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Этот рецепт блинов с сыром и зеленью за 20 минут изменит ваше представление о завтраке

Лидия Неплях
11 ноября 2023, 10:10
Для приготовления не требуется много ингредиентов, лишь несколько доступных.
Время приготоления Время приготовления: 25 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Блинчики с сыром и зеленью
Блины с сыром и зеленью/ коллаж Главред, фото скриншот TikTok (nastya.cooking)

Если вы ищете идеальный завтрак, который был бы не только вкусным, но и легким в приготовлении, то рецепт блинов с сыром и зеленью - то, что вам нужно. Эти нежные и ароматные блины можно приготовить всего за 20 минут, и они гарантированно подарят вам заряд бодрости на весь день. То ли спокойное утро в выходные, то ли быстрый завтрак перед работой, эти блины станут настоящим спасением для любителей вкусно и быстро позавтракать.

Сырные блины - рецепт

Ингредиенты:

  • яйца - 2 шт.
  • молоко - 500 мл
  • мука - 200 г
  • сливочное масло - 50 г
  • соль - 1 ч. л
  • сахар - 1 ч. л
  • разрыхлитель - 1ч. л
  • твердый сыр - 100 г
  • зелень

Приготовление: В миске объединяем яйца, соль и сахар, взбиваем венчиком до образования пены. Всыпаем муку и разрыхлитель и вымешиваем. Понемногу добавляем молоко и тщательно вымешиваем тесто венчиком. Далее добавляем любую залень, натертый сыр и растопленное сливочное масло. Жарим блины на сухой и очень хорошо прогретой сковородке с двух сторон.

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Смотрите, как приготовить блины с твердым сыром и зеленью:

@nastya.cooking Блины с сыром и зеленью?Не передать как это вкусно? Все продукты я покупала в@silpo_official за цінотижиковими ценам? ✨Ингредиенты: ▫️Яйца 2 шт; ▫️Молоко 500мл; ▫️Мука 200г; ▫️Сливочное масло 50г; ▫️Соль 1ч.л; ▫️Сахар 1ч.л; ▫️Разрыхлитель 1ч.л; ▫️Твердый сыр 100г; ▫️Немного зелени (у меня микс: петрушка и укроп) # блины# блинцирецепт# блинциссыром# блинцинаснеданок# блинчизсиромтазелению# рецептмлинцев# блинцинамолоке# сырнимлинцы# блинчикирецепт# блинчикинамолоке# блинырецепт# рецептблинчиков# рецептблинчиков# блинынамолоке#сырныеблинчики#сырныеблинырецепт# рецепты на украинском#фудблогукраинской# кулинарныйтикток# кулинарныйблог#чтоприготовитьнаскоруруку#чтоприготовить♬ Pretty - Instrumental - GC

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