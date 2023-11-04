Этот блинчик с бананом за 15 минут станет любимым блюдом ребенка, элементарный рецепт

Для приготовления нужно лишь сковородка и пара ингредиентов.

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Десерт с бананом без выпечки / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (culinarytricks)

Каждая мама или папа знает, как иногда сложно находить рецепты блюд, которые не только вкусны, но и полезны, а еще и быстры в приготовлении. Ведь дети любят вкусно поесть, но ждать они, как правило, не хотят! Что делать в таком случае? Предлагаем вашему вниманию простой, но очень вкусный рецепт блина с бананом. Он не только поможет разнообразить детское меню, но и предоставит нужную энергию для активных игр и занятий в течение дня.

Блины с бананом - рецепт

Ингредиенты:

2 больших банана

2 яйца

сахар по желанию

100 г муки

150 мл молока

1 ст. л подсолнечного масла

сливочное масло для жарки

Приготовление: Начищаем и нарезаем бананы. В отдельную миску разбиваем два яйца, по желанию добавляем сахар, молоко, муку, взбиваем, в конце добавляем подсолнечное масло. Сковородку смазываем сливочным маслом, посыпаем сахаром и выкладываем нарезанные бананы. Сверху наливаем тесто и жарим под закрытой крышкой на малом огне 10 минут. Перевернуть с помощью тарелки и жарить еще 2-4 минуты.

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Смотрите, как приготовить быстрый банановый десерт:

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