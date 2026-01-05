Как птицам удаётся долго стоять на льду: утки, лебеди и гуси используют хитрый трюк

Даже когда лапы холодные, организм птиц не получает серьезного переохлаждения.

Вы узнаете:

Как происходит теплообмен у водоплавающих птиц

Почему у лебедей и уток не мерзнут лапы

Зимой водоплавающие птицы, такие как утки, лебеди и гуси, могут стоять на льду без обморожения лап. Почему у птиц не мерзнут лапы и как они могут длительное время стоять на льду, рассказали на YouTube- канале Характерник.

"Как птицы могут целый день стоять на льду, и ножки у них совсем не отмерзают? А все потому, что они используют хитрый механизм", - рассказал автор видео.

По его словам, у уток, лебедей и гусей лапы почти полностью состоят из сухожилий, костей и кожи. Там практически нет мышц и жира, то есть нет тканей, требующих активного прогревания.

"Поэтому даже когда лапы холодные, организм не получает серьезного переохлаждения", - говорится в сообщении.

Почему у птиц не мерзнут лапы

Главный механизм защиты от холода у водоплавающих птиц - это противоположный теплообмен в сосудах.

Артерии, несущие теплую кровь от тела к лапам, проходят очень близко к венам, возвращающим охлажденную кровь обратно к телу.

Тепло из артериальной крови передается венозной, в результате чего венозная кровь подогревается перед возвращением к телу.

До лап доходит уже охлажденная кровь, поэтому их температура остается почти такой же низкой, как температура льда. Благодаря этим механизмам разница температур между лапами птицы и поверхностью льда минимальна, что предотвращает значительные теплопотери.

