Украине и НАТО

Юрий Берендий
19 февраля 2026, 18:39
758
РФ продолжает настаивать на ультимативных требованиях к НАТО и США, требуя юридически зафиксированного отказа от расширения альянса, указали в ISW.
Россия требует не только территории: в Кремле выставили ультиматум Украине и НАТО
В Кремле озвучили новые условия для завершения войны / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр имени короля Данила, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • В РФ хотят в рамках мирного соглашения зафиксировать фактический развал НАТО
  • Россия не согласится на какие-либо мирные соглашения

В Кремле дали понять, что Москва не ограничится только территориальными уступками и настаивает на реализации своих первоначальных военных целей, среди которых — фактический демонтаж альянса НАТО. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

17 февраля посольство России в Бельгии заявило российской государственной газете "Известия", что Москва будет требовать от НАТО юридически зафиксировать отказ от дальнейшего расширения в соответствии с проектом договора, подготовленным в декабре 2021 года. Речь идет об ультимативных требованиях, выдвинутых Россией накануне полномасштабного вторжения в США и Североатлантический альянс.

видео дня

"Эти ультиматумы привели к разрушению нынешнего альянса НАТО, требуя от НАТО прекратить развертывание войск или систем вооружения в государствах-членах, присоединившихся к НАТО после 1997 года. Эти ультиматумы также имели целью заставить Запад отказаться от политики "открытых дверей", исключить расширение на восток и отказаться от партнерства на восточном фланге НАТО, включая Украину", - говорится в отчете.

В Институте изучения войны подчеркнули, что такие условия в отношении Украины и НАТО являются составной частью первоначальных военных требований Москвы. Повторяя их в ходе нынешних переговоров, российская сторона сигнализирует, что не согласится ни на какую договоренность, которая не будет предусматривать полного выполнения ее требований к Украине, НАТО и США, даже если часть территориальных претензий будет удовлетворена.

17–18 февраля российские официальные представители, в частности пресс-секретарь МИД Мария Захарова, ссылались на якобы "дух" или "договоренности", достигнутые делегациями США и России во время саммита на Аляске в августе 2025 года.

"Представители Кремля часто пытаются воспользоваться нечеткостью результатов саммита на Аляске, чтобы утверждать, что на саммите было достигнуто общее понимание и договоренность между США и Россией о прекращении войны в Украине, и представляют эту договоренность в выгодном для России свете, в частности скрывая собственные усилия России, направленные на препятствование мирному процессу", - указали аналитики.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что это "понимание" остается спорным, ведь по результатам встречи не было подписано никаких официальных соглашений, а Трамп после саммита сообщил, что договоренностей между сторонами достигнуто не было.

"Представители Кремля постоянно повторяют свою приверженность достижению своих первоначальных военных или дипломатических целей войны и не проявляют никакой готовности идти на компромиссы в отношении этих целей для достижения мира в Украине", - резюмировали в отчете.

вступление в НАТО инфографика
Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Путин поднимает ставки - мнение эксперта

Как писал Главред, диктатор и военный преступник Владимир Путин начал выступать с угрозами в адрес Украины и европейских стран относительно возможного обострения войны. Такие заявления свидетельствуют о том, что действия Путина продиктованы страхом. Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог Игорь Рейтерович.

По его мнению, Путина могла обеспокоить инициатива США по переговорному процессу, который развивается быстрее и эффективнее, чем рассчитывало руководство России. Именно поэтому он пытается продемонстрировать, что ситуация якобы более сложная и содержит много нерешенных вопросов.

"Мы конструктивно работаем с американцами, и Путин испугался, что таким образом мы сформируем документ, от которого России будет трудно отказаться. Или же, если она откажется, то в США будет возникать все больше вопросов о том, кто виноват в том, что война не заканчивается", - пояснил Рейтерович.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, европейские спецслужбы с осторожностью оценивают возможность завершения войны в Украине в 2026 году, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что заключение мирного соглашения якобы уже близко. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на разговоры с руководителями пяти европейских разведок.

В то же время Украина, США и Россия достигли определенного прогресса в согласовании механизма прекращения огня. По информации CNN, это стало результатом трехсторонних переговоров в Женеве.

Президент Владимир Зеленский, комментируя итоги встреч 17-18 февраля, отметил, что стороны продвинулись в обсуждении военных вопросов. Однако в политическом блоке, в частности в отношении ситуации на Донбассе, позиции остаются разными. Следующий раунд переговоров также планируют провести в Швейцарии.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине мирное урегулирование новости Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сколько на самом деле еще может воевать Кремль: аналитик развенчал нарратив о "двух годах"

Сколько на самом деле еще может воевать Кремль: аналитик развенчал нарратив о "двух годах"

19:28Война
Россия требует не только территории: в Кремле выставили ультиматум Украине и НАТО

Россия требует не только территории: в Кремле выставили ультиматум Украине и НАТО

18:39Война
Доллар и евро стремительно полетели вниз: свежий курс валют на 20 февраля

