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Как пожимать руку, чтобы не показаться агрессивным или робким: правила этикета

Анна Ярославская
3 февраля 2025, 12:30
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Международный консультант по этикету Джамила Мусаева назвала шесть способов пожимать руку, которые сразу же оттолкнут от вас людей.
Джамила Мусаева, рукопожатие
Джамила Мусаева рассказала, как правильно пожимать руку / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Что такое идеальное рукопожатие
  • Каких плохих рукопожатий следует избегать

Рукопожатие не является обязательным приветствием, но тем не менее широко распространено. Все нюансы этикета рукопожатия раскрыла международный консультант и автор книг по этикету Джамила Мусаева.

Если вам интересны нюансы телефонного этикета, читайте материал Главреда: Как правильно звонить по телефону и кто должен закончить разговор: правила этикета.

Откуда пошел жест рукопожатия?

Жест рукопожатия символизирует мир и единство и берет свое начало в Греции в пятом веке до нашей эры. Солдаты использовали его, чтобы поприветствовать друг друга и проверить, есть ли у другого человека оружие.

"Жест рукопожатия на самом деле означает, что мы пытаемся установить связь с человеком, которого мы встречаем, будь то в первый раз или, возможно, мы встречаемся снова и снова", - рассказала Джамила на своем Youtube-канале.

Каких рукопожатий следует избегать - Топ-6

Первое плохое рукопожатие называется "fingerella" (пальцевое рукопожатие). Как следует из названия, это рукопожатие включает только пальцы. Когда вы протягиваете руку для рукопожатия, другой человек протягивает только пальцы, а не всю руку.

"К сожалению, чаще всего это делают женщины, потому что они стесняются, или иногда могут протянуть пальцы для поцелуя руки, а мужчина может этого не понять и вместо этого пожать им руку. Так или иначе, если вы виноваты в том, что делаете такое рукопожатие, постарайтесь это исправить", - сказала эксперт по этикету.

Мусаева предложила задуматься, какое впечатление вас произвел бы человек, который предложил вам только пальцы для рукопожатия?

"Вы, вероятно, использовали бы такие слова, как "робкий", "недостойный доверия", "недостаточно уверенный" — прилагательные, с которыми вы не хотите ассоциироваться. Так что, если вы хотите произвести хорошее впечатление на кого-то, убедитесь, что вы предлагаете всю руку, а не только пальцы", - сказала она.

Второе плохое рукопожатие называется "влажное рукопожатие". Как следует из названия, это происходит, когда вы пожимаете кому-то руку, а ладони этого человека влажные.

Влажные руки могут быть связаны с генетической предрасположенностью, и в этом случае чтоит посоветоваться с врачом. Чтобы руки были сухими, можно использовать детскую присыпку, специальные салфетки для макияжа или обычный носовой платок. Так вы сможете всегда аккуратно промокнуть ладони, чтобы они были более сухими, когда вы предлагаете руку для рукопожатия.

Еще одной причиной влажного рукопожатия может быть то, что вы держали бокал холодного шампанского или вина в правой руке. Когда пришло время для рукопожатия, ваша рука может быть влажной от бокала. Мусаева советует всегда держать бокал в левой руке, чтобы ваша правая рука всегда была сухой и готовой к правильному рукопожатию.

Третье плохое рукопожатие называется "измельчитель костей". Это значит, что человек слишком крепко поживает руку.

"Это так больно и неприятно, что вы хотите избавиться от этого рукопожатия как можно скорее. Если вы знаете кого-то, кто пожимает руку именно так, я уверена, что у вас не будет приятных ощущений с этим человеком. И если вы сами виноваты в этом, постарайтесь этого избегать. Не причиняйте боль другим людям, пытаясь показать власть. Что на самом деле демонстрирует власть, так это крепкое, уверенное рукопожатие, а не то, которое раздавливает кости других людей", - объяснила эксперт по этикету.

Женщинам, которые любят носить большие кольца, стоит следовать важному правилу этикета: не носите массивные кольца на правой руке. Лучше надеть их на левую руку, чтобы правая была с более тонкими кольцами. Иначе при рукопожатии украшения могут причинить боль другому человеку.

Четвертое плохое рукопожатие называется "мертвая рыба", то есть это неактивное рукопожатие.

Например, человек подает руку, но хочет, чтобы ее пожал оппонент, а сам подающий не вовлечен в процесс рукопожатия. Такое поведение может создать впечатление, что у этого человека отсутствуют навыки инициативы, лидерства, он не берет инициативу на себя.

Пятое плохое рукопожатие называется "согнутая рука с притягиванием".

"Это жест, который присущ президенту США Дональду Трампу. Он неоднократно его демонстрировал на встречах с другими мировыми лидерами, и я уверяю вас, они не чувствовали себя комфортно. Это когда человек приветствует вас и жмет вашу руку, притягивая ее ближе к себе", - объяснила Мусаева.

По ее словам, нужно держать правильное расстояние с человеком, с которого вы приветствуете рукопожатием.

Шестое плохое рукопожатие называется "агрессивный насос". Человек, который приветствует вас рукопожатием, держит вашу руку в течение длительного времени и очень сильно качает ее вверх и вниз. Кстати, этот тип рукопожатия также присущ Трампу.

Отметим, в 2017 году глава Белого дома продемонстрировал пятое и шестое плохие рукопожатия одновременно. Как видно на видео, Трамп взял руку премьер-министра Японии Синдзо Абэ крепче, чем нужно было бы, погладил его ладонь несколько раз и держал 19 секунд.

Смотрите видео - Рукопожатие между президентом США Дональдом Трампом и премьером Японии Синдзо Абэ:

Как выглядит идеальное рукопожатие

Мусаева поделилась основными правилами идеального рукопожатия.

1. Протяните руку прямо, следуя естественной линии тела.

2. Убедитесь, что ваши пальцы обвивают руку человека, которого вы приветствуете. Ваши пальцы также должны быть вовлечены в этот процесс.

3. Когда вы пожимаете руку, убедитесь, что перепонка вашей руки касается перепонки руки другого человека, чтобы вы могли почувствовать связь с ним. Это поможет лучше установить доверительные отношения с другим человеком.

Теперь, когда ваши руки соединены, перепонка к перепонке, пальцы обвивают другую руку, убедитесь, что вы крепко пожимаете руку.

"Крепко означает, что вы должны чувствовать руку другого человека в своей руке и активно участвовать в рукопожатии. Вы не просто предлагаете свою руку, чтобы ее пожали, и не пытаетесь раздавить руку другого человека", - сказала Мусаева.

4. Еще одно важное правило заключается в том, что ваш локоть должен быть в идеале под углом 90°.

5. Общее правило для правильного рукопожатия гласит: должно быть от трех до пяти качаний максимум.

Если вы делаете менее трех качаний, может показаться, что вы стеснительны и не уверены в себе.

Если при рукопожатии будет более пяти качаний, может показаться, что вы пытаетесь доминировать, что вы агрессивны и , возможно, навязчивы.

6. Рукопожатие должно происходить в вертикальном движении. Вы должны качать руку вверх и вниз.

7. Поддерживайте зрительный контакт с человеком, которому вы пожимаете руку.

Иногда люди, предлагающие руку для рукопожатия, смотрят на свою руку или на руку человека. Это может создать впечатление, что вы пытаетесь что-то скрыть, что вам нельзя доверять или полагаться на вас, поскольку вы не можете смотреть в глаза человеку.

8. Улыбайтесь, глядя в глаза человека. Это будет означать надежность и теплоту. Вас воспримут как человека, которому можно доверять и которому можно обратиться.

9. Последнее правило для идеального рукопожатия: вы должны встать для рукопожатия. Это показывает другому человеку, что вы уважаете его.

Смотрите видео - Как правильно пожимать руку и выглядеть уверенно:

Ранее Главред писал, что первое впечатление - самое важное, ведь всем известна фраза "Встречают по одежке, а провожают по уму". Психологи утверждают, что в 85 случаях из 100 люди строят свое впечатление от первого знакомства с человеком по его внешнему виду. И изменить это впечатление в дальнейшем довольно трудно. Чтобы произвести приятное первое впечатление, нужно следовать определенным правилам. Детальнее читайте в материале: Как с первого взгляда произвести незабываемое впечатление: нюансы этикета.

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Кто такая Джамила Мусаева

Джамила Мусаева - международный консультант по этикету, автор, предприниматель и мама двоих детей. Ведет канал на YouTube, на который подписаны более миллиона человек.

"Моя страсть — образование за пределами традиционной школьной среды. Вот почему я привнесла свой опыт на YouTube, стремясь предоставить вам бесценные знания и советы, которые выходят за рамки обычной школьной программы", - пишет Джамила в описании своего канала.

Девушка родом из Азербайджана и публикует видео на разнообразные темы: правила хорошего тона, саморазвитие, стиль жизни, уход за лицом и телом, азрбайджанская культура и традиции.

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