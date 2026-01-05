Как птицам удаётся долго стоять на льду: утки, лебеди и гуси используют хитрый трюк

Вы узнаете:
- Как происходит теплообмен у водоплавающих птиц
- Почему у лебедей и уток не мерзнут лапы
Зимой водоплавающие птицы, такие как утки, лебеди и гуси, могут стоять на льду без обморожения лап. Почему у птиц не мерзнут лапы и как они могут длительное время стоять на льду, рассказали на YouTube- канале Характерник.
"Как птицы могут целый день стоять на льду, и ножки у них совсем не отмерзают? А все потому, что они используют хитрый механизм", - рассказал автор видео.
По его словам, у уток, лебедей и гусей лапы почти полностью состоят из сухожилий, костей и кожи. Там практически нет мышц и жира, то есть нет тканей, требующих активного прогревания.
"Поэтому даже когда лапы холодные, организм не получает серьезного переохлаждения", - говорится в сообщении.
Почему у птиц не мерзнут лапы
Главный механизм защиты от холода у водоплавающих птиц - это противоположный теплообмен в сосудах.
Артерии, несущие теплую кровь от тела к лапам, проходят очень близко к венам, возвращающим охлажденную кровь обратно к телу.
Тепло из артериальной крови передается венозной, в результате чего венозная кровь подогревается перед возвращением к телу.
До лап доходит уже охлажденная кровь, поэтому их температура остается почти такой же низкой, как температура льда. Благодаря этим механизмам разница температур между лапами птицы и поверхностью льда минимальна, что предотвращает значительные теплопотери.
Смотрите видео - Почему лапы птиц не боятся холода:
Как писал Главред, с наступлением гололеда украинцы снова сталкиваются с проблемой скользкой обуви, которая может стать причиной падений и травм. Эксперты по бытовой безопасности отмечают, что не обязательно покупать новую пару или тратиться на специальные накладки - существует бюджетный способ, который работает не хуже. Детальнее читайте в материале: Украинцам напомнили о простом способе сделать обувь не скользкой зимой.
Вам также может быть интересно:
- Только одно место в холодильнике: куда переставить молоко, чтобы оно не скисло
- Когда лучше пить кофе утром: кардиохирург назвал идеальное время для здоровья сердца
- Хобби из мусора: что такое джанкбук и почему он так популярен
Об источнике: канал Характерник на YouTube
Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред