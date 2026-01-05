Укр
Как птицам удаётся долго стоять на льду: утки, лебеди и гуси используют хитрый трюк

Анна Ярославская
5 января 2026, 12:32
45
Даже когда лапы холодные, организм птиц не получает серьезного переохлаждения.
Утки, лебеди
Почему у птиц не мерзнут лапы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как происходит теплообмен у водоплавающих птиц
  • Почему у лебедей и уток не мерзнут лапы

Зимой водоплавающие птицы, такие как утки, лебеди и гуси, могут стоять на льду без обморожения лап. Почему у птиц не мерзнут лапы и как они могут длительное время стоять на льду, рассказали на YouTube- канале Характерник.

"Как птицы могут целый день стоять на льду, и ножки у них совсем не отмерзают? А все потому, что они используют хитрый механизм", - рассказал автор видео.

видео дня

По его словам, у уток, лебедей и гусей лапы почти полностью состоят из сухожилий, костей и кожи. Там практически нет мышц и жира, то есть нет тканей, требующих активного прогревания.

"Поэтому даже когда лапы холодные, организм не получает серьезного переохлаждения", - говорится в сообщении.

Почему у птиц не мерзнут лапы

Главный механизм защиты от холода у водоплавающих птиц - это противоположный теплообмен в сосудах.

Артерии, несущие теплую кровь от тела к лапам, проходят очень близко к венам, возвращающим охлажденную кровь обратно к телу.

Тепло из артериальной крови передается венозной, в результате чего венозная кровь подогревается перед возвращением к телу.

До лап доходит уже охлажденная кровь, поэтому их температура остается почти такой же низкой, как температура льда. Благодаря этим механизмам разница температур между лапами птицы и поверхностью льда минимальна, что предотвращает значительные теплопотери.

Смотрите видео - Почему лапы птиц не боятся холода:

Как писал Главред, с наступлением гололеда украинцы снова сталкиваются с проблемой скользкой обуви, которая может стать причиной падений и травм. Эксперты по бытовой безопасности отмечают, что не обязательно покупать новую пару или тратиться на специальные накладки - существует бюджетный способ, который работает не хуже. Детальнее читайте в материале: Украинцам напомнили о простом способе сделать обувь не скользкой зимой.

Об источнике: канал Характерник на YouTube

Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

птицы
Переговоры в разгаре: известный клуб пытается выкупить нападающего "Динамо"

