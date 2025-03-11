Что из зелени можно посадить в огороде: взойдет уже через неделю

Вы узнаете:
- Какую зелень можно сеять ранней весной
- Что из зелени быстро растет
С наступлением весны садоводы начинают активно планировать посадки, и зелень – один из самых популярных выборов для выращивания в открытом грунте.
Главред расскажет, какую зелень можно посадить, что растет быстрее всего и какие культуры лучше всего переносят раннюю весну.
Какую зелень можно сеять ранней весной?
Ранней весной, уже с середины марта, можно сеять холодостойкие культуры, которые хорошо переносят перепады температур:
- Салат латук – высаживается рассадным способом или прямым посевом. Первые всходы появляются уже через 5-7 дней.
- Петрушка – можно сеять практически круглый год, но лучшее время – ранняя весна.
- Руккола – холодостойкая зелень, всходы которой появляются уже через 5-6 дней.
- Шпинат – сеют с конца марта до середины апреля. Отлично подходит для раннего весеннего выращивания.
- Салат полевой (Валерианелла) – морозостойкая культура, выдерживает температуры до −10°C.
Что из зелени быстро растет?
Если хочется получить быстрый урожай, то стоит выбирать зелень с коротким вегетационным периодом:
- Руккола – первые листья можно собирать уже через 2-3 недели после посадки.
- Шпинат – через 3-4 недели после посева.
- Салат латук – около 25-30 дней.
- Петрушка (листовая) – через 30-35 дней после появления всходов.
Какую зелень можно выращивать в открытом грунте?
Многие зелёные культуры отлично чувствуют себя в открытом грунте и не требуют сложного ухода. Среди них:
Листовой и кочанный салат – неприхотлив и быстро растет.
Укроп – всходит даже в прохладную погоду.
Лук на перо – можно выращивать с весны до осени.
Щавель – многолетняя культура, которая не боится холода.
Кинза – любит солнечные участки, но переносит и полутень.
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