  3. Сад и огород

Не куры и не утки: что реально выгодно держать в деревне

Марина Иваненко
19 февраля 2026, 14:05
Фермерский опыт без прикрас: расходы, вес тушки, рыночные цены и главные ошибки, которые "съедают" прибыль.
Что выгодно держать в деревне?
Что выгодно держать в деревне? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Выгодно ли разводить гусей
  • Какие породы гусей самые лучшие

Разведение птицы на собственном дворе — это не только способ обеспечить семью качественным мясом, но и возможность создать стабильный дополнительный доход. Среди всех видов домашней птицы гуси занимают особое место: они выносливы, неприхотливы к кормам и способны расти буквально "на травах".

Впрочем, за кажущейся простотой скрываются нюансы — от выбора породы до точного расчета рациона, который не "съест" всю прибыль. Опытные хозяева уверяют: при правильной организации гуси могут стать самой рентабельной птицей во дворе. Главред расскажет о различных нюансах.

видео дня

Автор канала "Село как есть" поделился практическим опытом выращивания гусей с нуля, рассказав о типичных ошибках, экономике и реальных цифрах.

С чего начать: главная ошибка новичков

Многие новички покупают взрослое родительское стадо, надеясь быстро получить молодняк. Но на практике гуси — плохие наседки, и из десятков яиц часто вылупляется лишь несколько гусят.

Самая эффективная стратегия — покупка суточных или подросших гусят в проверенных хозяйствах. Это:

  • уменьшает зимние расходы;
  • позволяет точно планировать количество птицы;
  • снижает риски потерь.

Оптимальное время закупки — конец марта или апрель, когда появляется первая зелень.

Какие породы гусей лучше выбрать

Для домашнего хозяйства стоит выбирать породы, адаптированные к региону:

  • Легард — быстрый набор веса, белое мясо;
  • Большая серая (миргородская) — крепкий иммунитет, выносливость, отличные вкусовые качества.

Обе породы хорошо подходят для свободного выпаса, что существенно снижает расходы на корма.

Видео о том, какие породы гусей лучше содержать и насколько это выгодно, можно посмотреть здесь:

Кормление и содержание гусей: где экономят опытные

Гуси — настоящие "переработчики зелени". При наличии пастбища:

  • прирост веса увеличивается до 20%;
  • затраты на зерно резко уменьшаются.

Ключевые моменты:

  • Первый месяц — качественный стартовый комбикорм.
  • Вода и выгул — обязательны для здоровья и роста.
  • Защита — взрослые гуси хорошо охраняют молодняк.

Реальная экономика

Расходы на одну птицу (4 месяца содержания):

  • гусенок — ≈140 грн
  • корма — 360–400 грн
  • ветеринария — до 10 грн

Итого: ≈510 грн

Средний вес тушки — 4 кгЦена — 150–180 грн/кг

Доход: 600–720 грн

Чистая прибыль: 90–210 грн с головы

Важно: передержка после оптимального веса только увеличивает расходы.

Гуси — выгодная птица для тех, кто имеет площадь для выпаса. После первого месяца они требуют минимум вмешательства и способны обеспечить хозяйство как мясом, так и стабильным доходом.

Об источнике: канал "Село как есть"

"Село как есть" — это познавательный украинский YouTube-канал, посвященный реалиям современной сельской жизни и практическому опыту ведения домашнего хозяйства. Автор проекта, Вячеслав, откровенно рассказывает о выращивании различных видов птицы, в частности кур, уток и гусей, делясь как успехами, так и ошибками. Контент канала отличается подробной аналитикой расходов и доходов, что помогает зрителям оценить реальную выгодность фермерских дел. Зрители ценят ресурс за полезные советы по кормлению, строительству хозяйственных построек и ветеринарному уходу в домашних условиях. Помимо животноводства, на канале поднимаются вопросы садоводства, технического обустройства быта в деревне и создания уюта на приусадебном участке.

