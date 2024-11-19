Свежая зелень всю зиму: как вырастить укроп на подоконнике

Прорастить семена укропа в домашних условиях очень просто.

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как вырастить укроп на подоконнике / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему у вас ранее не получать вырастить укроп

Как это сделать легко и просто

Выращивание укропа на подоконнике – это отличный способ иметь свежую зелень круглый год. Хотя укроп считается неприхотливым растением, не все знают, почему укроп не растет на подоконнике.

Главред узнал, что проблема может быть связана с выбором сорта, недостатком света, неправильным уходом или подготовкой семян. Мы разберем, как прорастить семена укропа в домашних условиях, чтобы получить пышный и ароматный урожай.

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Какие сорта укропа подходят для подоконника?

Первый шаг к успеху – выбор правильного сорта, пишет портал На пенсии. Для выращивания дома лучше всего подходят:

Ранние сорта: "Гренадер", "Грибовский" – дают быстрые всходы.

Среднеспелые сорта: "Ришелье", "Аэлита" – дают густую зелень.

Поздние сорта: "Кибрай", "Салют" – обеспечивают длительный урожай.

Посадите несколько сортов с разным сроком созревания, чтобы зелень появлялась постепенно.

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Как прорастить семена укропа в домашних условиях?

Подготовка семян – важный этап. Укроп часто не растет из-за высокой концентрации эфирных масел, препятствующих быстрому прорастанию. Чтобы семена укропа быстро взошли. Замочите их в воде комнатной температуры на сутки. Меняйте воду каждые 8–9 часов. Просушите семена на салфетке до рассыпчатого состояния. Такая подготовка ускоряет всходы и улучшает их качество.

Как правильно посадить укроп на подоконнике?

Для посадки потребуется:

Глубокий контейнер с дренажными отверстиями. Легкий плодородный грунт (можно смешать садовую землю с торфом и песком). Семена укропа.

Инструкция по посадке:

Сделайте бороздки глубиной 1–1,5 см на расстоянии 12–13 см.

Увлажните почву.

Посейте подготовленные семена.

Присыпьте бороздки слоем земли в 0,5–1 см.

После посева контейнер нужно поставить в теплое место (+22°С) до появления всходов. Как только укроп взойдет, температуру можно снизить до +19–20°С.

Уход за укропом на подоконнике

Чтобы укроп вырос пышным, обеспечьте ему правильные условия:

Свет: Укропу нужно минимум 12 часов света. Если света недостаточно, используйте фитолампы.

Полив: Почва должна быть всегда слегка влажной, но не переувлажненной.

Проветривание: Избегайте сквозняков, но обеспечьте доступ свежего воздуха.

Укроп растет довольно быстро, и первый урожай можно собирать уже через 18–20 дней после появления всходов.

Почему укроп не растет на подоконнике?

Основные причины:

Недостаток света. Слишком высокая или низкая температура. Плотная почва, не пропускающая воздух. Семена не были правильно подготовлены.

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