Доллар и евро стремительно полетели вниз: свежий курс валют на 20 февраля

17:21Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 февраля (обновляется)

Часы отключений изменились: обновленный график для Днепра и области на 19 февраля

Часы отключений изменились: обновленный график для Днепра и области на 19 февраля

Прорастет даже старый перец – деревенский метод, проверенный временем

Прорастет даже старый перец – деревенский метод, проверенный временем

Гороскоп Таро на завтра 20 февраля: Львам - новое путешествие, Весам - прощание

Гороскоп Таро на завтра 20 февраля: Львам - новое путешествие, Весам - прощание

Последние новости

19:28

Сколько на самом деле еще может воевать Кремль: аналитик развенчал нарратив о "двух годах"

19:23

В Украине посреди леса нашли "тайный город" - ученые бьют тревогуВидео

19:21

Почему женщины в Средневековье полностью сбривали брови: ответ удивит многих

19:10

Как формируется в РФ "лояльность общества к войне"?мнение

19:00

Секрет гармонии на грядках: что сажать вместе, а что может испортить урожайВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:39

Россия требует не только территории: в Кремле выставили ультиматум Украине и НАТО

18:32

Мелодичный синоним к слову "туалет": как на украинском выразиться более красиво

18:20

Давали шанс 5%: вопреки прогнозам врачей женщина в 50 лет родила тройняшек

17:58

В шаге от весны: какую погоду для Днепра принесут последние выходные зимы

Реклама
17:31

В Украине перестанет работать "Резерв+" - в Минобороны сделали заявление

17:28

Три знака зодиака входят в счастливую "белую полосу" жизни - кто они

17:21

Доллар и евро стремительно полетели вниз: свежий курс валют на 20 февраля

16:51

Что люди чаще всего говорят на смертном одре: признание медсестрыВидео

16:42

Закончит ли РФ войну в 2026 году: разведка Европы раскрыла замысел Кремля

16:39

Оффшоры, $112 млн и "черная бухгалтерия": раскрыта роль Галущенко в деле "Мидас"Видео

16:37

Ужасные ямы на трассе Киев - Чоп в Житомирской области: стало известно, когда их заделают

16:35

Почему в СРСР стены красили только до половины: настоящая причина удивит

16:27

Уважаемый мужчина: Никитюк впервые показала лицо крошки-сына

15:40

Через два месяца после смерти: стало известно, от чего умер звезда "Криминального чтива"

15:40

Что на самом деле означают черные пятна на пекинской капусте: можно ли ее есть

Реклама
15:13

Морозы до -14 и потепление: синоптик назвала точную дату прогрева Украины

15:12

Больше чем у Маска: девушка стала самой богатой в мире, но есть нюанс

14:54

Скрытая угроза: 12 вещей, которые категорически нельзя покупать в секонд-хенде

14:51

В ВСУ назвали конечную цель контрнаступления на стратегическом направлении

14:34

Настоящий скачок цен: в Украине подорожал популярный продукт

14:11

Вирус атаковал нардепов: названа причина заболеваемости парламентариев

14:05

Не куры и не утки: что реально выгодно держать в селе

13:55

Почему Докторская колбаса так называется и для чего ее на самом деле создали

13:44

Насыщает на полдня, а готовится 15 минут: очень простой рецепт завтрака

13:34

В США скончался молодой 25-летней рэппер

13:30

Даже коммуналку не платит: женщина придумала, как сэкономить на жилье

13:05

Девочка села за пианино и через минуту все были поражены - что она сделала

12:59

Путинистка Успенская молится за свою дочь: что с ней случилось

12:54

ЕС потребует от РФ вывести войска из Приднестровья и Абхазии - СМИ

12:20

Брата короля Великобритании принца Эндрю арестовали: что известно

12:11

Ученые пробурили лед на 228 метров: что они там нашлиВидео

12:11

С границы на прорыв тыла ВСУ: в ГПСУ предупредили о новой угрозе на фронте

11:58

Что выгоднее голубики в 2026 году: советы фермеров

11:57

Каким будет март-2026 в Одессе: прогноз погоды на первый месяц весны

11:49

"Снег с дождем": в Харькове объявили I уровень опасности

Реклама
11:46

Хит весны: Андре Тан назвал трендовые фасоны блузок на весну

11:40

Овчарка впервые увидела котенка: хозяйка не была готова к ее реакцииВидео

11:24

Михаил Поплавский: культурная стратегия длиной в 30 лет актуально

11:22

Две марионетки РФ: опасен ли для Украины ультиматум Венгрии и Словакии

11:13

Почему у котов зрачки как у рептилий: как на самом деле работает их зрение

10:51

"Горькая правда": Мерц о перспективах окончания войны

10:45

РФ готовит массированный удар по Киеву и области: какие цели наметил враг

10:44

Китайский гороскоп на завтра 20 февраля: Кроликам - обида, Драконам - неудачи

10:20

"Осторожный оптимизм": СМИ узнали о прогрессе в переговорах о перемирии

09:54

США не хотят участия Украины на официальных встречах саммита НАТО - Politico

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять