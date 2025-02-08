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Как правильно держать бокал с шампанским, вином или коньяком: правила этикета

Анна Ярославская
8 февраля 2025, 10:30
89
Знаете ли вы, в чем разница бокалов для красного и белого вина и как правильно не только пить напиток, но и правильно его наливать?
Джамила Мусаева
Джамила Мусаева рассказала, как правильно держать бокалы с вином, шампанским и виски / скриншот

Вы узнаете:

  • Как правильно держать бокал с вином и шампанским
  • Какие бокалы подойдут и для белого, и для красного вина
  • Что такое снифтер

На любом застолье подаются напитки, в том числе и алкогольные. Под каждый из напитков существует свой собственный вид бокала - они отличаются по форме, длине, размеру и дизайну. Международный консультант и автор книг по этикету Джамила Мусаева рассказала, как правильно держать тот или иной бокал. Все нюансы она раскрыла на своем Youtube-канале.

Как правильно держать бокал шампанского

Фужер для шампанского легко узнать, поскольку он часто появляется во многих фильмах, на различных мероприятиях, праздниках, свадьбах, символизируя Новый год и Рождество.

Этот бокал имеет специфический дизайн. Его чаша очень узкая и длинная, ножка - тонкая и длинная, а основание - довольно широкое.

Причина, по которой шампанское подается именно в таком бокале, кроется в самом напитке.

"Шампанское подается охлажденным, в нем есть пузырьки, и чтобы напиток дольше оставался холодным и сохранял свои пузырьки, был разработан специальный бокал, который обеспечивает сохранение этих характеристик шампанского", - цитирует эксперта Главред.

Не следует держать фужер для шампанского за чашу, как это часто бывает. Его держат только за ножку, чтобы тепло пальцев не нагревало напиток.

Фужер для шампанского
Фужер для шампанского держат только за ножку / скриншот

Существует несколько способов держать бокал за ножку:

1. Вы можете зажать фужер между тремя пальцами и использовать остальные пальцы для поддержки. Нет необходимости выставлять мизинец - он всегда должен быть прижат - так вы будете выглядеть гораздо более элегантно.

Как правильно держать бокал для шампанского
Как правильно держать бокал для шампанского / скриншот

2. Бокал шампанского иногда держат за основание. И это довольно удобный способ, особенно если вы находитесь на вечеринке, у вас под рукой находится клатч, бокал - в левой руке, а правая рука свободна, поэтому вы можете протянуть ее для рукопожатия, когда это необходимо.

Фужер можно держать за основание
Фужер можно держать за основание / скриншот

Мусаева предупредила, что если вы будете держать бокал за чашу, то, поскольку шампанское охлаждено, на бокале будут образовываться капли воды. Поэтому при рукопожатии ваши пальцы будут мокрыми.

Если вам интересно, каким должно быть рукопожатие, читайте материал: Как пожимать руку, чтобы не показаться агрессивным или робким: правила этикета.

По словам Мусаевой, шампанское подают не только в фужерах, но и еще в двух других видах бокалов:

Бокал для шампанского
Бокал для шампанского - вариант 1 / скриншот
Бокал для шампанского
Бокал для шампанского - вариант 2 / скриншот

Вариант 1 - элегантный бокал, который подойдет не только для шампанского, но и для некоторых коктейлей. Нюанс в том, что в таком бокале ноты шампанского быстро раскрываются из-за большей поверхности. Но именно из-за этого пузырьки исчезают гораздо быстрее, чем в этой более узком варианте чаши бокала.

Вариант 2 - это бокал "тюльпан".

"Это как комбинация фужера для шампанского и бокала для белого вина, имеет особенно отчетливую форму тюльпана, которая позволяет сохранить пузырьки благодаря своей форме. Этот бокал менее популярен в наши дни, но если вы собираете разные виды бокалов, то стоит иметь и такой вариант в своей коллекции", - посоветовала эксперт.

Какие бокалы должны быть для вина

Для белого и красного вина существуют разные варианты бокалов - у них отличается размер, форма, дизайн.

В чем же разница бокалов для красного и белого вина? Самое главное отличие в чаше и ее размере.

У бокала для белого вина более узкая чаша, а для красного вина - более широкая.

Бокал для белого вина
Бокал для белого вина / скриншот
Бокал для красного вина
Бокал для красного вина / скриншот

"Если вы не коллекционер и вас есть только один набор бокалов для вина, то выбирайте что-то среднего размера, чтобы вы могли подавать как белое, так и красное вино", - посоветовала Мусаева.

Бокал среднего размера подойдет и для белого, и для красного вина
Бокал среднего размера подойдет и для белого, и для красного вина / скриншот

Существует еще один вариант бокала для вина - он подходит для десертных сладких вин:

Бокал для десертного вина
Бокал для десертного вина / скриншот

Почему бокал вина нужно держать за ножку?

Держать любой бокал для вина нужно всегда за ножку, чтобы не нагревать напиток теплом своих рук.

Кроме того, если вы будете держать бокал за чашу, то вы, скорее всего, оставите отпечатки пальцев на стекле.

"Когда вы пьете вино, убедитесь, что вы делаете глоток с одного и того же места все время, особенно если вы нанесли на губы помаду. Таким образом вы не испачкаете весь край бокала. В любом случае лучше использовать стойкую губную помаду, которая не оставляет следов", - отметила Мусаева.

Бокал зажимают за ножку указательным, средним и большим пальцем. Вы также можете использовать свой мизинец и безымянный палец для поддержки и большего баланса.

Как держать бокал для вина
Как правильно держать бокал вина - фото / скриншот

Сколько вина или шампанского наливать в бокал

Когда мы наливаем шампанское, мы заполняем бокал только на 1/3.

Белое вино наливают на 3/4 бокала.

Красным вином бокал можно заполнить наполовину.

Бокал для мартини

Бокал для мартини держат тремя пальцами - большим, указательным и средним. Безымянный и мизинец поддерживают. Все зависит от того, насколько тяжелый бокал и насколько он заполнен напитком.

Бокал для мартини
Бокал для мартини / скриншот
Как держать бокал для мартини
Как держать бокал для мартини / скриншот

Что такое снифтер

Снифтер— это бокал, который предназначен для небольшого количества дистиллированного алкоголя, например бурбона, коньяка или виски.

Эксперт рассказала, как правильно держать бокал с коньяком.

"Эти напитки должны быть подогреты, потому что когда они подогреваются, ароматы открываются гораздо быстрее. Таким образом, чтобы сделать это, вы будете держать его за чашу, обернув пальцы вокруг вокруг бокала. Вы можете использовать два пальца для баланса", - рассказала Мусаева.

Как держать снифтер
Как держать снифтер / скриншот

Смотрите видео - Как правильно по этикету держать бокал:

Ранее Главред писал, как правильно - есть суп или пить. Также вы узнаете, можно ли доедать суп до последней капли. Детальнее читайте в материале: Как есть суп элегантно и красиво: правила этикета.

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Кто такая Джамила Мусаева

Джамила Мусаева - международный консультант по этикету, автор, предприниматель и мама двоих детей. Ведет канал на YouTube, на который подписаны более миллиона человек.

"Моя страсть — образование за пределами традиционной школьной среды. Вот почему я привнесла свой опыт на YouTube, стремясь предоставить вам бесценные знания и советы, которые выходят за рамки обычной школьной программы", - пишет Джамила в описании своего канала.

Девушка родом из Азербайджана и публикует видео на разнообразные темы: правила хорошего тона, саморазвитие, стиль жизни, уход за лицом и телом, азрбайджанская культура и традиции.

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