Этот рецепт блинов с сыром и зеленью за 20 минут изменит ваше представление о завтраке

Для приготовления не требуется много ингредиентов, лишь несколько доступных.

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Блины с сыром и зеленью/ коллаж Главред, фото скриншот TikTok (nastya.cooking)

Если вы ищете идеальный завтрак, который был бы не только вкусным, но и легким в приготовлении, то рецепт блинов с сыром и зеленью - то, что вам нужно. Эти нежные и ароматные блины можно приготовить всего за 20 минут, и они гарантированно подарят вам заряд бодрости на весь день. То ли спокойное утро в выходные, то ли быстрый завтрак перед работой, эти блины станут настоящим спасением для любителей вкусно и быстро позавтракать.

Сырные блины - рецепт

Ингредиенты:

яйца - 2 шт.

молоко - 500 мл

мука - 200 г

сливочное масло - 50 г

соль - 1 ч. л

сахар - 1 ч. л

разрыхлитель - 1ч. л

твердый сыр - 100 г

зелень

Приготовление: В миске объединяем яйца, соль и сахар, взбиваем венчиком до образования пены. Всыпаем муку и разрыхлитель и вымешиваем. Понемногу добавляем молоко и тщательно вымешиваем тесто венчиком. Далее добавляем любую залень, натертый сыр и растопленное сливочное масло. Жарим блины на сухой и очень хорошо прогретой сковородке с двух сторон.

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Смотрите, как приготовить блины с твердым сыром и зеленью:

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