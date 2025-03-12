Почему утки падают на ноги: важное предупреждение для хозяев

Ни одна птичья ферма или частный питомник не застрахован от появления инфекций.

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Почему утки падают на ноги / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему утята падают на ноги

О каких проблемах это может сообщать

При разведении уток хозяева нередко сталкиваются с массой трудностей, связанных со здоровьем птиц на разных этапах развития. В частности, многие, вероятно, сталкивались с проблемой, что маленькие утята падают на ноги.

Главред решил разобраться, почему утята падают на ноги и умирают.

Почему утки падают на ноги

По словам автора канала на YouTube Мой двор, существует три причины, способные вызвать падение уток на лапы, а иногда и повлечь гибель молодняка и взрослых особей:

инвазия внешними паразитами (заражение человека, животных и растений паразитами);

некоторые виды авитаминозов;

инфекционные болезни у птиц.

Если утки падают на ноги и со временем умирают, то первым делом нужно исключить вероятность атаки насекомых - вшей, пухоедов, блох.

Дефицит витаминов и микроэлементов, несбалансированное питание часто становятся причиной падежа на задние конечности. Однако по сравнению с инфекционными заболеваниями, которые также становятся причиной падения уток на ноги, авитаминозы достаточно легко вылечить. Стоит исправить режим и рацион питания, добавить в корм свежую траву, витаминизированные подкормки, овощи - и проблема будет решена.

В то же время с инфекциями дело сложнее, ведь точно определить заболевание способен только специалист, а некоторые заболевания, например, туберкулез, могут передаваться от птицы человеку и наоборот. Именно поэтому важную роль играют профилактические меры против заразных болезней, а также правильное содержание домашней птицы.

Почему утята падают на спину

Если утята начали падать на спину, то это может говорить о том, что они заражены вирусным гепатитом. Болезнь характеризуется вялостью, отказом от корма. Утята падают на бок или спину и с появлением судорог погибают в характерной позе "запрокинутой головы". Также отмечается угнетение, снижение аппетита, малая подвижность утят, поражение суставов, увеличение объема живота. При передвижении утята принимают позу пингвина.

Почему умирают маленькие утята - видео:

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Что известно о YouTube канале Мой двор? Автором YouTube канала "Мой двор" является Инна, которая делится своим опытом выращивания рассады на подоконнике, опытом выращивания овощей и фруктов без применения химических минудобрений и гербицидов и рассказывает о птицеводстве. "Мне приятно делиться своими рецептами вкусной домашней еды, а еще - рецептами мясной и овощной консервации", - говорится в описании канала.

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