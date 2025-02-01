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Как правильно звонить по телефону и кто должен закончить разговор: правила этикета

Анна Ярославская
1 февраля 2025, 14:48
262
Современный телефонный этикет предусматривает несколько важных правил, которые желательно соблюдать.
Джамила Мусаева, телефонный этикет
Джамила Мусаева рассказала о нюансах телефонного этикета / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay

Вы узнаете:

  • Как правильно звонить
  • Когда именно следует звонить и стоит ли это делать
  • Кто должен заканчивать телефонный разговор

Все мы каждый день пользуемся мобильными телефонами, но не задумываемся о правилах хорошего тона. Все нюансы телефонного этикета раскрыла эксперт в этих вопросах Джамила Мусаева.

К слову, Главред разобрался, какие есть правила поведения в общественном транспорте и что делать пассажирам не разрешается. Детальнее читайте в материале: Этикет в общественном транспорте: 12 самых распространенных ошибок.

Топ-8 золотых правил телефонного этикета

Первое правило этикета при использовании мобильного телефона — лучше не звонить.

Дело в том, что многие люди не любят говорить по телефону. Кроме того, вы никогда не угадаете, занят ли человек в тот момент, когда вы решили набрать номер.

"Поэтому звонки — это то, что, на мой взгляд, следует оставлять только для случаев, когда это действительно срочно или ситуация экстренная и у вас нет времени ждать", - рассказала Джамила на своем Youtube-канале.

Таким образом, телефонные звонки — это то, что стоит оставить для исключительно важных ситуаций. В противном случае лучше отправить сообщение, голосовое сообщение, электронное письмо.

Второе золотое правило телефонного этикета гласит: вы можете ждать только три гудка.

"Если вы сделали звонок, то вы слышите один гудок, второй, третий, и затем вы вешаете трубку. Вы не должны постоянно звонить кому-то и ждать, пока вам ответят. Если вы видите, что кто-то не ответил в течение трех гудков, пора повесить трубку. Напишите сообщение, скажите, что вы звонили и попросите перезвонить", - рассказала эксперт по этикету.

Текстовые сообщения — это третье важное правило, которое должно быть соблюдено, когда мы говорим о правилах этикета при использовании мобильных телефонов.

"Если вы хотите сделать звонок, скажем, это супер срочно и у вас нет времени писать сообщение, то вы звоните и получаете ответ. Если у вас есть возможность дать этому человеку время для ответа, то важно сначала написать ему сообщение и назначить время для звонка", - сказала Мусаева.

Всегда нужно спросить собеседника, когда ему удобно созвониться. Срочное дело для вас необязательно должно быть срочным для него.

Четвертое важное правило этикета при использовании мобильного телефона — всегда сообщайте собеседнику, сколько его времени вы собираетесь потратить.

"В наши дни, когда нас постоянно бомбардируют социальные сети, когда мы окружены множеством людей на работе и вне работы, очень важно правильно управлять своим временем. Поэтому у нас нет возможности болтать по телефону с кем-то часами. Очень важно уважать свое время и время других. И для этого всегда важно сообщить собеседнику, сколько времени вы собираетесь занять", - посоветовала эксперт по этикету.

Данную информацию также можно написать в сообщении. Например: "Добрый день, 10:00 - это подходящее время для разговора с тобой? Я бы хотела занять 10 минут вашего времени, чтобы обсудить проект. Я думаю, что лучше обсудить это по телефону".

Или, если вы уже звоните, скажите: "Я займу только 5 минут вашего времени. Я бы хотела получить ваше мнение по этому вопросу".

Правила хорошего тона: разговор по телефону

Пятое важное правило этикета: звонки следует совершать только в рабочие часы. Вы не можете звонить кому-то до или после рабочего времени, если знаете рабочие часы этого человека.

Если человек работает на фрилансе, тогда используйте логику. Не звоните до 9 или 10 утра или после 18:00 или 19:00 часов.

Всегда полезно спросить человека, какое время или временные интервалы в течение недели лучше всего подходят для вашего звонка.

Шестое правило этикета: если вы инициировали звонок, вы несете ответственность за его завершение.

"Я знаю ситуации, когда люди почти играют в пинг-понг, пытаясь понять, кто первым повесит трубку. Поэтому ваша обязанность как инициатора звонка — завершить его", - сказала Мусаева.

Смотрите видео - Каковы правила пользования мобильным телефоном:

Седьмое правило телефонного этикета. Сообщите человеку, что вы с ним разговариваете на громкой связи.

"Имейте в виду, когда кто-то звонит вам, то хочет поделиться этой информацией только с вами. И когда вы ставите человека на громкую связь, другие люди могут услышать то, что не должно быть ими услышано. Важно уважительно относиться и к вашей, и к их конфиденциальности", - объяснила эксперт.

Восьмое правило также связано с конфиденциальностью.

"Когда вы получаете или совершаете звонок, старайтесь делать это в уединении. Например, вам звонит супруг и вы не уверены, что он скажет. Убедитесь, что ваш разговор не будет подслушан другими. Будьте внимательны к громкости своего голоса. Если вы находитесь в шумном месте, выйдите в более тихое пространство, где вы сможете поговорить", - отметила Мусаева.

Ранее Главред писал, как правильно пользоваться зонтом по правилам этикета.

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Кто такая Джамила Мусаева

Джамила Мусаева - международный консультант по этикету, автор, предприниматель и мама двоих детей. Ведет канал на YouTube, на который подписаны более миллиона человек.

"Моя страсть — образование за пределами традиционной школьной среды. Вот почему я привнесла свой опыт на YouTube, стремясь предоставить вам бесценные знания и советы, которые выходят за рамки обычной школьной программы", - пишет Джамила в описании своего канала.

Девушка родом из Азербайджана и публикует видео на разнообразные темы: правила хорошего тона, саморазвитие, стиль жизни, уход за лицом и телом, азрбайджанская культура и традиции.

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