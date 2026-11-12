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Этикет собеседования при приеме на работу: что важно знать в эпоху ИИ и Zoom

Анна Ярославская
12 ноября 2026, 03:30обновлено 12 ноября, 06:41
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Даже если собеседование проводит искусственный интеллект, следует вести себя так, как будто в комнате сидит живой рекрутер.
Этикет собеседования при приеме на работу: что важно знать в эпоху ИИ и Zoom
Что убрать из кадра перед собеседованием в Zoom / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что нельзя показывать в кадре во время видеособеседования
  • Как вести себя, когда собеседование проводит ИИ
  • Когда напоминать о себе после разговора с рекрутером

Перед собеседованием в Zoom или Teams стоит убрать из кадра кучи белья, незастеленную кровать, беспорядок на кухне и плакаты с политическими или сомнительными лозунгами, а также спрятать напитки и закуски. Камеру нужно обязательно включать и смотреть в объектив, ведь видеособеседования стали стандартом первого этапа отбора. Эти советы дополняют классические правила этикета на собеседовании, которые действуют и во время личных встреч. Такие рекомендации дала эксперт по этикету, основательница Protocol School of Texas Дайан Готтсман на своём сайте.

По её словам, видеоформат имеет свои преимущества и недостатки, а понимание того, на что обращают внимание рекрутеры, помогает кандидатам выделиться среди других.

видео дня

Готтсман сравнивает включенную камеру с рукопожатием во время личной встречи.

"Включите камеру - этот простой шаг эквивалентен рукопожатию при личной встрече", - подчеркнула эксперт.

Разговор с фотографией или домашним питомцем вместо лица, по её словам, не позволит рекрутеру составить приятное впечатление, ведь он не видит мимики и жестов кандидата.

Что нельзя показывать во время видеособеседования?

Эксперт советует на время разговора отказаться от еды и напитков. Если без воды не обойтись, лучше взять обычную чашку или стакан, а не пивной кубок, пластиковый стаканчик или бокал для вина. Энергетические напитки перед камерой также нежелательны.

Внешний вид имеет не меньшее значение, чем при личной встрече: растрепанные волосы, бейсболки и "тропический" фон - плохая идея. Для некоторых собеседований по-прежнему требуются пиджак и рубашка, а шорты - под запретом. Майка для женщин допустима, если надеть её под жакет.

Среди того, чего стоит избегать в кадре, Готтсман называет:

  • кучу белья на заднем плане;
  • незастеленную кровать;
  • беспорядок на кухне и кота, лакомящегося маслом на столе;
  • соседей, проходящих позади;
  • плакаты и изображения с сомнительными или политическими лозунгами.

Как вести себя, если собеседование проводит искусственный интеллект?

Собеседование с ИИ, по мнению Готтсман, требует того же поведения, что и разговор с живым человеком. Данные собирает алгоритм, но чаще всего их просматривает реальный рекрутер.

"Ведите себя так, как будто у ИИ есть сердце, - как будто в комнате присутствует менеджер по найму", - посоветовала эксперт.

Она советует смотреть в камеру, не отвечать по заранее подготовленному ИИ-сценарию, улыбаться и внимательно слушать.

Когда напомнить о себе после собеседования

После каждого собеседования Готтсман советует отправлять благодарственное письмо - как по электронной почте, так и написанное от руки, чтобы работодатель не забыл о кандидате.

Если интервьюер назвал сроки ответа, писать раньше не стоит. Если о дальнейшей связи речь не шла, напомнить о себе можно через 7–10 дней, но без звонков сразу после беседы и без многочисленных запросов.

Если ответа нет даже после нескольких звонков, эксперт советует не прекращать поиски.

"Если вы звонили более двух раз и не получили ответа, можете предположить худшее и продолжать надеяться на лучшее в отношении вакансии. Продолжайте проходить собеседования, пока не получите твердое „да"", - подытожила Готтсман.

Как сообщал Главред, правила этикета касаются даже того, где держать сумку. Отдельные нормы определяют, куда положить сумку на собеседовании, в ресторане и в метро. В материале также объяснили, можно ли ставить сумку на пол и почему не стоит постоянно заглядывать в нее во время разговора.

Ошибки на собеседовании не всегда связаны с ответами на вопросы. Один мужчина провалил собеседование в первые пять минут из-за своего поведения с секретаршей. Об этом случае писало британское издание Mirror.

Этикет действует и в общественных местах. В частности, существуют правила о том, с какой стороны стоять на эскалаторе и как пропускать других людей. Как отмечается в материале, этикет касается даже поведения на эскалаторе.

Больше новостей об этикете:

О личности: Диана Готтсман

Диана Готтсман (Diane Gottsman) - американский эксперт по современному этикету, деловому протоколу и профессиональному поведению, автор и публичный спикер. Она консультирует руководителей, компании, студентов и частных клиентов по вопросам социальных и деловых навыков. Имеет степень магистра социологии со специализацией в области человеческого поведения.

Подход Готтсман выходит за рамки традиционных правил, таких как сервировка стола. Она специализируется на деловом и ресторанном этикете, коммуникациях, языке тела, собеседованиях, социальных сетях и путешествиях.

Готтсман - владелица The Protocol School of Texas, специализирующейся на профессиональном развитии и корпоративном этикете. Её аудитория включает студентов университетов и сотрудников крупных компаний.

Характерная черта её работы - представление этикета не как набора жёстких формальностей, а как практического способа создавать комфорт, демонстрировать уважение и уверенно ориентироваться в меняющихся социальных нормах.

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