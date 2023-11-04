Этот блинчик с бананом за 15 минут станет любимым блюдом ребенка, элементарный рецепт

Каждая мама или папа знает, как иногда сложно находить рецепты блюд, которые не только вкусны, но и полезны, а еще и быстры в приготовлении. Ведь дети любят вкусно поесть, но ждать они, как правило, не хотят! Что делать в таком случае? Предлагаем вашему вниманию простой, но очень вкусный рецепт блина с бананом. Он не только поможет разнообразить детское меню, но и предоставит нужную энергию для активных игр и занятий в течение дня.
Блины с бананом - рецепт
Ингредиенты:
- 2 больших банана
- 2 яйца
- сахар по желанию
- 100 г муки
- 150 мл молока
- 1 ст. л подсолнечного масла
- сливочное масло для жарки
Приготовление: Начищаем и нарезаем бананы. В отдельную миску разбиваем два яйца, по желанию добавляем сахар, молоко, муку, взбиваем, в конце добавляем подсолнечное масло. Сковородку смазываем сливочным маслом, посыпаем сахаром и выкладываем нарезанные бананы. Сверху наливаем тесто и жарим под закрытой крышкой на малом огне 10 минут. Перевернуть с помощью тарелки и жарить еще 2-4 минуты.
Смотрите, как приготовить быстрый банановый десерт:
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