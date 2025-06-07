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Как леди держат чашку для чая и кофе: правила этикета

Анна Ярославская
7 июня 2025, 15:23
187
Чай или кофе мы пьем каждый день. Эксперт по этикету сказала, как правильно держать чашку с напитком.
Как держать чашку по этикету
Как держать чашку по этикету / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как отличить чайную чашку от кофейной
  • В каком случае разрешается не смотреть в чашку во время глотка
  • Как держать пиалу

Вряд ли найдутся люди, которые бы не любили кофе или чай. Каждый из нас пьет эти напитки практически каждый день, но мало кто задумывается о том, как правильно держать чашку.

Если вам интересно, как правильно подавать чай к столу, то читайте материал: Чай в молоко или молоко в чай: как делать правильно согласно этикету.

В этот раз речь пойдет о том, как правильно держать чашку по этикету. Все нюансы раскрыла международный консультант и автор книг по этикету Джамила Мусаева.

Поскольку чай могут подавать в различных чашках, эксперт рассказала, как их держать.

Первая чашка по форме похожа на цветок тюльпана. Ее основание более узкое и оно "открывается" ближе к ободу. Также она имеет изящную ручку, которая выглядит как лепесток.

"Эта форма обычно символизирует тот факт, что эта чашка для чая. Есть два способа держать такую чашку. Вы можете попробовать зажать большой и указательный пальцы через речку, а средний палец держать прямо на ручке, чтобы поддерживать ее", - рассказала Мусаева.

Безымянный палец и мизинец нужно завернуть внутрь.

"Никогда не выпячиваете мизинец. Это не элегантно", - подчеркнула эксперт по этикету.

Как держать чашку для чая
Как держать чашку для чая / скриншот

Иногда ручка у чашки слишкам маленькая, поэтому держать ее таким способом может быть не очень удобно, особенно мужчинам.

Вместо того, чтобы просунуть большой палец и указательный палец сквозь ручку, можно просто зажать ее как бы сверху, чтобы пальцы не проходили через ручку. Средний палец можно использовать в качестве поддержки.

Как держать чашку с чаем
Как держать чашку с чаем / скриншот

Если вы пьете чай на мероприятии, на котором некуда присесть, или в баре, в лаунж-зоне с низкими столиками, то блюдце нужно держать в левой руке, если вы правша, а затем использовать правую руку, чтобы поднять свою чашку. Но если вы сидите за высоким столом, то блюдце всегда остается на столе, и только тогда вы поднимаете чашку.

"Когда вы пьете, то всегда смотрите внутрь чашки. Вы никогда не смотрите поверх чашки на человека, с которым разговариваете. Вы смотрите внутрь чашки, а затем отводите свой взгляд от внутренней части чашки и смотрите на человека, с которым разговариваете", - рассказала Мусаева.

Как правильно держать кружку с кофе

Если чашка имеет одинаковый размер возле основания и в верхней части, значит это чашка для кофе. В таких чашках обычно подается американо, для эспрессо используют чашки поменьше.

Чашка для кофе
Чашка для кофе / скриншот

Держать ее нужно, просунув указательный палец сквозь ручку, большой палец кладут сверху, а средний палец используется как рычаг снизу.

Как держать кофейную чашку
Как держать кофейную чашку / скриншот

Дома мы использует большие чашки и для чая, и для кофе. Поскольку ручки у них довольно большие, то вы можете просунуть больше пальцев: большой палец сверху, указательный и средний - внутри ручки, а безымянный и большой - снизу, чтобы уравновесить чашку.

Скриншот

Другой способ держать такую чашку - это просунуть пальцы в ручку и использовать большой палец над чашкой:

Скриншот

Такой способ создает более домашнюю атмосферу, но вряд ли вы сможете держать чашку с горячим напитком таким образом. не обжечь пальцы.

В японском или китайском ресторане во время чаепития приносят большую чашу чая. Обычно она без ручки.

Если напиток горячий, вы не сможете держать ее так, как показывают в фильмах, то есть держа пиалу за бока.

Правильно действовать так: используйте ладонь как блюдце, а доминирующую руку, как ручку, чтобы наклонить к себе чашу и сделать глоток.

Как держать пиалу
Как держать пиалу / скриншот

"Каждый раз, когда я хочу сделать глоток, я подношу чашу ко рту, наклоняю, выпиваю и опускаю вниз. Всякий раз, когда я пью, я буду смотреть в свою чашу, в чашку или в бокал для вина. Я перестаю смотреть в бокал только тогда, когда ставлю его на стол. Единственный раз, когда вы не должны смотреть в бокал, а на людей, это когда вы произносите тост. В этом случае вы всегда должны поддерживать зрительный контакт, но в остальное время всегда смотрите в чашку или в бокал", - добавила Мусаева.

Ранее Главред писал, как правильно держать бокал с шампанским, вином или коньяком согласно правила этикета.

Смотрите видео - Как держать разные виды чашек согласно этикету:

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чай кофе правила этикета
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