О заморозке можно забыть: как сохранить укроп на зиму - интересные способы

Способов хранения укропа на зиму много. Все зависит от личных предпочтений повара и блюд, в которые зелень будет добавляться.

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Как сохранить укроп на зиму в свежем виде / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Всегда удобно иметь ароматный укроп под рукой. Без этой зелени трудно представить себе большинство блюд украинской кухни. И хоть сегодня он есть в наличии в магазинах круглый год, но именно летний укроп, выросший под лучами горячего солнца, добавляет блюдам невероятного вкуса. Поэтому мы решили рассказать, как сохранить укроп на зиму.

Как сохранить укроп на зиму в свежем виде

По словам автора YouTube канала "Наташино хозяйство", сохранить укроп к зиме очень просто.

Вот несколько способов:

Укроп с солью в банке. Зелень нужно хорошо промыть и высушить. Порезать, как удобно и смешать с большим количеством соли. Такой укроп нужно разложить по банкам с плотной крышкой. Важно: перед тем, как добавлять его в блюда нужно помнить, что он очень соленый.

Зелень нужно хорошо промыть и высушить. Порезать, как удобно и смешать с большим количеством соли. Такой укроп нужно разложить по банкам с плотной крышкой. Важно: перед тем, как добавлять его в блюда нужно помнить, что он очень соленый. Укроп в масле. Промытый и нарезанный укроп нужно поместить в банку и добавить к нему несколько зубчиков нарезанного чеснока. Заливаем маслом, чтобы оно полностью покрыло укроп и закрываем крышкой. Такую зелень нужно держать в холодильнике. Она идеально подойдет для салатов и разнообразных блюд.

Промытый и нарезанный укроп нужно поместить в банку и добавить к нему несколько зубчиков нарезанного чеснока. Заливаем маслом, чтобы оно полностью покрыло укроп и закрываем крышкой. Такую зелень нужно держать в холодильнике. Она идеально подойдет для салатов и разнообразных блюд. Консервирование укропа в уксусе. Вы можете использовать целые веточки укропа или измельченные. Поместите его в стеклянную банку и добавьте яблочный или винный уксус. Храните в холодильнике.

Смотрите видео, как дольше сохранить свежий укроп:

Как сохранить зелень на зиму без заморозки

Чтобы всю зиму добавлять укроп в свои блюда не обязательно его замораживать. Можно его высушить или сделать вкусную приправу.

Высушивание зелени на воздухе. Вымытые и подсушенные побеги укропа повесьте пучком в удобном для вас месте. Сушите при комнатной температуре, без попадания солнечных лучей, иначе укроп выгорит, потеряет свой зеленый цвет. Процесс сушки займет две недели. Вы поймете, что укроп сухой, когда дотронетесь - он начнет сыпаться. Держите высушенную зелень в чистом бумажном пакете.

Высушивание зелени в духовке. Вымытую и подсушенную зелень укропа положите на противень, предварительно застелив его пергаментной бумагой. Включите духовку на самую низкую температуру. Поставьте противень в духовку и оставьте сушиться на 2-3 часа. Если с побегов начнут осыпаться дольки укропа, процесс можно завершить. Хранить такой укроп нужно в герметичной посуде.

Приправа из высушенного укропа. Высушенный укроп и сухие стрелки чеснока нужно перебить в блендере. Добавьте к смеси несколько столовых ложек соли и снова перебейте. Данную приправу можно хранить в банке.

Смотрите видео, как лучше всего сохранить укроп:

Что известно о YouTube канале "Наташино хозяйство"? YouTube канал "Наташино хозяйство" - это канал Натальи Маличенко, которая делится своим опытом и советами по выращиванию различных культур. На данный канал подписалось более 32 тысяч пользователей.

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