"Этот день мог стать последним": украинская ведущая попала в серьезное ДТП

Спустя несколько дней после происшествия телеведущая рассказала, что возвращалась со съёмок, и описала свои травмы.

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Натали Солоник попала в ДТП / Коллаж Главред, фото Instagram/natalie_solonik

Кратко:

Что ведущая говорит о ДТП

Какой диагноз ей поставили

Украинская телеведущая шоу "Ближе к звёздам" Наталья Солоник попала в ДТП и получила перелом шейного отдела позвоночника со смещением.

На фото в публикации телеканала в Instagram она лежит в больнице в жёстком шейном воротнике.

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"Куча синяков, шишки на голове, но это всё уже проверили, и здесь всё хорошо. Самое неприятное - перелом шейного отдела позвоночника между 4-м и 5-м позвонками со смещением. Эта область, в частности, влияет на подвижность рук. Правой рукой двигаю", - сказано в тексте на фото.

Ведущая рассказала об аварии

Спустя несколько дней после происшествия Наталья Солоник сама рассказала о случившемся: авария произошла в ночь на 8 ноября, когда она возвращалась со съёмок, сообщила она в Instagram-сторис.

Натали Ситник попала в аварию / Фото Instagram/natalie_solonik

Ведущая признаётся, что до сих пор не может осмыслить произошедшее.

Вот так выглядит машина телеведущей / Фото Instagram/natalie_solonik

"Ну что ж, настало время рассказать. В ночь на 8.11, возвращаясь со съёмок, я попала в страшную аварию. Прошло уже несколько дней, а я до сих пор не могу до конца осознать, что случилось. Смотрю на то, что осталось от машины, и понимаю, что этот день для меня мог стать последним. Но, наверное, у жизни на меня ещё есть другие планы, за что я ей безмерно благодарна!" - написала Наталья Солоник.

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