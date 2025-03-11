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Что из зелени можно посадить в огороде: взойдет уже через неделю

Сергей Кущ
11 марта 2025, 15:40
236
Укроп и петрушка - это далеко не предел.
Что из зелени можно посадить в огороде
Что из зелени можно посадить в огороде / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какую зелень можно сеять ранней весной
  • Что из зелени быстро растет

С наступлением весны садоводы начинают активно планировать посадки, и зелень – один из самых популярных выборов для выращивания в открытом грунте.

Главред расскажет, какую зелень можно посадить, что растет быстрее всего и какие культуры лучше всего переносят раннюю весну.

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Какую зелень можно сеять ранней весной?

Ранней весной, уже с середины марта, можно сеять холодостойкие культуры, которые хорошо переносят перепады температур:

  • Салат латук – высаживается рассадным способом или прямым посевом. Первые всходы появляются уже через 5-7 дней.
  • Петрушка – можно сеять практически круглый год, но лучшее время – ранняя весна.
  • Руккола – холодостойкая зелень, всходы которой появляются уже через 5-6 дней.
  • Шпинат – сеют с конца марта до середины апреля. Отлично подходит для раннего весеннего выращивания.
  • Салат полевой (Валерианелла) – морозостойкая культура, выдерживает температуры до −10°C.

Что из зелени быстро растет?

Если хочется получить быстрый урожай, то стоит выбирать зелень с коротким вегетационным периодом:

  • Руккола – первые листья можно собирать уже через 2-3 недели после посадки.
  • Шпинат – через 3-4 недели после посева.
  • Салат латук – около 25-30 дней.
  • Петрушка (листовая) – через 30-35 дней после появления всходов.
Что можно сажать на следующий год после картофеля инфографика
Что можно сажать на следующий год после картофеля инфографика / Главред

Какую зелень можно выращивать в открытом грунте?

Многие зелёные культуры отлично чувствуют себя в открытом грунте и не требуют сложного ухода. Среди них:

Листовой и кочанный салат – неприхотлив и быстро растет.

Укроп – всходит даже в прохладную погоду.

Лук на перо – можно выращивать с весны до осени.

Щавель – многолетняя культура, которая не боится холода.

Кинза – любит солнечные участки, но переносит и полутень.

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